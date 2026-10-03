Londres: appel à manifester contre l'implication de la Grande-Bretagne en Ukraine
Ni notre drapeau, ni notre combat, ni nos enfants
Par Workers Party
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Andy Burnham est tout aussi dangereux pour la Grande-Bretagne que Sir Keir Starmer. Des milliards de livres ont été gaspillés pour armer l'Ukraine afin qu'elle combatte la Russie, une guerre impossible à gagner. Nous nous opposerons fermement aux tentatives de notre propre gouvernement d'aggraver notre implication dans ce conflit.
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Manifestation contre la conscription organisé par No 2 Nato (N2N Limited).
QUAND
Le 10 octobre 2026 de 13h00 à 14h30
OÙ
10 Downing Street, Londres
SQ1A 2AA,
Royaume-Uni.
Plan et itinéraire sur Google Maps.
CONTACT
Jesse Winney · no2nato@gmail.com
URL de l'appel en anglais:
https://www.workerspartygb.org/say_no