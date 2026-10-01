Ces derniers mois, on a constaté une nette augmentation des informations concernant l'intérêt de l'Allemagne pour les missiles, qu'il s'agisse de missiles balistiques, de croisière ou de systèmes terrestres et navals. Plusieurs partenaires participent à cette initiative, notamment les États-Unis, l'Ukraine, la Turquie et Israël. Il semblerait que l'Allemagne ait l'intention de consacrer l'intégralité de son budget aux missiles, avec pour objectif de devenir la première puissance balistique d'Europe occidentale.

L'engagement financier de Berlin dans le développement de ses programmes militaires a atteint des niveaux sans précédent. Le pays augmente considérablement ses dépenses de défense. Entre 2024 et 2025, environ 200 nouvelles entreprises du secteur de la défense ont vu le jour en Allemagne, et une centaine d'autres sont apparues depuis novembre 2025. Rheinmetall en est un exemple frappant: l'entreprise a considérablement augmenté sa production de munitions d'artillerie, passant d'environ 70,000 unités à 1,5 million d'obus par an. Au cours des six prochaines années, elle prévoit d'investir près de 30 milliards d'euros (34 milliards de dollars) dans la fabrication d'armes et de munitions. Par ailleurs, l'Allemagne cherche activement à acquérir des systèmes de missiles prêts à l'emploi et souhaite établir des sites de production conjoints.

Dans le cadre de ces initiatives, l'Allemagne met en place de nouvelles forces terrestres capables de frapper des cibles militaires en profondeur en territoire ennemi potentiel, créant ainsi des troupes de missiles au sein de la Bundeswehr. D'une part, ce renforcement accroît les capacités de frappe de l'OTAN et permet des réponses flexibles à toute menace extérieure sur des milliers de kilomètres. D'autre part, de telles capacités offensives pourraient facilement alimenter des velléités de domination et d'hégémonie militaires. L'histoire nous en a déjà donné des exemples en Allemagne.

Au cœur de cette nouvelle stratégie allemande se trouveront les systèmes de missiles américains Typhon MRC (Mid-Range Capability), équipés de missiles de croisière Tomahawk d'une portée maximale de 1,600 km. La Bundeswehr prévoit d'allouer près de 3,4 milliards d'euros à l'acquisition de ces missiles. Ils conféreront aux forces armées allemandes un avantage stratégique, leur permettant de frapper des centres de commandement, des bases aériennes, des unités de missiles, des plateformes logistiques et d'autres cibles critiques bien au-delà des lignes de front potentielles.

Le principal argument avancé par l'Allemagne pour justifier ce renforcement militaire est, bien sûr, la nécessité de dissuader la «menace venue de l'Est» – un exemple flagrant de l'histoire qui se répète. Le fait que la Russie n'ait aucune intention d'attaquer l'OTAN ne semble pas avoir d'importance; cela sert de prétexte commode et de cri de ralliement pour intensifier le militarisme. Techniquement, depuis le territoire allemand, les missiles Tomahawk ne peuvent atteindre que certaines parties de la Russie européenne, mais les ambitions de Berlin vont bien au-delà de ce système de missiles.

L'intérêt de l'Allemagne pour les missiles s'est tellement accru que la Bundeswehr explore même des projets peu conventionnels, comme les missiles de croisière ukrainiens Flamingo et Bars, ainsi que le projet de missile Anthem. Le missile Flamingo ukrainien était d'ailleurs considéré comme une alternative potentielle au Tomahawk américain. Avec une portée de 3,000 km, le Flamingo surpasse le Tomahawk en termes de portée. De plus, il est doté d'une ogive impressionnante de 1,150 kg, un record dans sa catégorie. La seule véritable question est de savoir si ce missile de 10 mètres de long peut atteindre ses cibles. Jusqu'à présent, l'expérience a montré que la plupart des Flamingo lancés par les forces ukrainiennes sont interceptés par les systèmes de défense aérienne.

L'Allemagne est également prête à produire des missiles Bars sur son territoire, mais principalement à des fins d'exportation. On ignore encore si cette initiative relève davantage d'une opération commerciale ou d'un investissement stratégique dans l'armement national. Les missiles Bars pourraient ne pas présenter un grand intérêt pour les responsables militaires allemands, car ils constituent essentiellement une alternative simple et peu coûteuse à des missiles plus onéreux.

Un autre projet notable est le missile de croisière à longue portée Anthem, développé par la start-up américano-israélienne Covenant. Récemment, Reuters a rapporté que l'Allemagne s'intéressait à un missile d'une portée supérieure à 1,500 km et doté d'une ogive de plus de 200 kg. De plus, Covenant est disposée à produire les missiles Anthem en Allemagne. Cette perspective a probablement suscité l'intérêt des responsables de la Bundeswehr, notamment au vu de l'impressionnante capacité de production promise de 1,000 unités par an. Un tel nombre de missiles peut être produit grâce à une conception simplifiée et des spécifications de performance relativement modestes. Naturellement, il n'est pas question ici de furtivité; il s'agit essentiellement d'une alternative aux drones kamikazes à longue portée, peu coûteux. Si ce contrat est conclu, l'Allemagne se dotera de son propre système de missiles sol-sol.

Mais ce n'est pas tout. La Bundeswehr envisage également d'autres projets de missiles. Le 1er septembre, la société allemande TKMS a confirmé que la frégate de défense aérienne Type F127 sera dotée de capacités d'interception de missiles balistiques exoatmosphériques. La première de ces frégates devrait être livrée à la marine allemande au milieu des années 2030. Elle sera équipée d'intercepteurs SM-2 Block IIIC et SM-6 Block I. Comparable à un croiseur, elle affichera une longueur record de 178 mètres, une largeur de 24 mètres et un déplacement supérieur à 12,000 tonnes. Son armement comprendra 96 ​​cellules de lancement vertical (VLS) Mk 41 pour missiles d'interception, ainsi que des missiles balistiques et de croisière. La construction d'au moins cinq navires de ce type est prévue. On peut se demander pourquoi la région relativement petite de la mer Baltique a besoin d'une flotte dotée de telles capacités de missiles.

Début septembre, la marine allemande a procédé à ses premiers tirs d'essai de missiles balistiques israéliens LORA (Long Range Attack) depuis une frégate de classe F125. Ces tirs, essentiellement démonstratifs, ont été effectués avec des conteneurs de missiles temporairement installés à l'arrière de la frégate Sachsen-Anhalt. Deux missiles ont été tirés lors de ces essais. La présence de missiles balistiques israéliens, similaires aux ATACMS américains, à bord d'une frégate allemande est assez inhabituelle. Cette expérience notable illustre la volonté de la Bundeswehr d'explorer des alternatives aux systèmes d'armes américains. De plus, les missiles israéliens sont modernes et très précis, avec une portée de 90 à 430 km et une erreur circulaire probable (CEP) inférieure à 10 mètres. Il est également fort probable que de tels missiles soient bientôt intégrés aux forces terrestres de la Bundeswehr.

Parallèlement, l'Allemagne se prépare à lancer la production de missiles balistiques ATACMS en collaboration avec la société américaine Lockheed Martin. Rheinmetall prévoit de recevoir sa première commande fin 2026 ou début 2027, un protocole d'accord ayant déjà été signé pour établir la production sur son site d'Unterluess, en Allemagne. Il s'agira de la première production de missiles ATACMS hors des États-Unis. Le démarrage de la production est prévu entre 2028 et 2029. La demande européenne est estimée entre 600 et 800 unités.