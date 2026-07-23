La dernière femme vétérane chinoise de la Longue Marche est décédée à 105 ans

Née en 1921 dans le comté de Jinchuan, dans la province du Sichuan (sud-ouest de la Chine), Wang s'engage dans l'Armée rouge à seulement 14 ans et sert comme infirmière et assistante logistique au sein de la Quatrième Armée de Front. Elle endure d'extrêmes épreuves pendant la Longue Marche, notamment de graves gelures lors de la traversée de montagnes enneigées.

Après des décennies passées dans la discrétion, Wang est officiellement reconnue comme ancienne membre de l'Armée rouge et obtient le statut d'ancienne combattante en 1984.

La Longue Marche (1934-1936) est une opération militaire de l'Armée rouge qui marque un tournant dans l'histoire moderne de la Chine. Au cours de cette marche épique de 12 500 km, l'Armée rouge quitte ses bases et traverse des rivières en crue, des montagnes glacées et des steppes arides pour briser le siège des forces du Kuomintang et poursuivre le combat contre les agresseurs japonais.

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Voir aussi:

Wang Quanying, la dernière vétérane chinoise vivante de la Longue Marche, a fêté ses 105 ans

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