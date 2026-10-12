Le communiste qui a combattu pour Lincoln

Né en Prusse, il fut exilé de sa patrie pour son rôle dans les révolutions de 1848. Il nourrissait une haine farouche envers Marx, qu'il jugeait trop conservateur. Il alla même jusqu'à le provoquer publiquement en duel.

Au début de la guerre de Sécession, il leva un régiment d'immigrants allemands pour combattre aux côtés de l'Union. Il connut son baptême du feu en Virginie-Occidentale avant de rejoindre S.U. Grant vers l'ouest.

À Shiloh, Willich et ses hommes affrontèrent de front l'attaque confédérée. Face à la déroute de ses hommes, Willich fit preuve d'un courage immense pour les rallier, puis les mena à l'assaut en chantant «La Marseillaise».

Capturé par les Confédérés à la bataille de Stones River, il fut rapidement libéré et réintégré dans les rangs de l'Union. Willich combattit dans de nombreuses batailles sur le théâtre d'opérations de l'Ouest. À Missionary Ridge, il désobéit aux ordres de ses supérieurs et lança un assaut frontal contre le centre des lignes confédérées, dispersées sur plusieurs fronts. La charge de l'Union anéantit les Confédérés, donnant lieu à l'un des engagements les plus déséquilibrés de la guerre.

Willich participa aux batailles autour d'Atlanta avant d'être grièvement blessé à la bataille de Resaca. Il resta dans l'armée, mais uniquement à des fonctions administratives. À la fin de la guerre, il était major général honoraire des volontaires américains.

Après sa mort, son grand rival, Karl Marx, écrivit à son sujet : «Durant la guerre de Sécession en Amérique du Nord, Willich a démontré qu'il était bien plus qu'un visionnaire.»

URL de l'article en anglais:

https://www.facebook.com/photo/?fbid=36430649353216845&set=gm.1316429527142145&idorvanity=920432043408564