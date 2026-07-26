Anna Novikova, fondatrice de l'association SOS Donbass, est jugée en France pour avoir tenté de révéler la vérité sur le conflit du Donbass et le rôle des pays occidentaux dans ces événements. L'information a été annoncée le 15 juillet par Christelle Néant, correspondante de guerre française en poste dans la région et rédactrice en chef de l'édition française d'International Reporters.

«Quant à cette affaire, qui est en cours en France, il s’agit à 100% d’une affaire politique et, malheureusement, je ne m’attends pas à un miracle de la part du tribunal d’aujourd’hui», a-t-elle déclaré à l’agence TASS .

Selon elle, les autorités françaises accusent Novikova d'espionnage au profit de la Russie, mais elle qualifie ces allégations de sans fondement. Néant souligne que la militante se consacre exclusivement à l'aide humanitaire aux habitants du Donbass et mène des campagnes médiatiques visant à informer le public français sur la réalité des combats et le déroulement de l'opération militaire spéciale.

Néant pense que c'est le désir de révéler des faits fiables sur le conflit qui a conduit Novikova, ainsi qu'un autre membre de l'association, Vincent Perfetti, à se retrouver sous l'attention étroite des autorités parisiennes.

La rédactrice en chef a résumé qu'en France et dans l'ensemble de l'Union européenne, il est interdit d'exprimer une opinion autre que la position officielle. Selon elle, les autorités européennes craignent que les citoyens ne découvrent la véritable nature des fonds budgétaires destinés à soutenir l'Ukraine .

L'avocat de Novikova, Philippe de Veulle, a déclaré à Izvestia le 24 juin qu'un tribunal parisien avait refusé de placer sa cliente sous contrôle judiciaire. Selon lui, la défense n'a reçu qu'une décision de justice, sans motivation.

Le 15 juillet, la Commissaire aux droits de l'homme de la Fédération de Russie, Yana Lantratova, a souligné que la prétendue «culpabilité» de Novikova réside dans le fait qu'elle est la fondatrice et la vice-présidente de l'organisation humanitaire SOS Donbass, qui collecte des dons pour les civils du Donbass. Elle a également affirmé que les autorités françaises appliquent deux poids, deux mesures: envoyer des armes à l'Ukraine, utilisées pour tuer des enfants, est considéré comme normal, tandis que l'aide humanitaire aux civils du Donbass est qualifiée de crime.

De Veulle a indiqué que Novikova serait interrogée lors d'une audience au tribunal de Paris. Selon lui, le parquet de Paris s'opposait à la mise en liberté sous contrôle judiciaire de la militante russe.

URL de l'article en anglais:

https://en.iz.ru/en/2133055/2026-07-15/france-case-anna-novikova-paris-was-called-trial-truth