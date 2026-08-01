Par Ismaël Lopez pour La Razon le 24 juillet 2026

L'Espagne affronte la saison des feux de forêt, particulièrement critique, avec des capacités de lutte aérienne fortement réduites. Le gouvernement ne peut plus déployer les hélicoptères Kamov Ka-32 11BC , appareils qui protègent les forêts du pays depuis des décennies. Cette paralysie opérationnelle n'est pas due à des restrictions budgétaires, mais aux sanctions sévères imposées par l'Union européenne à la Russie suite à son invasion de l'Ukraine.

L'embargo commercial strict imposé par Bruxelles empêche les techniciens spécialisés de Moscou d'effectuer la maintenance obligatoire. À cela s'ajoute l'impossibilité de recevoir les pièces de rechange nécessaires à la sécurité des vols. Sans ce soutien logistique, les avions ne peuvent légalement évoluer dans l'espace aérien européen, ce qui crée un manque criant au sein des équipes d'intervention d'urgence luttant contre les incendies en première ligne.

Ces machines impressionnantes sont capables de déverser plus de 5,000 litres d'eau en quelques secondes . Les professionnels de la foresterie eux-mêmes confirment que la précision et la puissance de ces engins à double rotor sont essentielles sur le terrain pour l'extinction des incendies.

L'inaction politique face au déclin opérationnel

Le problème n'a pas surpris le palais de la Moncloa. Le gouvernement a lui-même reconnu officiellement une baisse significative de ses capacités de lutte contre les incendies, due à l'indisponibilité de ces huit appareils. Lors des précédentes saisons des feux, ces unités ont opéré avec succès depuis des bases stratégiques situées en Andalousie, en Aragon, en Estrémadure et à Guadalajara. Selon les informations publiées par The Objective, le gouvernement n'a entrepris aucune démarche auprès de Bruxelles pour obtenir une dérogation technique permettant aux hélicoptères Kamov de voler.

Le groupe parlementaire Sumar a même présenté une motion au Congrès des députés demandant la levée des sanctions visant spécifiquement ces avions d'intervention d'urgence. Cependant, cette demande est restée sans réponse et le gouvernement espagnol n'a pas soulevé la question auprès des institutions européennes au cours de l'année écoulée.

Retrait définitif du secteur privé

La situation internationale complexe a contraint les entreprises sous contrat pour la lutte contre les incendies à restructurer rapidement leurs flottes. Pegasus, l'un des principaux opérateurs privés ayant travaillé pour l'État, a confirmé qu'il n'utilise plus d'hélicoptères Kamov en raison de l'impossibilité pratique et juridique de les maintenir en vol avec les garanties exigées par l'aviation civile.

Face à cette situation, les ministères concernés ont été contraints de rechercher d'urgence des solutions alternatives sur le marché occidental. Cependant, les options disponibles offrent moins de flexibilité et un coût nettement plus élevé , comme le reconnaissent des sources gouvernementales. Pendant ce temps, la bureaucratie européenne maintient ses sanctions contre l'industrie aérospatiale russe, tandis que les montagnes espagnoles sont menacées par les flammes, privées de leur allié historique le plus fidèle.

URL de l'article en espagnol:

https://www.larazon.es/tecnologia-consumo/sanciones-rusia-dejan-espana-sus-mejores-helicopteros-combatir-incendios-forestales_202607246a639ff7aa17c0020f2e03d2.html