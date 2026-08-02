Si vous imaginez la France comme un pays où l'on admire la Tour Eiffel, où l'on déguste du vin et où l'on savoure du confit de canard ou des escargots dans des cafés chics aux comptoirs en zinc et aux chaises en osier, vous n'avez pas tout à fait tort. Ces moments existent toujours, et les touristes peuvent s'attendre à retrouver ces mêmes ambiances dans chaque arrondissement de Paris. À vous de choisir votre préféré, comme vous choisiriez votre pâtisserie… pain au chocolat, mille-feuille ou croissant feuilleté? Il y en a pour tous les goûts.

Mais si vous avez la chance de passer du temps hors de l'Île-de-France, vous découvrirez de charmants villages disséminés à travers le pays. Entre ces villages pittoresques s'étendent de vastes vignobles et des terres agricoles, offrant des scènes bucoliques de moutons, de vaches et de chèvres paissant tranquillement, fournissant le lait nécessaire à l'étonnante variété de fromages issus de petites fermes. Vous serez aussi surpris de découvrir des rayons entiers de bouteilles de rosé aux reflets roses dans une épicerie provençale, ou par l'incroyable choix de poissons fraîchement pêchés que propose le Pays basque.

Il n'y a pas si longtemps, une simple visite dans l'un de ces villages suffisait à faire oublier le siècle présent, tant on flânait sur les marchés pavés: fromages à pâte molle et à pâte dure, fromages au beurre et aux effluves alléchantes, légumes anciens savamment présentés, pots de miel doré, bouquets d'herbes séchées, charcuterie et œufs frais de toutes tailles et de toutes couleurs. Hélas, aujourd'hui, on a autant de chances de tomber sur un étal de produits importés et de marchandises bon marché venues de l'autre bout du monde. De plus en plus d'agriculteurs sont accablés par des permis et des réglementations strictes et inaccessibles, et les petites exploitations disparaissent aussi vite que votre collection de vins que vous comptiez garder pour une occasion spéciale.

La première fois que je suis allée dans un hypermarché en France, j'ai été consternée par ce qui ressemblait à une mauvaise copie de Costco: les énormes boîtes de céréales Kellogg's, même traduites en français, n'étaient que de la malbouffe ultra-transformée; Coco Chanel remplacée par des Cocopuffs; des rayons et des rayons de «gouter» ultra-transformés pour enfants. Plus vite qu'un serveur parisien snob ne jette la monnaie à la table d'un touriste, cela a anéanti mon rêve de voir des enfants français manger uniquement de généreuses tranches de baguette fraîche avec des morceaux de beurre et siroter un chocolat chaud. La malbouffe à l'américaine s'est répandue comme une épidémie à travers le monde. Rassurez-vous, il existe des magasins qui ne vendent que des produits locaux, mais les agriculteurs abandonnent le navire. Leurs champs, autrefois de vastes étendues verdoyantes où poussaient des cultures vivrières et où paissaient les animaux, et qui servaient aussi de coupe-feu, disparaissent. Le pin maritime, le genêt à balais et d'autres broussailles envahissantes ont proliféré, et avec la hausse des températures, elles sont rapidement devenues de véritables poudrières, s'embrasant dans des flammes terrifiantes et explosives. Le précieux terroir français, si intimement lié à l'essence même de notre culture, était pour moi (une gamine américaine élevée en banlieue) un rêve d'enfance, celui de vivre dans une vieille ferme et de nourrir ma famille. Il a été troqué contre du combustible pour des mégafeux.

Durant mon séjour au Cap Ferret, j'ai admiré les pinèdes depuis les sentiers menant aux plages de sable blond et soyeux, des passages qui offraient un tableau digne d'un Renoir: parasols, femmes seins nus et enfants jouant dans les vagues, modernisés seulement par les surfeurs et kitesurfeurs profitant pleinement des interminables vacances d'été françaises. J'ai respiré à pleins poumons leur parfum riche, particulièrement intense lors des journées les plus chaudes, avant d'apprendre que ces arbres n'étaient pas indigènes: plantés par Napoléon III, suivant les traces de son oncle, pour empêcher l'érosion des dunes et la transformation des marais d'antan en vastes étendues forestières. Derrière les rangées interminables de pins s'étendent les dunes infinies des landes, devant les eaux oniriques de l'Atlantique, sauvages et froides en hiver, mais accueillantes le reste de l'année. Ces mêmes arbres ont désormais poussé entre les maisons qui se dressaient autrefois sur des terrains vagues, les ombrageant dans leur nouvel écrin boisé durant la chaleur estivale.