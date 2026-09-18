70 000 fragments de pierre du temple de Preah Vihear attendent d'être restaurés

Par Ky Chamna pour Cambodianess le 11 septembre 2026

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Un journaliste se tient près de l'entrée d'un temple de Preah Vihear, gravement endommagé par des obus d'artillerie (Crédit photo: Ky Chamna/Cambodianess)

PREAH VIHEAR – Environ 70 000 fragments de pierres du temple de Preah Vihear ont été collectés après les affrontements à la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande; tous ont été répertoriés en vue de leur restauration.

Lors des conflits de juillet et décembre 2025, les forces armées thaïlandaises ont mené de lourds bombardements d'artillerie sur le temple, un site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Le Centre cambodgien de lutte antimines (CMAC) a indiqué qu'environ 1 600 obus avaient été tirés, endommageant la structure déjà fragilisée.

L'Autorité nationale de Preah Vihear a recensé 562 zones principales de dégâts. Elle a signalé 267 dégradations ou effondrements de structures, 72 pertes d'ornements architecturaux, 115 cas de dommages de surface et 108 cas de dommages causés par des projectiles.

L'Autorité nationale de Preah Vihear a signalé 267 dégradations ou effondrements de structures, 72 pertes d'ornements architecturaux, 115 cas de dommages de surface et 108 cas de dommages causés par des projectiles (Crédit photo: Ky Chamna/Cambodianess)

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Les murs, les anciennes chaussées de pierre, les pierres ornementales, les inscriptions et les structures architecturales restaurées ont tous été touchés. Des fragments de pierre jonchaient le sol, nombre d'entre eux réduits en miettes.

Les 800 mètres du temple ont été endommagés sur toute sa longueur, seules de petites zones restant intactes. La billetterie et la gare routière situées au sud du temple ont également subi d'importants dégâts.

Les installations de restauration financées par les États-Unis et l'Inde ont également été détruites pendant le conflit, interrompant des années de travail et des centaines de milliers de dollars dépensés.

L'assistance d'urgence au temple comprend le déminage, la documentation et la mise en sécurité des fragments de pierre dispersés, la stabilisation et la surveillance d'urgence de la structure ainsi que des études hydrauliques et géologiques.

Des poutres de soutien et des toitures temporaires ont été installées pour protéger les parties du temple contre l'effondrement et les petits fragments de pierre contre l'érosion, notamment lors des fortes pluies de mousson.

Des poutres de soutien et des toitures temporaires ont été installées pour protéger les parties du temple contre l'effondrement (Crédit photo: Ky Chamna/Cambodianess)

Les affrontements de juillet et décembre 2025 ont gravement endommagé le temple, compromettant son intégrité, son authenticité et sa valeur universelle exceptionnelle, selon le rapport de la mission consultative conjointe WHC-ICOMOS au temple de Preah Vihear (Cambodge) , publié par le Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO le 9 septembre.

Ce rapport est le fruit de la première mission internationale officielle sur le site, menée par l'ancienne directrice du Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO, Mechtild Rossler, représentant l'UNESCO, et l'évaluateur du Conseil international des monuments et des sites, Pierre Smars.

Depuis le début du conflit, le temple est interdit aux touristes et sa restauration n'est autorisée que lorsque la situation le permet, ce qui pourrait prendre encore un certain temps compte tenu du contexte instable entre les deux pays.

La restauration du temple n'est autorisée que lorsque la situation le permet (Crédit photo: Ky Chamna/Cambodianess)

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