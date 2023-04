Finlande: le charme discret de la bourgeoisie

Par Panos Alepliotis pour In Defense of Communism le mardi 4 avril 2023

Non, il ne s'agit pas d'un autre film inconnu de Bunuel. Mais s'il avait vécu et été au courant des résultats des élections finlandaises, il aurait pu écrire un scénario et réaliser quelque chose de similaire.

Après que les sociaux-démocrates aient fait le «sale boulot» consistant à jeter le pays dans l'OTAN et à construire un mur de 300 km de long contre la Russie, ils n'ont pas réussi à arriver en tête des élections. Pas de surprise particulière... La droite est arrivée en première position, l'extrême droite en deuxième et Sanna seulement en troisième position. Il parait que les Finlandais sont ingrats...

Ils avaient un premier ministre très moderne. Femme, jeune, belle, militante, gauchiste... une combinaison très convenable pour faire le sale boulot que la droite ne pouvait ou n'osait pas faire.

Sanna était le moindre mal en 2019. Les fascistes n'étaient pas autorisés à gouverner, disait-on alors, et c'est pourquoi Sanna est devenue l'alternative démocratique finlandaise. Mais elle a fait un dur labeur pour la bourgeoisie et puis vous vous dites comme en Suède, en Italie, en Hongrie et dans d'autres pays: pourquoi devriez-vous voter pour des supposés démocrates et des gauchistes alors qu'ils mènent encore une politique de droite?

L'original a été élu et les fascistes autrement vils ont augmenté leur score et sont devenus le deuxième plus grand parti représenté. Tout comme en Suède, lorsque les sociaux-démocrates ont postulé à l'OTAN, ils ont restreint les droits des travailleurs, introduit des politiques d'austérité et favorisé le capital surtout pendant la pandémie - et n'apparaissent donc plus comme le moindre mal.

De telles formations politiques qui se disent «de gauche» ou «centristes» ont prouvé tout au long de l'histoire qu'elles sont sensibles aux charmes de la bourgeoisie. Elles deviennent plus fidèles au capital que ceux qu'on appelle de droite, bleus ou conservateurs. Malheureusement, ces derniers dominent toujours dans toute l'Europe et ouvrent la voie à des politiques capitalistes plus dures, surtout lorsqu'ils contribuent simultanément à la division et à la pacification du mouvement ouvrier.

Sanna, Tsipras et Macron devraient être fiers. Ils ont prouvé au capital qu'ils constituaient une bonne réserve en cas de besoin.

Il ne faut pas s'étonner et se demander pourquoi les fascistes – ou, d'accord, l'ultra-droite – se renforcent. Vous ne devriez pas rester les mains baissées comme les acteurs du film de Bunuel. Prenez les choses en main et combattez les fascistes, ceux qui se font passer pour les démocrates et la supposée gauche en combattant le capitalisme.

