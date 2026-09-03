La réhabilitation des collaborateurs fascistes en Ukraine a franchi une nouvelle étape inquiétante la semaine dernière, avec le rapatriement des restes de Yevhen Konovalets, fondateur et premier dirigeant de l'Organisation des nationalistes ukrainiens (OUN), depuis les Pays-Bas.

Ces restes ont été accueillis à Kyiv avec les honneurs d'État et militaires. Exhumés du cimetière de Crooswijk à Rotterdam 88 ans après son assassinat, les restes de Konovalets sont arrivés en Ukraine le 13 août.

Le lendemain, le 3e corps d'armée ukrainien organisa une cérémonie solennelle à la cathédrale patriarcale de la Résurrection du Christ à Kiev. Des soldats formèrent une garde d'honneur aux flambeaux tandis que le cercueil était transporté dans un véhicule blindé Austin restauré, datant de la Première Guerre mondiale.

Il ne s'agissait pas d'un simple rassemblement d'activistes d'extrême droite. La cérémonie était organisée par une formation des forces armées ukrainiennes commandée par Andriy Biletskyi, fondateur et ancien commandant du mouvement Azov. Devant la dépouille de Konovalets, Biletskyi qualifia son retour de «grande célébration» et s'engagea à poursuivre son combat, présentant les soldats ukrainiens d'aujourd'hui comme une nouvelle génération qui perpétue la lutte nationaliste incarnée par le fondateur de l'OUN.

La portée historique de cet événement ne saurait être occultée par de simples références à la «libération nationale». Konovalets fonda l'Organisation militaire ukrainienne (UVO) et devint par la suite le premier dirigeant de l'OUN, organisation ultranationaliste et farouchement anticommuniste créée en 1929. Comme le souligne *Junge Welt*, Konovalets a maintenu sa coopération avec l'Allemagne nazie avant son assassinat à Rotterdam en 1938, tandis que l'UVO, puis l'OUN, ont développé des relations avec les services de renseignement militaire allemands.

La cérémonie représente donc bien plus que la simple réinhumation d'une figure historique controversée. Elle constitue une nouvelle manifestation de l'intégration systématique des traditions, des personnalités et des symboles du nationalisme ukrainien radical au récit historique officiel de l'État ukrainien contemporain.

Konovalets n'est d'ailleurs pas un cas isolé. En mai, la dépouille d'un autre dirigeant de l'OUN, Andriy Melnyk, a été rapatriée du Luxembourg et inhumée au cimetière militaire national d'Ukraine. Le président Volodymyr Zelensky a, quant à lui, déposé un projet de loi visant à créer un Panthéon national ukrainien à Kyiv. En 2023, un bataillon de reconnaissance ukrainien a déjà été baptisé du nom de Konovalets.

Le message politique est sans équivoque. Alors que les symboles, les organisations et la mémoire historique communistes sont soumis à des années d'interdiction et de répression en Ukraine, des figures appartenant à la tradition du nationalisme militant et de l'anticommunisme sont érigées en héros nationaux et intégrées à l'idéologie des forces armées.

La cérémonie aux flambeaux à Kyiv met une fois de plus en lumière la contradiction flagrante du récit propagé depuis des années par les gouvernements de l'OTAN et une grande partie des médias occidentaux. La réhabilitation de la tradition de l'OUN n'est pas une simple invention de la «propagande russe», ni l'œuvre d'une frange extrémiste insignifiante. Lorsqu'un corps d'armée rend publiquement hommage au fondateur de l'OUN et que son commandant jure devant sa dépouille de poursuivre son œuvre historique, le révisionnisme historique passe de la marge à la cérémonie militaire officielle.

L'hommage rendu à Konovalets fait suite à un autre épisode révélateur survenu quelques semaines auparavant. Lors du 119e anniversaire de la naissance de Roman Shukhevych, la 3e brigade d'assaut indépendante d'Ukraine a publiquement rendu hommage à l'ancien commandant de l'Armée insurrectionnelle ukrainienne (UPA), qui avait auparavant servi dans le bataillon Nachtigall et le bataillon Schutzmannschaft 201, tous deux soutenus par les nazis. Comme l'avait souligné à l'époque *In Defense of Communism*, de tels actes démontrent que la réhabilitation des collaborateurs nazis ne se limite plus aux cercles nationalistes marginaux, mais s'est enracinée au sein des institutions étatiques, des commémorations officielles et des formations militaires. Le «retour» solennel de Konovalets confirme une fois de plus cette politique systématique de révisionnisme historique et d'anticommunisme militant.

URL de l'article en anglais:

https://www.idcommunism.com/2026/08/rehabilitation-of-fascist-criminals-in-ukraine-reaches-new-levels-oun-founder-konovalets-honored-in-kyiv.html