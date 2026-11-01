Trois événements qui ont changé le monde début août 1945

Il y a 81 ans, début août, trois événements se sont produits coup sur coup qui ont fondamentalement changé le monde et le cours de l'histoire humaine :

Nous commençons à 8 heures du matin le 6 août 1945, lorsque trois bombardiers B-29 Superfortress à quatre moteurs, d'une brillance argentée et plus grands que n'importe quel autre aéronef au monde, planaient à 31,000 pieds au-dessus d'Hiroshima, de simples points brillants dans un ciel bleu clair, suffisamment haut pour que le vrombissement de leurs quatre moteurs soit à peine audible depuis le sol.

Alors que la Seconde Guerre mondiale s'achevait sur une fin violente et inexorable, nombre d'habitants de la ville s'étaient habitués à voir des vagues de bombardiers américains survoler leurs têtes sans jamais, pour une raison inconnue, cibler leur ville. Aussi, s'ils remarquèrent les trois avions, ils les prirent probablement pour des appareils de reconnaissance ou d'évaluation des dégâts, ignorant leur véritable nature: un bombardier, un avion d'observation chargé de photographier ce qui allait être un événement historique tragique, et un avion de surveillance météorologique. Rares furent sans doute ceux qui remarquèrent que l'un des avions de tête largua une énorme bombe de trois mètres de long par les portes de sa soute spécialement agrandie, puis piqua brusquement du nez pour s'éloigner le plus possible de l'onde de choc à venir.

Le plan américain pour ce bombardement atomique, et un autre prévu prochainement, visait à maximiser les dégâts et le nombre de victimes. C'est pourquoi aucun avertissement n'a été donné aux habitants des deux villes ciblées pour les inciter à évacuer. Le plan prévoyait également de frapper chaque ville vers 8 heures du matin afin de laisser un maximum de personnes sans abri dans les rues.

Le plan a fonctionné. Les foules de travailleurs japonais à Hiroshima se rendant à leurs chantiers, les petits enfants bavards dans leurs uniformes de marin sur le chemin de l'école, les mères et les grands-parents s'inquiétant de ce qu'ils trouveraient à acheter pour le dîner sur les marchés de rue ravagés par la guerre et s'inquiétant pour leurs proches menant une bataille perdue d'avance en terres étrangères – tous étaient trop préoccupés ce matin-là pour voir la bombe plonger en 44,4 secondes jusqu'à l'altitude de détonation prévue de 2,000 pieds au-dessus de la ville.

D'une certaine manière, ils furent les plus chanceux. L'éclair silencieux de la bombe fit instantanément fondre les yeux et les neurones cérébraux de ceux qui la regardaient, et tua sur le coup ceux qui ne la regardaient pas, vaporisant leurs corps ou les réduisant en cendres. Quelque 80,000 Japonais, principalement des civils, des femmes, des enfants et des personnes âgées, périrent sur le coup. Ou, s'ils se trouvaient parmi les 100,000 personnes situées plus loin de l'épicentre, peu après l'explosion aérienne de 15 à 16 kilotonnes. Cent mille autres moururent plus tard, dans d'atroces souffrances, au fil des jours, des semaines, des mois et des années, des suites des radiations ou des blessures physiques causées par l'explosion. Le premier bombardement nucléaire de l'histoire avait également rasé instantanément la ville de 350,000 habitants.

Au-dessus de ce cauchemar absolu, le capitaine Robert A. Lewis, copilote de l'Enola Gay, l'avion qui a largué la bombe à l'uranium surnommée «Little Boy», après avoir été témoin de ses conséquences catastrophiques: un champignon atomique furieux, brûlant et tourbillonnant s'élevant à 13,700 mètres d'altitude au-dessus d'une ville entièrement rasée, a écrit dans son carnet de combat: «Mon Dieu, qu'avons-nous fait?»

Une autre bombe atomique, un autre message

Trois jours plus tard, le matin du 9 août, le gouvernement japonais, encore sous le choc du bombardement incendiaire qui avait ravagé 44 kilomètres carrés de Tokyo en mars 1945 (la plus grande destruction massive d'une ville par voie aérienne dans l'histoire), et confronté à des communications et des transports toujours fortement perturbés, cherchait encore à comprendre ce qui s'était passé. Il ignorait alors que le commandant en chef américain, Harry Truman, avait déjà ordonné quelques jours auparavant l'envoi d'un second B-29, transportant cette fois la «Fat Man», une bombe atomique d'un autre type à base de plutonium.

La cible initialement prévue pour être anéantie était Kokura, une ville de 130,000 habitants. Mais une épaisse couverture nuageuse l'épargna. Le commandant Charles Sweeny, pilote du Bockscar, le B-29 transportant le «Fat Man», décida alors, sur le champ, de poursuivre sa route sur 160 kilomètres jusqu'à Nagasaki, une ville plus importante de 263,000 habitants, cible de repli.

Arrivé sur place et constatant que cette cible alternative était également enveloppée de nuages, et avec son carburant presque épuisé à cause de la bombe «Fat Man» de près de cinq tonnes qu'il transportait, Sweeny décida de se rendre à Okinawa, larguant l'arme inutilisée dans l'océan en cours de route si nécessaire.

Puis une éclaircie s'ouvrit au-dessus de Nagasaki, et il changea d'avis et retourna vers la ville, larguant la bombe à 11h02, ce qui reste à ce jour la dernière utilisation d'une bombe atomique en temps de guerre.

L'avion ayant d'abord commencé à s'éloigner, les habitants de Nagasaki, soulagés de s'être réfugiés dans les abris anti-aériens à cause des sirènes d'alerte, avaient déjà entendu le signal de fin d'alerte et sortaient, juste au moment où le bombardier revenait larguer sa cargaison mortelle. On estime à 40,000 le nombre de personnes – presque toutes des civils – tuées sur le coup par l'explosion de 21 kilotonnes, et à 100,000 le nombre de victimes supplémentaires au cours de l'année suivante. Les montagnes qui entouraient la ville limitèrent la zone de destruction totale à un seul kilomètre carré, mais concentrèrent également la puissance de l'explosion et la chaleur insoutenable de 7 000 degrés dans cet espace restreint.

Un ami de lycée, Charles Vidich, professionnel de santé publique, m'a raconté que son père, Arthur, sociologue renommé, avait été officier chez les Marines dans le Pacifique pendant la guerre. Quelques semaines après que l'empereur Hirohito eut annoncé la reddition du Japon, mettant fin à la guerre, Vidich et un détachement de Marines furent envoyés débarquer à Nagasaki, ville portuaire dévastée, pour vérifier la présence de défenseurs ou de dépôts d'armes. Il découvrit une ville entièrement rasée, encore sous le choc. Il parvint à trouver un pilote militaire japonais disposant d'un petit avion de reconnaissance, qu'il réquisitionna pour survoler la ville et photographier l'étendue des dégâts. Il conserva ces images comme sa propriété personnelle – un trésor que son fils découvrit après sa mort et publia sur un site web dédié. Il s'agissait des premières preuves aériennes, brutes et non censurées, du crime de guerre nucléaire commis par les États-Unis.

Le mensonge nucléaire commence tôt

Le jour du bombardement d'Hiroshima, première ville touchée par la guerre, le président Truman s'est exprimé à la radio, affirmant mensongèrement qu'il s'agissait d'une «base militaire». Or, si une base de l'armée impériale existait bien en périphérie de la ville (un centre administratif, en somme), la bombe visait le centre-ville, l'objectif étant de causer un maximum de morts et de destructions. De toute façon, la majeure partie des militaires japonais étaient bloqués en Chine, en Mandchourie, en Corée et en Asie du Sud-Est, ou isolés sur des îles du Pacifique, sans possibilité de rentrer au Japon pour défendre leur pays. Cela dit, sur les 80,000 personnes tuées initialement par la bombe d'Hiroshima, seules 10,000 portaient l'uniforme. À Nagasaki, sur les 40,000 morts instantanément sous l'effet de la bombe au plutonium, seuls 150 étaient des soldats.

Avant même que le Japon n'ait connaissance de la nouvelle super-arme américaine, et que la première des deux bombes soit déjà en route depuis l'île de Tinian, avec l'intention de les utiliser successivement sur deux villes japonaises, le pays implorait la paix du bout des lèvres, en vain, face à l'indifférence de Washington. Comme je le relate dans mon livre *Espion pour aucun pays: L'histoire de Ted Hall, le jeune espion atomique qui a peut-être sauvé le monde* (Prometheus Books, 2024), Dwight D. Eisenhower, alors commandant suprême des forces alliées en Europe, fut informé du plan visant à utiliser ces deux bombes contre le Japon par le secrétaire à la Guerre, Henry Stimson, qui rendait visite au général cinq étoiles à son quartier général en Allemagne occupée. Eisenhower écrit avoir tenté, sans succès, de dissuader le principal conseiller militaire de Truman de suivre cette voie.

Comme il le raconte dans ses mémoires écrits en 1963:

J'étais de ceux qui estimaient qu'il existait plusieurs raisons convaincantes de remettre en question la sagesse d'un tel acte… Pendant son exposé des faits, j'avais ressenti une profonde tristesse et j'ai donc exprimé de vives inquiétudes, d'abord parce que j'étais convaincu que le Japon était déjà vaincu et que le largage de la bombe était totalement inutile, et ensuite parce que je pensais que notre pays devait éviter de choquer l'opinion mondiale en utilisant une arme dont l'emploi n'était plus indispensable pour sauver des vies américaines. J'étais persuadé que le Japon cherchait, à ce moment précis, un moyen de capituler en minimisant l'humiliation. Le Secrétaire fut profondément perturbé par mon attitude et réfuta presque avec colère les raisons qui justifiaient mes conclusions hâtives.

Le général Eisenhower, qui avait ordonné sans scrupules le bombardement criminel et incendiaire des villes allemandes, ne saurait certainement pas être accusé de s'émouvoir face à ce que l'armée américaine qualifie, depuis la Seconde Guerre mondiale, euphémistiquement de «dommages collatéraux». Mais il avait raison concernant le Japon. En tant que chef militaire, il savait que pour le Japon, la guerre était terminée. Comme je l'écrivais dans mon récent ouvrage sur Ted Hall:

Le Japon a été présenté, et l'est encore par les apologètes américains des bombardements atomiques, comme une nation à la culture guerrière dont les soldats préféraient se battre jusqu'à la mort et mourir avec honneur plutôt que de se rendre à un envahisseur étranger. La vérité, cependant, est que le pays était las de la guerre, sa marine et son aviation étaient détruites, et une grande partie de son armée était piégée en Chine et en Corée, sans aucun moyen de rentrer chez elle ni même de se déplacer d'une île à l'autre de l'archipel japonais. Début août, le Japon était à genoux, confronté à l'arrivée imminente de l'hiver sans nourriture ni carburant, et implorait la paix. De plus, puisque les États-Unis avaient décrypté le code diplomatique japonais, Truman connaissait tous les détails de cet effort frénétique avant de larguer les bombes. Il suffisait aux États-Unis de maintenir le blocus du pays pour que la capitulation soit inévitable.

Le général Eisenhower n'était pas le seul à penser ainsi quant à la prétendue nécessité des bombardements atomiques. Un autre général cinq étoiles, Douglas MacArthur, selon son pilote personnel le 11 août, deux jours après le bombardement de Nagasaki, lui avait dit: «La bombe atomique était inutile puisque les Japonais se seraient rendus de toute façon.»

En réalité, les deux bombes larguées sur le Japon visaient avant tout à servir de démonstration et d'avertissement à l'Union soviétique, alliée des États-Unis pendant la guerre, et à son dirigeant Joseph Staline, quant à la nouvelle et redoutable super-arme américaine, sur laquelle les États-Unis entendaient conserver le monopole après la fin du conflit. De fait, une fois que les scientifiques du projet Manhattan eurent réussi à faire exploser leur première bombe à fission le 16 juillet 1945, alors que les marines, les soldats et les marins américains continuaient de périr au combat contre les troupes japonaises dans le Pacifique, l'administration Truman, le Conseil de sécurité nationale, les stratèges du Pentagone et la machine de propagande médiatique abandonnèrent la lutte contre les puissances de l'Axe et le fascisme pour se consacrer à la lutte contre le communisme et l'Union soviétique. (Pour une excellente histoire, richement documentée, de l'obsession américaine d'anéantir le communisme depuis la révolution bolchevique de 1917, voir l'excellent ouvrage du journaliste Ron Ridenour: «La menace russe pour la paix» et «Le Pentagone en alerte»).

Planification d'une première frappe nucléaire contre l'Union soviétique

Truman, comme tous ces stratèges, pensait que le secret qui entourait le projet de bombe atomique américain avait réussi à empêcher l'infiltration d'espions allemands et soviétiques. Tous prévoyaient que les États-Unis bénéficieraient d'un monopole nucléaire de huit à dix ans après la guerre, avant que les scientifiques soviétiques, dans ce pays ravagé par la guerre et exsangue financièrement, ne puissent concevoir une bombe atomique par leurs propres moyens. Pourtant, les dirigeants de Washington aspiraient à davantage: ils voulaient empêcher l'Union soviétique de se doter un jour de l'arme atomique. Robert Oppenheimer relate une conversation troublante qu'il a eue avec le président Truman. Ce dernier lui a demandé quand, selon lui, les Russes obtiendraient la bombe. Lorsqu'il a répondu qu'il n'en savait rien, ajoutant que les Soviétiques comptaient des physiciens talentueux, Truman a répliqué de façon choquante: «Eh bien, moi, je le sais: jamais!»

À l'instar de Trump et du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu aujourd'hui face à l'Iran, Truman avait préparé l'armée américaine à une attaque nucléaire préventive visant à détruire l'Union soviétique et à l'empêcher de devenir une puissance nucléaire rivale. En conséquence, le président ordonna au projet Manhattan (qui allait être remplacé ou rebaptisé Commission de l'énergie atomique après la fin de la guerre) de poursuivre la fabrication de bombes à fission, tout en lançant secrètement la conception et la production industrielle d'armes thermonucléaires bien plus puissantes, basées sur la fusion nucléaire et utilisant l'hydrogène lourd – l'énergie solaire.

La nouvelle génération d'experts du Pentagone se qualifiant de «stratèges nucléaires» conseilla à Truman qu'il faudrait «au moins 400» bombes atomiques de 20 kilotonnes, de la taille de celle de Nagasaki, frappant une centaine de villes soviétiques, ainsi que des bases militaires et des centres industriels clés, pour «détruire l'URSS en tant que société industrielle» et la rendre incapable de rivaliser avec les États-Unis sur le plan nucléaire. Fort de ce constat, Truman s'efforça d'industrialiser la production de bombes à fission (qui, même en 1946, étaient encore assemblées à la main). Il demanda également à Boeing de relancer sa chaîne d'assemblage, alors à l'arrêt, des B-29 Superfortress – le seul bombardier, à la fin des années 1940, capable de transporter ces lourdes bombes atomiques vers des cibles situées dans les régions reculées de l'intérieur de l'Union soviétique.

Des documents déclassifiés du ministère de la Sécurité nationale et de l'État-major interarmées montrent que la date provisoire de 1950 pour une telle attaque génocidaire par les États-Unis avait été initialement fixée par les planificateurs de guerre du Pentagone afin d'empêcher ce qu'ils appelaient le «Jour J» — la date à laquelle les Soviétiques obtiendraient leur propre bombe et seraient en mesure de riposter — de la même manière, sinon à la même échelle — à une attaque nucléaire américaine.

Cette histoire désolante d'une occasion manquée de paix après la guerre la plus catastrophique de l'histoire de l'humanité m'amène au troisième événement historique de cette terrible semaine du début août 1945.

Les Américains d'aujourd'hui, qui pourraient avoir du mal à croire à cette obstination des dirigeants américains à l'approche de la fin de la guerre, doivent savoir que deux historiens travaillant sur un ouvrage intitulé «Code-Name Downfall» (Simon & Schuster, 1995), consacré au plan américain d'invasion du Japon en 1945-1946, ont fait une découverte capitale. Grâce à la loi sur la liberté d'information (Freedom of Information Act) adoptée après le scandale du Watergate, ils ont mis au jour un document intitulé «Étude de l'utilisation possible de gaz toxiques dans le cadre de l'opération Olympic», remis au chef du service de la guerre chimique de l'armée américaine le 9 juin 1945. Ce document leur a révélé qu'avant de savoir si l'armée américaine disposerait d'une bombe atomique opérationnelle au moment voulu pour envahir le Japon, elle avait décidé, comme plan de secours, de recourir aux armes chimiques. Dans le numéro d'août 2015 de la revue «Naval History», ils écrivent d'ailleurs :

Les planificateurs de l'armée ont sélectionné 50 «cibles urbaines et industrielles rentables» au Japon, dont 25 villes jugées «particulièrement propices aux attaques au gaz». Parmi ces cibles figuraient Hiroshima et Nagasaki. L'étude affirmait: «Des attaques au gaz de l'ampleur et de l'intensité recommandées sur ces 650 kilomètres carrés de population urbaine pourraient facilement tuer 5 millions de personnes et en blesser autant.» Chaque ville était divisée en zones en fonction de la densité de population. Plus la concentration de population était élevée, plus la zone était une cible de choix pour les attaques au gaz.

Le plus important raid au gaz toxique devait viser Tokyo car «une attaque de cette ampleur contre une grande ville devait servir de prétexte à la guerre chimique». Les planificateurs ciblèrent une zone de 45,4 km² directement au nord du Palais impérial et à l'ouest de la rivière Sumida – environ 948,000 personnes vivaient dans cette zone. À moins de 3,2 km de la zone ciblée se trouvaient 776,000 autres personnes qui risquaient d'être exposées aux gaz transportés par le vent. Ironie du sort, la superficie de la zone ciblée était presque identique à celle de la zone de Tokyo ravagée par les bombardements incendiaires des B-29 dans la nuit du 9 au 10 mars 1945.

L'étude recommandait de lancer l'attaque au gaz sur Tokyo à 8 heures du matin, au moment où la population serait la plus dense. Les bombardiers largueraient soit 21,680 bombes à gaz de 227 kg (500 livres), soit 5,420 bombes à gaz de 454 kg (1,000 livres), selon la disponibilité des armes. Toutes les bombes seraient remplies de phosgène.

Les États-Unis ont préparé en secret une alternative aux armes nucléaires à base de gaz toxiques.

L’utilisation de gaz toxiques interdits pour massacrer des millions de civils au Japon n’était pas seulement un complot criminel ourdi par quelques fous du Pentagone, ont constaté les auteurs. Comme ils l’écrivent dans leur article de 2015 paru dans Naval History:

«Dans le plus grand secret, l'armée américaine développait et stockait des munitions à gaz toxiques dans le Pacifique. L'armée et la marine disposaient d'importants dépôts de gaz en Australie et à Hawaï, ainsi que de plus petits sur des îles du Pacifique. À la mi-1945, des dépôts similaires étaient en cours d'aménagement au nord de Manille, sur l'île de Luçon, et à Okinawa.»

Les auteurs du livre concluent: «Mais au final, les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki ont rendu caduque toute invasion du Japon et toute utilisation éventuelle de gaz toxiques.»

Le 12 août, l'empereur Hirohito informa sa famille de sa décision de faire capituler le Japon face aux États-Unis. Le 15 août, après que les forces impériales eurent réprimé une ultime tentative de coup d'État menée par des militaristes japonais radicaux qui avaient tenté d'enlever l'empereur et de prendre le contrôle de la radio d'État pour empêcher l'annonce de sa capitulation, Hirohito fit une allocution publique sans précédent à la nation et aux forces japonaises déployées à l'étranger, annonçant la fin de la guerre. Le monde découvrit alors l'Axe vaincu et ses armées anéanties, les forces d'occupation alliées victorieuses, et les États-Unis, seul grand belligérant indemne et détenteur de l'arme militaire et de la super-arme la plus puissante jamais connues. Ils étaient la seule superpuissance, avec l'intention manifeste d'utiliser cette puissance pour dominer le monde et instaurer une «Pax Americana».

Mais à ce moment-là, un troisième événement s'était produit durant ce bref intermède, venant contrecarrer le plan monstrueux de l'administration Truman pour une frappe nucléaire préventive. Personne au sein du gouvernement américain ne s'en apercevrait pendant cinq ans. C'est alors que les efforts déployés depuis des années par la NSA pour décrypter le complexe code d'espionnage soviétique commencèrent à porter leurs fruits, et que certains des milliers de câbles espions interceptés commencèrent à être décryptés et lisibles.

Il s'agissait de la remise à une agente soviétique, Lona Cohen, d'une liasse de schémas soigneusement recopiés et de détails précis sur la construction et le fonctionnement interne de la bombe au plutonium, notamment des informations sur le système d'implosion complexe permettant de faire exploser cet élément artificiel hautement fissile. Le scientifique-espion qui a copié ces informations et les a habilement fait passer entre les mailles du filet des inspecteurs militaires à l'entrée du complexe clôturé du projet Manhattan était Ted Hall, âgé de 19 ans. Il a procédé en plaçant les documents dans un sac d'épicerie contenant un gros poisson dont la queue dépassait du sac (censé être sa contribution à un dîner en amoureux).

Engagé à 18 ans en janvier 1944, alors étudiant en troisième année de physique à Harvard, ce plus jeune scientifique du projet Manhattan travailla au développement du système d'implosion complexe qui déclencherait la première bombe à fission. Surnommé «Gadget», ce système fut testé avec succès lors de l'essai Trinity dans le désert d'Alamogordo, au Nouveau-Mexique, le 16 juillet 1945.

Hall, comme les autres scientifiques recrutés pour travailler sur le projet de bombe atomique, avait été informé qu'ils étaient tous engagés dans une course contre la montre avec les scientifiques d'Hitler pour développer la bombe atomique avant l'Allemagne. Cette perspective paraissait logique à Hall, fils de la deuxième génération d'immigrants juifs russes. Cependant, en septembre 1944, il devint évident que l'Allemagne était en train de perdre la guerre. Sous le feu incessant des bombardiers lourds alliés qui pilonnaient les centres d'infrastructures industrielles et de transport, elle ne parviendrait jamais à développer l'arme atomique. Cette situation amena Hall, comme de nombreux scientifiques plus expérimentés du projet, à s'inquiéter de plus en plus de la possibilité que les États-Unis deviennent la seule puissance nucléaire après la guerre.

Des scientifiques de renom, comme le physicien danois Niels Bohr, lauréat du prix Nobel, et le physicien polonais Josef Rotblat, supplièrent Washington d'au moins informer les Soviétiques du projet de bombe atomique et de mettre fin au secret. Rotblat démissionna même en signe de protestation. Insatisfait de leurs actions inefficaces ou symboliques, Hall décida d'agir seul. Ainsi, à la mi-octobre, profitant d'une courte permission pour rendre visite à ses parents à New York à l'occasion de son dix-neuvième anniversaire, il se rendit à Manhattan, espérant trouver un moyen de se porter volontaire pour devenir espion au service de l'Union soviétique. Il retrouva son ancien colocataire de Harvard, Saville Sax, et ensemble, ils réfléchirent à la manière d'y parvenir.

Ted Hall décide de devenir espion

Dans mon livre *Espion pour aucun pays* , j'explique comment ces deux jeunes hommes, novices en matière d'espionnage, ont réussi leur quête improbable : trouver un espion soviétique auprès duquel se porter volontaire. Après tout, les espions ne recrutent pas et ne se font pas connaître comme agents étrangers. En réalité, ils ont réussi parce que Hall était au bon endroit au bon moment, précisément au moment où le quartier général américain du NKVD (ancêtre du KGB) avait perdu le contact avec Klaus Fuchs, son principal agent infiltré dans le projet Manhattan, et cherchait désespérément des informations sur l'avancement du programme américain de mise au point de la bombe atomique.

Durant les derniers mois et semaines de la guerre, Hall fit ses preuves en tant qu'espion en continuant de fournir de précieuses informations sur le développement de la bombe au plutonium. Pendant ce temps, Fuchs reprit contact avec le NKVD grâce à sa sœur à Boston et à son messager, Harry Gold, à Philadelphie. Bien qu'il ait expliqué avoir perdu le contact avec Gold, la fiabilité de Fuchs, après près de six mois de disparition, était forcément sujette à caution au sein du NKVD. Cependant, compte tenu de la similitude entre les informations qu'il partageait avec Hall concernant la conception de la bombe au plutonium, et du cloisonnement strict des agents pratiqué par le NKVD (aucun des deux espions n'étant au courant de l'existence de l'autre), cela suffisait amplement.

Suite au succès du dispositif de test Trinity, puis à celui de l'essai Trinity et des bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki, Igor Kournakov, directeur scientifique du programme nucléaire soviétique, eut le courage et la confiance nécessaires pour se présenter à Staline (une personne à qui l'on ne soumet généralement pas une proposition aussi risquée). Il expliqua au dictateur soviétique que le programme nucléaire soviétique ne serait pas en mesure de produire suffisamment d'uranium 235 pour fabriquer une bombe à fission dans un avenir proche. Entre-temps, ils détenaient, grâce à l'espion Ted Hall, les plans complets pour fabriquer une copie de la bombe au plutonium qui avait été utilisée avec succès à Nagasaki. Il expliqua également que le plutonium, un déchet des réacteurs nucléaires, pouvait être obtenu relativement facilement par des procédés chimiques.

Sa proposition: le projet de bombe soviétique devrait suspendre le développement de la bombe à uranium et concentrer tous les fonds et le personnel disponibles sur la copie de la bombe de Nagasaki.

Staline accepta cette proposition audacieuse et promit que le projet bénéficierait de toutes les ressources que Kourtchatov jugerait nécessaires.

Les Soviétiques obtiennent leur propre bombe atomique

Un peu plus de quatre ans plus tard, le 29 août, les Soviétiques réussissaient à faire exploser leur première bombe atomique de 20 kilotonnes, une copie quasi conforme de la bombe «Fat Man» qui avait détruit Nagasaki. Le gouvernement américain tout entier fut pris au dépourvu. À ce moment-là, les États-Unis ne possédaient que la moitié des quatre cents ogives nucléaires de 20 kilotonnes que les experts du Pentagone estimaient nécessaires pour anéantir l'Union soviétique. De ce fait, le bombardement nucléaire éclair de 400 bombes de 20 kilotonnes contre l'URSS, susceptible d'entraîner un génocide, n'eut jamais lieu. À la place, nous nous sommes retrouvés face à une Guerre froide interminable, une course aux armements et le principe de la destruction mutuelle assurée qui, depuis le 9 août 1945, a empêché l'utilisation d'une troisième arme nucléaire en temps de guerre.

À l'insu de Truman, et même du directeur du FBI, J. Edgar Hoover, les efforts de Washington, entrepris bien avant le lancement du projet Manhattan en 1942, pour dissimuler à son allié soviétique les travaux américains sur la bombe atomique, furent voués à l'échec dès le départ. Les Soviétiques avaient infiltré des agents du NKVD et du GRU (services de renseignement militaire soviétiques) au sein du premier projet britannique de bombe atomique, Tube Alloys, presque dès ses débuts. Ainsi, lorsque les scientifiques de ce projet furent invités aux États-Unis pour accélérer la mise au point d'une bombe atomique opérationnelle, leur délégation comprenait Klaus Fuchs, l'espion atomique le plus productif du NKVD en Grande-Bretagne.

Fuchs, un jeune et brillant physicien communiste allemand, fut traqué par la Gestapo hitlérienne après l'incendie du Reichstag. Il s'enfuit en Grande-Bretagne où des amis quakers de son père, pasteur, lui obtinrent le statut de réfugié et lui permirent d'intégrer l'université de Bristol pour reprendre son doctorat en physique, interrompu. Bien qu'identifié comme communiste par le ministère de l'Intérieur britannique après la rupture du pacte de non-agression entre l'Allemagne et les Soviétiques et l'invasion de la Russie, Fuchs fut autorisé à rejoindre le projet britannique top secret de bombe atomique Tube Alloys.

En 1943, lorsque des scientifiques atomistes britanniques furent invités aux États-Unis pour contribuer à accélérer les travaux du projet Manhattan, bien plus vaste et mieux financé, Fuchs, qui possédait la double nationalité germano-britannique, passa sans encombre le contrôle d'immigration américain avec les autres. Déjà espion au Royaume-Uni, il le devint en Amérique, travaillant d'abord à Manhattan à la mise au point d'une méthode efficace pour séparer l'isotope fissile rare U-235 de l'isotope non fissile plus courant U-238, avant d'être transféré à Los Alamos.

Dans un ouvrage publié en Russie en 1995 et intitulé «Missions spéciales: Mémoires d'un témoin indésirable – Un maître espion soviétique» , Pavel Sudoplatov (avec son fils Anatoli) évoque l'importance de la transmission des plans de la bombe «Fat Man» pour empêcher le monopole américain sur l'arme nucléaire. Sudoplatov, ancien haut responsable du renseignement soviétique, écrit: «Ces deux rapports [des espions Fuchs et Hall] contenaient un plan de 33 pages [qui] a servi de base à notre programme de travail sur le projet atomique pour les trois ou quatre années suivantes.»

Ted Hall est décédé à Cambridge, en Angleterre, à l'âge de 74 ans en 1999, quatre ans après la publication par la NSA d'un câble d'espionnage soviétique décrypté. Bien que le FBI ait eu connaissance du contenu de ce câble dès 1950, celui-ci est resté secret et Ted Hall n'a pas été poursuivi, alors même que ses activités d'espionnage ont porté atteinte au secret atomique américain bien plus gravement que les agissements dont les Rosenberg ont été accusés. La raison étonnante pour laquelle lui et son messager, Sax, ont échappé aux poursuites est révélée dans mon livre «Espion pour aucun pays».

Après la guerre, en 1946, Fuchs se tourna vers le Royaume-Uni et fut finalement nommé à la tête du projet britannique de développement de la bombe H, jusqu'à ce qu'un télégramme d'espionnage soviétique le démasque la même année. Il avoua les accusations portées contre lui par les autorités britanniques en échange de quoi le FBI ne poursuivrait pas sa sœur Kristal aux États-Unis pour espionnage. Ayant lui-même avoué être espion, Fuchs fut condamné à 14 ans de prison, mais libéré après 9 ans.

Cet article de Dave Lindorff a initialement paru sur ThisCantBeHappening! sur sa nouvelle plateforme Substack : https://thiscantbehappening.substack.com/.

Lien de l'article en anglais:

https://www.counterpunch.org/2026/08/24/three-events-that-changed-the-world-in-early-august-1945/