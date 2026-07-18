Israël envisage d'utiliser des crocodiles pour garder des détenus palestiniens

Israël aurait reclassé les crocodiles du Nil comme animaux «domestiqués» , ouvrant potentiellement la voie à leur utilisation dans le cadre de la sécurité des prisons.

La proposition controversée d'entourer les prisons de douves peuplées de crocodiles aurait été évoquée fin 2018 par Itamar Ben-Gvir, ministre de la Sécurité nationale d'extrême droite, qui affirmait que les reptiles renforceraient la sécurité et dissuaderaient les tentatives d'évasion. Le projet a d'abord été jugé juridiquement irréalisable par l'Autorité israélienne de la nature et des parcs, les crocodiles du Nil étant classés comme animaux sauvages ne pouvant être détenus que dans des zoos et des réserves naturelles.

Cet obstacle juridique aurait été levé cette semaine lorsque la ministre de la Protection de l'environnement, Idit Silman, a reclassé le crocodile du Nil comme «animal sauvage en captivité», ont rapporté les médias israéliens vendredi. Cette nouvelle classification autorise la détention de ces reptiles dans un plus large éventail d'établissements, y compris potentiellement des prisons.

Cette nouvelle désignation interviendrait malgré les avertissements du conseiller juridique du ministère, qui aurait indiqué à Silman qu'elle n'avait pas le pouvoir de décider unilatéralement du statut des crocodiles et de préparer leur déploiement dans les prisons. Il y a quelques semaines, Ben-Gvir et Silman auraient rencontré le conseiller juridique et Raya Soraki, directrice de l'Autorité de la nature et des parcs, pour les inciter à accepter ce projet contestable.

D'après les médias israéliens, Ben-Gvir souhaite d'abord introduire les crocodiles à la prison de Ketziot, un établissement pénitentiaire du sud d'Israël qui accueille principalement des détenus palestiniens. Après avoir présenté sa proposition, l'administration pénitentiaire israélienne (IPS) l'a examinée et a dépêché des agents à la ferme de crocodiles de Hamat Gader début janvier afin de se familiariser avec les reptiles.

L'IPS aurait accueilli favorablement la proposition du ministre, envisageant d'opter pour des spécimens plus petits, coûtant environ 8 000 dollars pièce, plutôt que pour des reptiles plus âgés, dont le prix avoisine les 20 000 dollars. «Il s'agit d'une somme relativement modique comparée aux investissements nécessaires à la sécurité d'une prison, et les résultats seraient encore meilleurs», a déclaré une source au sein de l'IPS au journal Maariv à l'époque, ajoutant que ces petits reptiles, «également dangereux», finiraient par grandir à l'intérieur de l'enceinte de la prison.

URL de l'article en anglais:

https://swentr.site/news/643191-israel-crocodile-palestinian-prison/