Il y a 100 ans: le gouvernement mexicain impose des restrictions à l'Église catholique

Par le World Socialist Web Site le 28 juin 2026 Le 2 juillet 1926, le Mexique publia la loi Calles, qui imposait des restrictions importantes à l'Église catholique. Cette loi, qui interdisait aux prêtres de porter la soutane en public, proscrivait l'enseignement religieux et prévoyait la confiscation des biens de l'Église, avait été signée par le président Plutarco Elías Calles le 14 juin. Sa publication déclencha un compte à rebours jusqu'au 31 juillet, date de son entrée en vigueur.

La loi Calles visait à faire appliquer les articles anticléricaux 3, 27 et 130 de la Constitution de 1917, un produit de la révolution mexicaine de 1910, au cours de laquelle des figures telles que Pancho Villa et Emiliano Zapata et leurs partisans paysans cherchaient à briser l'emprise de la gentry terrienne (les hacendados), tandis que d'autres figures plus urbaines, telles que Venustiano Carranza et Álvaro Obregón, cherchaient à briser le pouvoir de l'Église.

L'Église catholique disposait d'un vaste réseau organisationnel indépendant qui rivalisait avec le gouvernement fédéral. Elle possédait ses propres écoles et hôpitaux et exerçait une immense influence sur la paysannerie.

L'Église accordait régulièrement des prêts aux riches propriétaires terriens et détenait des hypothèques sur leurs domaines, liant ainsi ses propres intérêts financiers à ceux de l'élite fortunée. Elle prélevait des richesses considérables directement auprès des paysans pauvres par le biais de la dîme obligatoire et des frais de mariage, de baptême et de funérailles, ce qui appauvrissait les communautés rurales en ressources économiques.

En limitant le pouvoir de l'Église, Calles cherchait à éliminer une puissante institution rivale et à s'assurer que la loyauté première des citoyens aille à l'État mexicain, et non au Vatican.

Cette loi allait déclencher la brutale guerre des Cristeros entre les rebelles catholiques et le gouvernement, qui débuta en août et dura jusqu'en 1929.

URL de l'article en anglais:

https://www.wsws.org/en/articles/2026/06/29/tgam-j29.html