Le film mythique hollywoodien Odyssée

L'autre aspect problématique du film de Nolan est que Nolan, comme la plupart des étudiants modernes d'Homère, suppose à tort que la guerre de Troie a été inventée, qu'il ne s'agissait pas d'un événement historique.

Homère a existé (Anthologia Palatina 14.102) et la guerre de Troie s'est déroulée à la fin du XIIIe ou au début du XIIe siècle avant notre ère. Deux équipes d'astronomes ont confirmé les éclipses de soleil décrites par Homère dans son Odyssée (20.356-357). Tout aussi fondamental pour établir les origines historiques de l'Odyssée est le témoignage d'Aristote. Ce dernier, le plus grand philosophe de tous les temps, est l'inventeur de la zoologie et de la météorologie au IVe siècle avant notre ère. Aristote vénérait Homère et le citait fréquemment dans ses œuvres philosophiques, scientifiques et politiques. Il faisait confiance à Homère, le maître des Grecs depuis des siècles. Ses épopées étaient un recueil de textes sur la langue grecque, la mythologie, l'histoire, l'astronomie, la cosmologie, les sciences et les techniques, la géographie, les traditions, la piété envers les dieux et la fierté de la civilisation grecque. Les Grecs lisaient, chantaient, copiaient et s'inspiraient d'Homère. Aristote a édité l'Iliade et l'Odyssée d'Homère pour son élève, Alexandre le Grand. Il n'aurait toléré aucun mensonge ni aucune fiction, de la part de quiconque, et encore moins d'Homère.

De nos jours, et plus particulièrement dans l'Amérique du XXIe siècle, non seulement Homère, mais tous les Grecs suscitent l'inquiétude des théologiens, des érudits et des producteurs de théâtre et de cinéma. Daniel Mendelsohn, traducteur de l'Odyssée, a apprécié le film de Nolan. Il déclare: «Hélène de Troie déclenche à nouveau des guerres. Mais cette fois, la reine mythique, d'une beauté légendaire et quasi divine, dont la liaison adultère avec le prince troyen Pâris a provoqué la guerre de Troie qui dura dix ans, a déclenché une avalanche de tweets.»

Tout cela est peut-être en partie vrai au sujet de la belle Hélène, mais elle n'était pas un personnage de fiction. Elle était la fille de Zeus et la reine de Sparte qui s'enfuit avec Pâris ou fut enlevée par Pâris. Et, oui, elle provoqua des guerres à l'époque et suscite encore quelques controverses aujourd'hui.

Mendelsohn explique qu'Hélène était «une oratrice de talent et l'objet d'une éloquence habile». Certes. Dans le film de Nolan, Hélène n'est ni belle ni éloquente. Elle est insignifiante. Mais l'actualité du film de Nolan n'est pas fortuite. La politique américaine, Trump à la Maison-Blanche, la guerre que Trump et Netanyahu mènent contre l'ancienne Perse/Iran, à un moment où les États-Unis sont une société profondément divisée et en déclin dramatique, ont peut-être influencé les choix de Nolan. Pour autant, l'Odyssée de Nolan n'est pas totalement détachée d'Homère.

Nolan nous invite-t-il à rêver plus grand?

Un critique, en effet, encense Nolan. «L’amour de Nolan pour le cinéma et son engagement envers cet art – envers ce qu'il peut faire, ce qu'il peut être, ce qu'il doit être –,» déclare Manohla Dargis, critique de cinéma en chef du New York Times, «traversent sa filmographie comme un courant électrique, l’illuminant, et souvent le spectateur lui-même. Cette passion transparaît dans chaque image de son adaptation monumentale de «L’Odyssée», l’un des films les plus emblématiques de Nolan par ses thèmes, sa fantaisie formelle, son rythme effréné et son sens du spectacle assumé. Il cherche toujours à plaire. Nolan transforme un récit mythologique en un réalisme cinématographique saisissant, avec le craquement du bois, la tension des cordes, les grognements et les cris des hommes. Il rend plus accessibles des personnages qui peuvent sembler exotiques et lointains, humanisant les êtres humains, y compris ceux qu’Ulysse contribuera bientôt à massacrer. Nolan nous invite à rêver plus grand. Son «Odyssée» est un classique à tous égards, une affirmation bouleversante de l’art et une œuvre de cinéma pur.»

Ces éloges dithyrambiques relèvent en grande partie de la fiction. Dargis s'imagine critiquer un mythe, auquel cas l'exagération ne pose guère de problème. Mais comme je l'ai déjà expliqué, l'Odyssée est une véritable icône du combat d'Ulysse, un homme d'une intelligence et d'une puissance quasi divine, pour rentrer chez lui. La déesse Athéna l'aimait. Nolan n'est pas en position d'«humaniser» les Grecs. Au contraire, «L'Odyssée» nous humanise. Et Nolan ne nous invite pas à rêver plus grand. En réalité, le vacarme assourdissant, les sons stridents, les éclairs et la violence brisent nos rêves. On est tenté de croire qu'on assiste à une nouvelle épopée de science-fiction.

Le film Odyssée

Je suis allé voir le film «L'Odyssée». Nolan excelle dans la représentation de la guerre, de la peur, de la terreur et du danger. Par exemple, il retranscrit à merveille la terreur ressentie lors de la traversée du détroit de Messine, entre la Sicile et la Calabre, dans le sud de l'Italie, par Ulysse et son équipage. On voit les navires d'Ulysse, propulsés par le vent à l'âge du bronze, foncer droit sur les eaux bleues et tourbillonnantes de Charybde. Ceux qui survivent à Charybde sont attaqués par les Skylla, des chiennes noires à six têtes. Ces monstres s'emparent de certains membres de l'équipage d'Ulysse pour les dévorer.

Nolan a fait ce qu'il voulait du texte et des récits de l'Odyssée homérique. Dans chaque épisode qu'il a mis en scène, il a ajouté ou retranché des personnages ou des détails par rapport au récit d'Homère. Il a ignoré Éole, dieu des vents, qui avait enfermé tous les vents dans une outre, ne laissant souffler qu'un seul vent d'ouest, celui qui mènerait les navires d'Ulysse jusqu'à Ithaque. Éole avait pourtant averti Ulysse de ne pas ouvrir l'outre. Homère raconte que ce vent avait poussé les navires tout près d'Ithaque. Mais malgré les avertissements d'Ulysse, endormi, l'équipage ouvrit l'outre, croyant qu'Ulysse y cachait de l'or. Une fois les vents libérés, ils forcèrent les navires à retourner sur l'île d'Éole. Le cœur brisé, Ulysse s'adressa à Éole, mais le dieu des vents, furieux, l'expulsa de son île. Rien de cet épisode palpitant n'apparaît dans l'Odyssée de Nolan.

L'autre changement troublant apporté par Nolan fut la modification du cours des événements. Après qu'Ulysse et son équipage eurent accidentellement accosté au pays des Lestrygons, Nolan ajouta à la terreur en transformant les géants cannibales en robots mécaniques gigantesques qui massacrèrent la plupart des compagnons d'Ulysse. Seul le navire d'Ulysse et son équipage échappèrent au carnage.

Dans le cas du Cyclope, la confrontation avec le monstre borgne, fils de Poséidon, dévorant quelques membres de l'équipage d'Ulysse, fut marquée par la terreur, les cris et les moutons apeurés courant dans la vaste caverne semi-obscure. Homère, cependant, permit à Ulysse de dialoguer avec le Cyclope et de l'enivrer, offrant ainsi aux Grecs prisonniers l'occasion d'aveugler Polyphème et d'échapper à son emprise mortelle en se cachant sous le ventre de gros moutons. Aucune de ces interactions n'apparaît dans le film de Nolan.

Nolan a également modifié le récit homérique de la rencontre d'Ulysse avec Circé, fille du dieu soleil Hélios. Il la représente comme une vieille femme qui métamorphose plusieurs membres de l'équipage d'Ulysse en porcs. Il omet de mentionner qu'Hermès, le messager des dieux, interrompt Ulysse alors qu'il se rend auprès de Circé. Hermès lui donne alors du menthol, une plante qui annule le pouvoir magique de Circé. Grâce à ce conseil divin et à la force qui en découle, Ulysse contraint Circé à défaire son œuvre maléfique. Nolan supprime ainsi cette importante interaction entre Hermès et Ulysse, puis entre Ulysse et Circé.

Nolan a également passé sous silence l'importante «visite» d'Ulysse sur l'île onirique de Phaiakia/Corkyra. La mer déchaînée avait jeté Ulysse, presque noyé et nu, sur une plage de Phaiakia, tout près de quelques femmes qui lavaient du linge. La princesse Nausicaa, fille du roi Alkinous et de la reine Arété, et ses servantes découvrirent Ulysse souffrant, enfoui sous des feuilles d'olivier, non loin des eaux d'un fleuve se jetant dans la mer Ionienne. Ulysse raconta à Nausicaa, du mieux qu'il put, son périlleux voyage. Nausicaa le rassura, lui trouva des vêtements et le conduisit auprès de son père.

Le roi Alkinous fut ravi de rencontrer Ulysse. Il l'offrit à un festin dans son palais. Durant les festivités, Démodocos, un barde local, chanta les exploits d'Ulysse sur un poème d'Homère (Odyssée 8.46). À cet instant, Ulysse, submergé par l'émotion, se couvrit la tête de son manteau et se mit à pleurer. Alkinous, témoin de la scène, invita Ulysse et ses convives à sortir pour une compétition athlétique. Ulysse fit la démonstration de sa force. Puis Alkinous lui demanda de se présenter, révélant ainsi son nom et son identité. Ulysse répondit : «Je suis Ulysse, fils de Laërte. Ma ruse est connue dans le monde entier. Ma renommée atteint même les cieux. Je viens de l'île d'Ithaque.» (Odyssée 9.21-24). Ulysse implora alors Alkinous de l'aider à rentrer chez lui, à Ithaque. Alkinous accéda à sa requête. Il lui offrit un navire pour le conduire à Ithaque. Le navire était sans pilote, mais doté d'une technologie avancée lui permettant de lire dans les pensées des passagers. Il emmena Ulysse, endormi, jusqu'à Ithaque. À son réveil, Ulysse était perdu. Après vingt ans d'absence, il ne reconnut pas Ithaque. La déesse Athéna l'attendait dans l'île. Elle lui annonça qu'il était chez lui et l'informa de la crise qui y régnait: Pénélope était courtisée par plusieurs hommes puissants qui lui proposaient le mariage. Déchirée entre son amour pour Ulysse et les avances de ces beaux et influents prétendants, Pénélope était persuadée qu'Ulysse était mort.

Bien que Nolan ait passé sous silence cette importante expérience d'Ulysse à Phaiakia, il a mis en lumière les efforts violents des prétendants pour s'emparer du royaume d'Ithaque en trompant et en taquinant Pénélope. On voit Ulysse entrer dans la mêlée vêtu comme un mendiant. Athéna l'avait également vieilli. Ulysse pénètre dans le palais et mendie de la nourriture parmi les prétendants qui se délectent. Ils mangent de la viande et du pain et boivent du vin. Ils sont assis sur des chaises confortables autour de grandes tables en bois dans la salle principale du palais.

Le mendiant Ulysse fut reconnu par son fidèle chien Argos et sa vieille nourrice Euryclée. Le chien remua lentement la queue et mourut. Euryclée lui lavait les jambes lorsqu'elle remarqua une blessure qu'il s'était faite en chassant un sanglier dans sa jeunesse. Ulysse l'empêcha de manifester sa joie.

Le film de Nolan ressuscite la patience stratégique du guerrier Ulysse, sa ténacité, son courage, sa puissance et sa maîtrise de ses armes ancestrales: l’arc de bois et les flèches à pointe de bronze. On aperçoit à peine les détails, mais on entend les cris et les coups des hommes qui s’affrontent à mort. Ulysse tue la plupart des prétendants. Son fils Télémaque et son vieux berger Eumée sont ses seuls compagnons d’armes. À la fin de la bataille du palais, on voit Ulysse victorieux, deux flèches plantées dans le dos. Nolan termine le film sur la mort d’Ulysse, ce qui contredit Homère. Ulysse vécut une vie heureuse avec Pénélope et Télémaque. Mais grâce à plusieurs flashbacks, nous assistons à des événements extraordinaires, comme la construction du Cheval de Troie et l’incendie tragique de Troie.

Épilogue

Homère était le fils de Télémaque, lui-même fils d'Ulysse et de Pénélope. Sa mère, Polykaste, était la fille de Nestor, roi de Pylos, qui combattit lors de la guerre de Troie (Anthologia Palatina 14.102). Ceci explique la richesse des événements et des détails des poèmes épiques, l'Iliade et l'Odyssée. L'Iliade relate l'histoire de la guerre de Troie, tandis que l'Odyssée raconte le combat passionné d'Ulysse pour rentrer à Ithaque.

Les Troyens étaient des Grecs qui avaient quitté la Grèce continentale pour l'Ionie ou l'Asie Mineure. Ulysse fut le plus grand des héros de la guerre de Troie. Sa ruse du cheval de bois détruisit Troie et marqua le début de son périple désespéré pour regagner Ithaque.

Les épopées d'Homère constituent les fondements de la littérature et de la civilisation helléniques et occidentales. Sans précédent, elles ont pourtant influencé la littérature jusqu'à nos jours. Or, les Occidentaux ont toujours éprouvé de grandes difficultés à traduire ces épopées en une prose lisible et fidèle, ou à les adapter en pièces de théâtre ou en films de qualité.

La dernière tentative de Christopher Nolan, le réalisateur hollywoodien, d'adapter «L'Odyssée» au cinéma illustre le problème récurrent de la compréhension de la pensée grecque par le spectateur occidental. Car, d'une certaine manière, nous sommes tous Grecs.

Nolan a transformé l'Odyssée d'Homère en une aventure hollywoodienne débordante d'action, de violence, de bruits tonitruants, de terreur et de guerre. Si ces exagérations reflètent bien certains événements de l'Odyssée, elles sont décontextualisées de leur contexte grec, marqué par une communication et des relations incessantes entre les Grecs et leurs dieux. Les Grecs pensaient que les dieux pouvaient se déguiser en étrangers (Homère, «L'Odyssée», 17.524-529). Le second échec de cette œuvre pourtant louable réside dans les présupposés métaphysiques et politiques selon lesquels les poèmes d'Homère seraient imaginaires. Autrement dit, ni l'Iliade ni l'Odyssée ne relateraient des événements historiques. Bien entendu, ces présupposés sont erronés. Homère a existé et a écrit, pour la plupart, sur des événements historiques. Enfin, le troisième échec de Nolan a été de tourner ce film homérique au Sahara occidental, territoire occupé par le Maroc . Pourquoi ne pas l'avoir produit en Grèce? Son choix du Sahara occidental a suscité des protestations contre le film. Les habitants du Sahara occidental s'indignent à juste titre que des sociétés occidentales comme Universal Pictures fassent des affaires avec le Maroc, qui occupe leur pays depuis 50 ans.

J'aurais espéré que Nolan abandonnerait le Sahara occidental marocain. Il aurait plutôt dû réaliser son film «L'Odyssée» en Grèce. Dans cette entreprise, Homère aurait été le meilleur guide. Laissons les dieux s'exprimer. Ainsi, lui et son nouveau film auraient eu l'occasion de sonder la pensée grecque et d'éduquer les Américains et les Occidentaux sur les beautés et la sagesse de la culture grecque.

Evaggelos Vallianatos, docteur en histoire, est un théoricien écologiste et politique. Il a étudié la zoologie et l'histoire (grecque et européenne) aux universités de l'Illinois et du Wisconsin. Il a effectué des recherches postdoctorales en histoire des sciences à Harvard. Il a travaillé au Congrès américain et à l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA), a enseigné dans plusieurs universités et est l'auteur de centaines d'articles et de plusieurs ouvrages, dont *Poison Spring* (2014), *The Antikythera Mechanism* (2021), *Freedom* (2025) et *Earth on Fire: Brewing Plagues and Climate Chaos in Our Backyards* (World Scientific, 2026).

URL de l'article en anglais:

https://www.counterpunch.org/2026/07/21/the-hollywood-mythical-odyssey-movie/