Thaïlande: une interprète bénévole russe aide la police dans une affaire de meurtre

Une jeune Russe de 22 ans, qui travaille comme interprète bénévole dans une affaire de meurtre à Chon Buri où deux jeunes russes, un frère et une sœur, ont été tués, a grandi en Thaïlande et parle couramment la langue. Elle décrit son bénévolat comme une expérience enrichissante et précieuse.

Varvara Davydova vit en Thaïlande depuis l'âge de huit ans et parle couramment le thaï. Diplômée avec mention très bien de la faculté de droit de l'université Sripatum (campus de Chon Buri), elle a débuté sa carrière comme interprète à l'âge de 15 ans.

La police a inculpé deux hommes, Thongchai, dit «Thong», âgé de 39 ans, et Thachana, dit «Pong», âgé de 43 ans, d’usurpation d’identité dans le but d'escroquer deux jeunes russes, un frère de 17 ans et une sœur de 22 ans, avant de les voler, de les tuer et d’enterrer leurs corps, selon l’acte d’accusation. L’affaire n’a pas encore été portée devant les tribunaux.

Davydova, qui travaille principalement au Bureau de l'immigration de Pattaya, a apporté son aide à de nombreuses affaires en tant qu'interprète bénévole au fil des ans. Son rôle a été mis en lumière sur les réseaux sociaux thaïlandais, et sa contribution à l'affaire a été qualifiée de significative compte tenu de sa gravité.

Dans une citation partagée par la page, Davydova a expliqué son approche du bénévolat.

«Je fais souvent du bénévolat parce que je comprends qu'ils n'ont pas le budget et que c'est difficile pour eux, alors je vais les aider. La plupart du temps, ils me donnent une compensation, mais je ne demande jamais rien.»

«S’ils donnent, ils donnent, sinon, ce n’est pas grave non plus, car je comprends que quand ils payent, c'est à leurs frais. Ce que j’y gagne, c’est de l’expérience. J’ai vu comment la loi est réellement appliquée, et ça, ça a une vraie valeur.»

Une page Facebook, «Nu Noi Bon Yod Khao An Nao Nen», décrivait Davydova comme une Thaïlandaise à tous égards, sauf son passeport. Davydova a ensuite partagé elle-même la publication, en y ajoutant une courte légende: «100% Thaïlandaise de cœur, il ne me manque plus que la carte d’identité.»

URL de l'article en anglais:

https://thethaiger.com/news/pattaya/russian-volunteer-interpreter-lends-voice-to-murder-case