Ni notre drapeau, ni notre combat, ni nos enfants

Par Workers Party

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Andy Burnham: "Je veux que vous mourriez pour l'Ukraine !"

Andy Burnham est tout aussi dangereux pour la Grande-Bretagne que Sir Keir Starmer. Des milliards de livres ont été gaspillés pour armer l'Ukraine afin qu'elle combatte la Russie, une guerre impossible à gagner. Nous nous opposerons fermement aux tentatives de notre propre gouvernement d'aggraver notre implication dans ce conflit.

Ni notre drapeau, ni notre combat, ni nos enfants

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