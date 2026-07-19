Ce sentiment déplaisant est devenu proverbial. Il a toujours été invoqué par les impérialistes pour justifier leurs représailles cyniques contre les peuples conquis. Sur un ton contestataire, il est repris par les militants pour un traitement juste des vaincus, depuis le poète élisabéthain Thomas Fenne («Car le ruisseau Allia peut encore témoigner où mille Romains ont péri;/Le manque de justice en fut la cause, on ne saurait le nier») jusqu'à un débat récent sur la situation des Palestiniens face à ce qui est présenté comme la colonisation par leurs vainqueurs.

Ezra Pound, avec son ironie coutumière, affirmait dans le Chant 96 que Brennus n'était venu à Rome que «pour le vin, appréciant sa qualité». Mais Brennus, dont l'histoire nous est également parvenue grâce à Diodore de Sicile et Plutarque, offre un exemple frappant des controverses qui entourent l'histoire antique. Nombre de positions extrêmes, voire contradictoires, ont été défendues en invoquant la défaite du puissant empire romain, alors en passe de devenir mondial, et celle des tribus d'Europe du Nord. Les nationalistes français vouent une véritable admiration à Brennus. L'évocation de son butin romain a permis aux peintres de salon d'imaginer leur ancêtre au casque extravagant, examinant sa ration de cinq Italiennes nues. Le premier cuirassé pré-dreadnought construit pour la Marine nationale fut baptisé Brenn, et un portrait sculpté spectaculaire orna son pont. Mais les impérialistes britanniques l'ont également adopté comme exemple depuis Geoffroy de Monmouth, qui, dans son Bréviaire du XIIe siècle, qualifie Brennus de conquérant des «Romains, des Grecs et de presque toutes les nations du monde».

À l'époque de la pièce abolitionniste à succès de Robert Montgomery Bird, "Le Gladiateur" (1831), Brennus était associé à Spartacus comme symbole de la courageuse résistance à Rome des peuples des terres d'où provenaient leurs esclaves. Il fut adopté comme ancêtre des premiers militants syndicaux dans "Mary Barton" (1848) d'Elizabeth Gaskell, où les patrons d'usine attendant une délégation d'ouvriers en haillons ressemblent aux «sénateurs romains qui attendaient l'irruption de Brennus et de ses Gaulois». Les poètes du renouveau celtique se reconnaissaient «de la lignée de Brennus et de Vercingétorix, de Cuchulainn et de Maeve… de la race des guerriers qui avaient ébranlé tous les empires sans en avoir fondé aucun».

«Mon épée est plus lourde que la tienne.»

Mais pour les admirateurs de l'Italie, de la civilisation romaine antique et, en effet, de «l'ordre et de la loi», Brennus a toujours incarné l'anarchie, le vandalisme (après tout, les Vandales eux-mêmes ont pillé Rome en 455) et la perfidie. Dans ces versions, le héros est Camille, qui, selon le récit patriotique de Tite-Live, répondit en plaçant son épée dans la balance, déclarant: «Non auro, sed ferro, recuperanda est patria» (Ce n'est pas par l'or, mais par le fer que l'on recouvrera la patrie). Il aurait mis en déroute les Gaulois le lendemain.

Le duel à l'épée et à la balance a été peint par Sebastiano Ricci et terriblement dramatisé dans le péplum de 1963, Brenno il nemico di Roma, avec le très respectable haltérophile Gordon Mitchell, originaire de Denver. Il a lamentablement échoué à faire de Brenno le barbare cruel et brutal que le scénario exécrable exigeait. Franchement, Tite-Live avait déjà fait bien mieux.

Edith Hall est enseignante de lettres classiques à l'université de Durham. C'est aussi une historienne de la culture passionné par Aristote, les arts visuels, le théâtre et les poteries grecques.

URL de l'article en anglais:

https://edithorial.blogspot.com/2020/07/brennus-contested-conqueror-of-rome.html