La victoire surprise de Lula est une lueur d'espoir dans un monde sombre

À la suite d'un retournement de situation spectaculaire et inspirant, impulsé par une mobilisation massive du peuple brésilien, Luiz Inácio Lula da Silva a remporté sa quatrième élection présidentielle. Ce succès marque un tournant sans précédent dans l'histoire politique brésilienne: jamais auparavant un candidat ayant perdu au premier tour n'était parvenu à renverser la situation et à l'emporter.

L'élection – qui opposait Lula à Flávio Bolsonaro, fils de l'ancien président Jair Bolsonaro, actuellement emprisonné pour tentative de coup d'État suite à sa défaite aux élections de 2022 – a été marquée par une ingérence scandaleuse de l'administration Trump. Des géants du numérique comme Meta ont agi sans vergogne en faveur de l'extrême droite. Ce, dans un contexte où d'autres interventions de Trump dans la région ont porté leurs fruits, menant à l'élection de présidents d'extrême droite – notamment en Colombie – et créant ainsi l'impression d'une vague trumpiste irrésistible déferlant sur l'Amérique latine.

Battu par environ deux millions de voix le 4 octobre, Lula a engrangé plus de dix millions de voix supplémentaires le 25 octobre, tandis que Flávio Bolsonaro a recueilli un peu plus de trois millions et demi de voix de plus qu'au premier tour. Lula a augmenté son score dans la quasi-totalité des municipalités brésiliennes, alors qu'il était donné perdant il y a seulement trois semaines. Ce revirement de situation en si peu de temps est une leçon pour les socialistes du monde entier.

Comment se construit une victoire

Alors que des manifestations pro-Lula ont débuté immédiatement après la défaite au premier tour, principalement menées par les organisations étudiantes, la campagne du Parti des travailleurs s'est efforcée de séduire une nouvelle génération de gauche. Parallèlement, l'arrivée du député André Janones, récemment réélu sous l'étiquette du parti de centre-gauche Rouge, a provoqué un véritable séisme dans sa stratégie de communication.

Lula, âgé de quatre-vingts ans, a invité à Brasília une toute nouvelle génération de députés nouvellement élus, immédiatement après le premier tour des élections. Malgré la montée de l'extrême droite au détriment de la droite et du centre traditionnels lors des élections législatives, qui se sont tenues simultanément au premier tour de l'élection présidentielle, la gauche a progressé au Congrès national, en y intégrant de jeunes figures maîtrisant les réseaux sociaux et la communication, et qui ont insufflé une nouvelle énergie à la campagne.

Parmi ces étoiles montantes figurent la députée Ana Elisa, 21 ans, originaire du Minas Gerais, État indécis par excellence au Brésil; Erika Hilton, une femme transgenre réélue avec un nombre record de voix; Jones Manoel, un communiste du Pernambouc (l’État d’origine de Lula); et Guilherme Cortez, un député qui s’identifie comme un twink. Ils représentent tous une génération de jeunes comptant des millions de fans de la génération Z au Brésil; ce sont des stars des réseaux sociaux, malgré les algorithmes des plateformes qui favorisent les contenus de droite.

Mais la figure la plus marquante de cette campagne fut Janones, un Brésilien de quarante-deux ans qui créa un groupe WhatsApp baptisé «Exército de Lula» (Armée de Lula) et qui rassembla plus de dix millions de membres. Grâce à ce groupe, il mena une campagne d'agitation et de propagande organisée et disciplinée. Près d'un électeur brésilien sur dix rejoignit ce groupe en seulement trois semaines. Souvent ignoré par la vieille élite intellectuelle de gauche, Janones a toujours joui d'une grande popularité auprès du peuple. Il est désormais une véritable célébrité.

Partant du principe que l'algorithme de Meta était biaisé contre la gauche, Janones a orchestré d'importantes campagnes sur les réseaux sociaux, incitant notamment les partisans de Lula à publier sur Instagram des photos d'eux portant le maillot de l'équipe nationale brésilienne de football, un vêtement autrefois symbole d'unité, mais désormais récupéré par l'extrême droite. Cette action a mobilisé d'innombrables sympathisants de Lula et a fait grand bruit sur les réseaux sociaux la veille de la manifestation avortée organisée par Flávio Bolsonaro sur l'Avenida Paulista, axe majeur de la ville de São Paulo.

La stratégie s'est avérée payante, Janones détournant avec humour le vocabulaire militaire de l'extrême droite et qualifiant ses partisans de l'Armée de Lula de «soldats». Au-delà des algorithmes, cette manœuvre de Janones a subverti la sémiotique de ces dernières années, durant lesquelles la famille Bolsonaro a mobilisé sa vaste base en utilisant une terminologie militaire – une approche assez naturelle, étant donné que Bolsonaro et nombre de ses figures clés en coulisses sont ou ont été militaires.

L'extrême droite brésilienne acculée pour la première fois

Même après sa défaite en 2022, l'extrême droite a conservé une influence considérable sur les réseaux sociaux, grâce à une communication efficace et au traitement de faveur accordé par les plateformes elles-mêmes. Sous l'administration Lula, les publications du député pro-Bolsonaro Nikolas Ferreira ont suscité un engagement plus important que celles des stars internationales de la pop. Ce phénomène a servi à mener une campagne d'opposition virulente mais redoutablement efficace contre le troisième gouvernement Lula.

Alors que Lula semblait embourbé dans une série de faux pas politiques lors de son retour triomphal à la présidence en 2022, à la tête d'une coalition complexe du Front large, ses adversaires paraissaient invincibles sur les réseaux sociaux et parvenaient à établir un lien fort avec la population brésilienne. De toute évidence, les critiques de l'extrême droite n'avaient que peu à voir avec les problèmes rencontrés par le troisième gouvernement de Lula; les alliés de Bolsonaro ont plutôt exploité l'impopularité relative du gouvernement pour faire avancer leur propre projet de démantèlement de la démocratie brésilienne.

Après sa victoire sur Bolsonaro en 2022, un triomphe qui rappelait son propre retour en politique lors de son mandat présidentiel des années 2000, Lula semblait prisonnier d'un cycle sans fin, où chaque crise gouvernementale était amplifiée par une agitation massive de l'extrême droite. Curieusement, cette stagnation n'a pris fin que ces trois dernières semaines. La stratégie de Janones a insufflé un vent de fraîcheur, sortant des millions de militants d'une dépression potentiellement mortelle, compte tenu du retour imminent du fascisme, comme l'a souligné le journaliste chevronné Luiz Carlos Azenha . Le live stream déjanté de Janones, diffusé pendant vingt-quatre heures avant les élections, avait été précédé d'un autre live stream, suivi par des millions de vues, présentant des témoignages de nombreux artistes brésiliens, et offrant peut-être le meilleur de Lula et du Brésil. Dès lors, la droite a perdu son confortable monopole de la communication.

Lula a renoué avec le peuple, pour la première fois depuis son retour à la présidence. Mais ce quatrième mandat exige une gouvernance différente. Il lui faudra une approche plus proche de ses deux premiers mandats, durant lesquels il avait su définir le débat public, tout en instaurant un dialogue et une action plus soutenus avec les Brésiliens qui lui ont porté au pouvoir. Le tout se déroule dans un monde en proie aux flammes. L'économie sera un défi, et Lula devra affronter une bourgeoisie qui aspire à un capitalisme plus sauvage que tout ce que l'on a connu jusqu'ici, même au Brésil.

Pour ceux qui ont vu Flávio Bolsonaro se comporter comme s'il était déjà président le 25 octobre, la victoire surprise de Lula fut un soulagement historique. Pour ceux qui ont vécu ces dernières semaines au Brésil – participant à des manifestations massives, sans précédent dans l'histoire électorale du pays, et s'indignant de plus en plus à chaque débat entre Lula et Flávio, ainsi que de l'arrogance cruelle et sans bornes du leader d'extrême droite – le mot d'ordre est, enfin, l'espoir.

URL de l'article en anglais:

https://jacobin.com/2026/10/brazil-elections-lula-bolsonaro-comeback