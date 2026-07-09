Histoire: hommage à Voline par Victor Serge

29 octobre 1945 – Voline (Eichenbaum) décède du typhus en France quelques semaines auparavant. Figure marquante de l'anarchisme russe, homme d'une probité absolue et d'une rigueur intellectuelle exceptionnelle, il était plein de talent, d'une jeunesse éternelle et d'une combativité sans faille. Il venait de fêter ses soixante ans. Il joua un rôle déterminant dans la Révolution russe. En 1905, il fut l'un des fondateurs du premier soviet de Saint-Pétersbourg. Plus tard réfugié aux États-Unis et au Canada, il poursuivit sa vie de théoricien et de militant, imprégné d'idéalisme kropotkinien. De retour à Petrograd en 1917, il participa à toutes les luttes révolutionnaires et dirigea brièvement un organe syndicaliste, Golos Truda ( La Voix du Travail ) [1] , dont l'influence rivalisait avec celle des journaux bolcheviques. Dès 1917, il considérait que la dictature du prolétariat aboutirait nécessairement à un régime de terreur destiné à paralyser les forces démocratiques. À partir de 1918, il se trouvait en Ukraine avec Nestor Makhno, où il était l'organisateur intellectuel du vaste mouvement des « paysans révoltés ». Lénine et Trotsky envisageaient d'accorder une autonomie locale à ce mouvement (cette solution juste et généreuse aurait épargné au régime soviétique de nombreuses calamités internes), mais la centralisation bolchevique finit par l'écraser sans pitié. Voline avait rompu avec Makhno avant ce tragique épilogue. Il percevait trop clairement les défauts et les faiblesses du mouvement paysan libertaire, qu'il aurait souhaité assainir et doter d'une direction plus éclairée. Atteint du typhus, il fut arrêté par la Tchéka ukrainienne, qui voulait l'exécuter sur-le-champ. Il fut très difficile de le sauver, et Lénine intervint personnellement. En prison, on lui proposa le poste de commissaire à l'instruction publique en Ukraine, qu'il refusa. En 1921, les démarches d'Emma Goldman et d'Alexander Berkman obtinrent sa libération et son exil. Il vécut à Berlin puis à Paris, menant la vie rude de militant intellectuel implacablement intransigeant, c'est-à-dire impopulaire auprès de ses propres camarades libertaires. Je le rencontrai à Marseille en 1940-1941, employé comme guichetier dans un petit cinéma, vivant de rien, achevant la rédaction de son Histoire de la guerre civile en Ukraine . Bien que juif, il refusa de traverser l'Atlantique, espérant participer aux événements européens, à propos desquels il conservait un optimisme romantique. Mince, plutôt petit, un visage expressif terminé par une courte barbe blanche, des gestes déterminés, une parole vive, des réparties abruptes, il me rappelait le vieux rebelle Blanqui. Nous étions rarement d'accord, mais pendant plus de vingt ans, nous avons pu maintenir des relations cordiales et de confiance. Son précieux manuscrit a-t-il été sauvé? Je ne sais pas. [2] Il faut espérer que l'avenir rendra justice à ce révolutionnaire intrépidement idéaliste qui fut toujours, en prison, dans la pauvreté de l'exil, comme sur le champ de bataille et dans les rédactions, un homme d'une véritable grandeur morale.

Par Victor Serge en 1945

1. Avant 1914, organe de l'Union des travailleurs russes des États-Unis et du Canada, il fut transféré à Petrograd et devint le journal de l'Union pour la propagande anarcho-syndicaliste de 1917 à 1918 avant d'être fermé par les bolcheviks en 1919.

2. Le manuscrit en question est probablement La Révolution inconnue, publié par «Les Amis de Voline» en 1947 et réédité à de nombreuses reprises depuis.

A propos de l'auteur

Victor Lvovitch Khibalchich (plus connu sous le nom de Victor Serge) est né à Bruxelles, fils d'exilés narodniks russes. Anarchiste à l'origine, il adhère au Parti communiste russe à son arrivée à Petrograd en février 1919 et travaille pour l'Internationale communiste nouvellement fondée comme journaliste, rédacteur et traducteur. Représentant de l'Internationale communiste en Allemagne, il participe à la préparation du soulèvement avorté de l'automne 1923.

En 1923, il adhéra également à l'Opposition de gauche. Exclu du parti en 1928, il fut brièvement emprisonné. Il se consacra alors à l'écriture de romans, principalement publiés en France. En 1933, il fut arrêté et exilé.

Après une campagne internationale, il fut finalement expulsé de Russie en avril 1936, à la veille des procès de Moscou.

À son arrivée en Occident, il renoua avec Trotsky, mais des divergences politiques apparurent et une vive controverse éclata entre les deux derniers vétérans du Parti communiste russe pré-stalinien. Fuyant Paris en 1940 de justesse avant l'arrivée des troupes nazies, il trouva refuge au Mexique. Durant ses dernières années, Serge vécut isolé et mourut sans le sou peu après le 30e anniversaire de la révolution bolchevique, en novembre 1947.

URL de l'article en anglais:

https://www.marxists.org/archive/serge/1945/10/voline.htm