Le silence du parti de gauche allemand Die Linke sur l'emprisonnement du socialiste ukrainien Bogdan Syrotiuk

Le 30 septembre, en ma qualité de rédacteur en chef de la section germanophone du World Socialist Web Site (WSWS), j'ai adressé une lettre ouverte aux coprésidents du parti Die Linke, Ines Schwerdtner et Luigi Pantisano, ainsi qu'aux chefs de son groupe parlementaire, Heidi Reichinnek et Sören Pellmann. Je les ai exhortés à blâmer publiquement la condamnation du socialiste ukrainien et opposant à la guerre, Bogdan Syrotiuk, à 15 ans de prison et à militer pour sa libération. Nous les avions déjà informés de cette affaire le 21 août. À ce jour, nous n'avons reçu aucune réponse.

Ce silence n'est pas fortuit. Il exprime le rôle politique du parti de gauche et constitue un avertissement pour tous ceux qui le perçoivent comme une opposition à la guerre, aux coupes sociales et au fascisme.

Bogdan a été arrêté par les services de renseignement ukrainiens (SBU) en avril 2024. Le 10 août 2026, un tribunal de Pervomaïsk l'a condamné à 15 ans de prison pour «haute trahison sous la loi martiale». L'appel interjeté par ses avocats démontre qu'aucune preuve d'espionnage, de sabotage, de transmission d'informations militaires ou de collaboration avec les forces armées russes n'a été présentée. Le procès visait ses convictions socialistes, ses articles pour le WSWS et sa collaboration avec le mouvement trotskiste international. Le tribunal a même ordonné la destruction de la littérature socialiste confisquée lors de son arrestation.

Bogdan s'oppose à l'invasion russe et au régime de Poutine, tout comme il s'oppose à la politique de guerre du gouvernement ukrainien et de l'OTAN. Il lutte pour l'unité des travailleurs ukrainiens et russes contre la guerre et le nationalisme. Pour cela, ce socialiste de 27 ans va passer 15 ans en prison.

L’enjeu dépasse largement le sort d’un simple prisonnier. Si les convictions politiques, les contacts internationaux et le travail journalistique sont considérés comme des preuves de «haute trahison», tout opposant à la guerre peut être qualifié d’ennemi de l’État. C’est précisément pourquoi la défense inconditionnelle de Bogdan est une question fondamentale de droits démocratiques.

Cette condamnation réfute la propagande selon laquelle il s'agit d'une guerre pour la «liberté» et la «démocratie». Le gouvernement ukrainien réprime l'opposition socialiste à la guerre, tandis que Berlin et les autres puissances de l'OTAN le soutiennent à hauteur de milliards de dollars en financement et en armement.

Et le parti de gauche garde le silence. Pourtant, même des organisations qui ne partagent pas les convictions socialistes de Bogdan ont condamné le verdict. La France insoumise et la coalition Stop the War exigent sa libération. La direction du parti de gauche allemand refuse même cette mesure élémentaire.

Le parti de gauche et l'impérialisme allemand

Ce silence est indissociable de la politique étrangère du parti de gauche. Il prolonge l'impérialisme allemand, masquant son retour au militarisme et aux relations entre grandes puissances sous des apparences de gauche et de démocratie.

La guerre en Ukraine est une guerre impérialiste. Les puissances de l'OTAN se battent pour la suprématie géostratégique, les marchés, les matières premières et le contrôle économique et politique de l'Europe de l'Est. L'impérialisme allemand poursuit en Ukraine et contre la Russie des intérêts qui n'ont rien à voir avec la défense officiellement proclamée de la souveraineté ukrainienne. L'objectif est la réorganisation par la force de l'Europe de l'Est et la subordination de la Russie aux intérêts occidentaux – une stratégie impérialiste ancrée dans une longue et meurtrière tradition d'expansionnisme et d'agression allemande.

Bien que le parti Die Linke affirme, lors des campagnes électorales et des discours officiels, s'opposer aux livraisons d'armes et au réarmement, il soutient, une fois au pouvoir, les politiques de réarmement et de guerre. Les Länder de Brême et de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, où il participe au gouvernement, ont voté au Bundesrat (Conseil fédéral) en faveur du plan de réarmement historique de 2025. Les représentants des deux gouvernements régionaux ont également soutenu une motion du Bundesrat demandant une aide militaire supplémentaire à l'Ukraine.

Dans le même temps, le parti adopte le cadre politique central de la propagande de guerre : la prétendue lutte pour la démocratie et la liberté. Défendre Bogdan reviendrait à briser ce cadre. Car si l’Ukraine est un bastion de la démocratie, comment le Parti de gauche peut-il expliquer qu’un socialiste y ait été condamné à 15 ans de prison pour ses articles pacifistes et ses convictions internationalistes?

Ce silence est une tentative désespérée de maintenir le mensonge officiel de la guerre. Le parti de gauche ne défend pas le socialiste persécuté, mais l'État allemand et ses intérêts impérialistes.

Hostilité à une perspective socialiste

Il existe une autre raison importante: Bogdan est trotskiste. Il ne se contente pas de critiquer des mesures ponctuelles du gouvernement ukrainien. Il lutte contre le capitalisme, contre le nationalisme et pour l’unification internationale de la classe ouvrière. Sa position s’oppose à tous les gouvernements qui sacrifient les travailleurs à leurs guerres et à leurs profits.

C’est précisément ce qui le rend dangereux pour les élites dirigeantes. Partout en Europe, les grèves, les manifestations de jeunesse et l’opposition au réarmement, aux coupes sociales et à la montée de l’extrême droite se multiplient. La question cruciale est de savoir si ces luttes s’inscriront dans une perspective socialiste internationale.

Le parti de gauche redoute une telle évolution. Son rôle est de canaliser l'opposition vers les instances parlementaires, de la lier aux sociaux-démocrates (SPD), aux Verts et même aux démocrates-chrétiens (CDU), et de défendre l'ordre établi contre un mouvement indépendant issu de la base. La perspective trotskiste de Bogdan s'oppose diamétralement à cette politique. C'est pourquoi la direction du parti répond à sa persécution non par la solidarité, mais par l'hostilité, exprimée par son silence persistant.

Cette hostilité plonge ses racines dans l'histoire. Le prédécesseur du Parti de gauche, le Parti socialiste unifié stalinien (SED), a réprimé tous les mouvements indépendants de la classe ouvrière et de la jeunesse en Allemagne de l'Est. Il a écrasé le soulèvement ouvrier du 17 juin 1953 avec l'aide des chars soviétiques et persécuté l'opposition socialiste. Le stalinisme n'était pas la continuation du marxisme, mais le règne d'une bureaucratie privilégiée qui combattait l'internationalisme prolétarien.

Avec la réunification allemande et le rétablissement des rapports de propriété capitalistes à l'Est, le SED a évolué, via le Parti du socialisme démocratique (PDS), pour devenir le parti de gauche actuel. Ce parti d'État stalinien est devenu un parti qui administre et défend agressivement le capitalisme. Au sein des gouvernements des Länder, il a mis en œuvre des privatisations et des coupes budgétaires dans le domaine social. Dans cette nouvelle période de guerre et de luttes des classes, il s'appuie sur le renforcement des mêmes organes répressifs d'État déployés contre l'opposition grandissante.

Berlin montre où se dirige le parti de gauche.

Les événements récents à Berlin illustrent concrètement ce rôle. Nombre de ceux qui ont permis au parti de gauche Die Linke de remporter les élections du 20 septembre à la Chambre des représentants de Berlin souhaitaient envoyer un signal contre la guerre, les coupes sociales, le génocide à Gaza et l'Alternative pour l'Allemagne (AfD).

La direction du parti réagit à ce vote en tentant de former un gouvernement sous son égide, en coalition avec le SPD et les Verts. L'accord exploratoire jette les bases d'une consolidation budgétaire, d'un plafonnement des dépenses et d'un renforcement des forces de police et de sécurité. Parallèlement, des mesures sont prises contre les critiques de la politique de guerre d'Israël au sein même du groupe parlementaire du parti. Sur la question du logement également, le parti subordonne ses promesses aux contraintes financières et aux conditions imposées par ses partenaires de coalition.

Alors que le parti de gauche ignore la campagne pour la libération d'un opposant socialiste à la guerre en Ukraine, il prépare à Berlin un gouvernement qui poursuivra l'austérité et le renforcement de l'appareil d'État. Ce sont là les deux faces d'une même orientation politique : la subordination des intérêts et des droits de la classe ouvrière aux exigences du capitalisme et de l'impérialisme allemands.

Le silence concernant Bogdan est donc non seulement scandaleux, mais aussi un sérieux avertissement pour tous ceux qui espèrent que le Parti de gauche puisse être contraint d'adopter des politiques progressistes. C'est impossible. Un examen politique s'impose face à ce parti et à ses orientations fondamentalement de droite, par la construction d'un mouvement socialiste indépendant de la classe ouvrière.

Le Parti de l'égalité socialiste (SGP) et le WSWS continueront d'intensifier la lutte pour la libération de Bogdan. Sa persécution s'inscrit dans le cadre de l'offensive internationale contre les droits démocratiques qui accompagne l'escalade de la guerre impérialiste et la crise sociale. La défense de Bogdan est indissociable de la lutte contre la guerre, le fascisme et leurs racines capitalistes.

Nous appelons tous les travailleurs, les jeunes et les défenseurs des droits démocratiques : soutenez la pétition internationale , sensibilisez le public au cas de Bogdan, organisez des déclarations de solidarité et des résolutions dans vos écoles, universités et lieux de travail, et faites un don aussi généreux que possible pour sa défense.

Lien pour signer la pétition:

https://www.wsws.org/fr/special/pages/freebogdan.html

Lien de l'article en anglais:

https://www.wsws.org/en/articles/2026/10/26/qcna-o26.html