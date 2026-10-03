Londres: appel à manifester contre l'implication de la Grande-Bretagne en Ukraine

Publié le par La Gazette du Citoyen

Ni notre drapeau, ni notre combat, ni nos enfants
Par Workers Party

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Andy Burnham: "Je veux que vous mourriez pour l'Ukraine !"

Andy Burnham: "Je veux que vous mourriez pour l'Ukraine !"

Andy Burnham est tout aussi dangereux pour la Grande-Bretagne que Sir Keir Starmer. Des milliards de livres ont été gaspillés pour armer l'Ukraine afin qu'elle combatte la Russie, une guerre impossible à gagner. Nous nous opposerons fermement aux tentatives de notre propre gouvernement d'aggraver notre implication dans ce conflit.

Ni notre drapeau, ni notre combat, ni nos enfants

Ni notre drapeau, ni notre combat, ni nos enfants

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Manifestation contre la conscription organisé par No 2 Nato (N2N Limited).
QUAND
Le 10 octobre 2026 de 13h00 à 14h30

10 Downing Street, Londres
SQ1A 2AA,
Royaume-Uni.
Plan et itinéraire sur Google Maps.
CONTACT
Jesse Winney · no2nato@gmail.com
URL de l'appel en anglais: 
https://www.workerspartygb.org/say_no

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