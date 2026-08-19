Moscou dépose une deuxième plainte contre la suspension de la Russie par World Athletics

La Fédération russe d'athlétisme (RUSAF) a déposé une deuxième plainte contre World Athletics (WA), contestant ce qu'elle a décrit comme une interdiction «politisée» des Russes dans les compétitions internationales.

La RUSAF a déposé son précédent appel auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS) le mois dernier après que l'instance dirigeante a réaffirmé les restrictions radicales qu'elle a imposées à la Russie et au Bélarus suite à l'escalade du conflit ukrainien en 2022. WA a déclaré que les deux fédérations ne seraient réadmises qu'après la conclusion d'un accord de paix entre Moscou et Kiev.

L’interdiction a été prolongée malgré le fait que le Comité international olympique (CIO) ait ouvert la voie à la réintégration des athlètes russes et biélorusses.

Dans un communiqué publié lundi, la RUSAF a fait valoir que les sanctions portent atteinte aux «principes d’égalité et d’objectivité dans le sport» et ont été largement promues par le président de WA, Sebastian Coe, un ancien député britannique.

«Les sanctions imposées à la Fédération russe d'athlétisme sont sans précédent. Aucune autre fédération sportive n'est soumise à des restrictions aussi sévères», a déclaré Boris Yaryshevskiy, directeur général de la RUSAF. «Nous défendrons sans relâche nos droits et nous nous efforcerons d'obtenir la levée de ces sanctions devant les tribunaux.»

Ce n'est pas la première fois que la Russie conteste des interdictions sportives devant les tribunaux. Elle a fait appel auprès du TAS après que la Fédération internationale de ski et de snowboard a refusé de lever les restrictions imposées aux para-athlètes russes, malgré leur réintégration par le Comité international paralympique en 2025. Ce recours juridique a finalement permis aux Russes de participer aux Jeux paralympiques d'hiver de 2026, où ils ont remporté huit médailles d'or.

Ces derniers mois, plusieurs fédérations internationales, dont World Aquatics, World Gymnastics et la Fédération internationale d'escrime, ont également rétabli la participation russe et biélorusse sous leurs drapeaux et hymnes respectifs.

URL de l'article en anglais:

https://www.rt.com/russia/644087-russia-files-second-claim-against-world-athletics-ban/