Pourquoi ils nous détestent: l’antisionisme dans la communauté juive

En tant qu’antisioniste de longue date et membre de Jewish Voice for Peace, c’est un fait dans ma vie que la communauté juive organisée me considère comme un paria. Lorsque j’étais président de ma congrégation juive, le directeur exécutif de la Fédération juive locale a refusé de me parler; lorsque la communication était nécessaire, il trouvait toujours une solution de contournement. Malgré cela, il ne m’a jamais insulté, n’a jamais exprimé directement sa colère, n’a jamais utilisé de grossièretés. Il y a quelques années, des membres du conseil d’administration local de la Fédération m’ont poliment dit que j’étais antisémite. Mais je souligne qu’ils étaient polis.

Les choses ont changé. La communauté juive organisée a utilisé comme arme l’amalgame entre antisionisme et antisémitisme; les collèges et les universités interdisent les sections des Étudiants pour la justice en Palestine des campus. Les démagogues du Congrès forcent les présidents d’université à démissionner. Les gouvernements des États et locaux, les gouvernements étrangers, les ministères américains et même le Congrès adoptent une définition de l'antisémitisme qui inclut l'antisionisme. Nous rencontrons des rabbins qui nous interpellent et nous accusent de créer des divisions au sein de leurs congrégations. D’autres rabbins nous épargnent les mots et nous rebutent littéralement (Oui. C'est arrivé.)

Un militant juif progressiste de longue date qui, jusqu’à récemment, travaillait principalement sur des questions autres qu’Israël/Palestine s’est heurté à cette hostilité accrue de la part de segments de la communauté juive. L'activiste se demande si cela se produit parce que nous menaçons les croyances fondamentales de certains Juifs à propos d'Israël.

Cependant, ces croyances fondamentales ne sont pas menacées par nous – ces croyances sont menacées par le fait qu’Israël s’est dépouillé du vernis libéral avec lequel il a recouvert sa vraie nature, obligeant ceux qui tiennent à ces croyances à faire face à la réalité pour la première fois.

Il existe un nom pour la situation dans laquelle nos croyances internes entrent en conflit avec la réalité que nous voyons: la dissonance cognitive. Plus on s’accroche désespérément à ses croyances face à une réalité contraire, plus on devient craintif et en colère.

Ceci est d’autant plus intense que l’image d’un Israël libéral et moral n’est pas une cognition individuelle mais une cognition communautaire. Plus puissant encore, il s’agit d’une cognition de groupe qui a joué un rôle énorme dans la cohésion de la communauté. Par conséquent, saper la cognition menace non seulement la façon dont les individus se perçoivent, mais également la cohésion de la communauté et l’identification communautaire des individus.

Lorsqu’un membre d’un groupe communautaire juif commence à remettre en question la croyance fondamentale en la bonté d’Israël, cela soulève deux questions: «Si tel est Israël, qui suis-je?» et «Si j'accepte la réalité qui se présente à moi, qu'arrive-t-il à ma place dans le groupe?» (Le «groupe» peut être le monde juif dans son ensemble, la congrégation à laquelle on appartient, sa famille, ses amis, etc.)

Pour comprendre à quel point il peut être perturbant psychiquement, émotionnellement et même viscéralement pour de nombreux membres de la communauté juive de faire face à la vérité sur Israël, on peut se tourner vers la perspicacité d'Upton Sinclair: «Il est difficile de faire comprendre quelque chose à un homme lorsque son salaire dépend de son salaire. Il ne le comprend pas. Dans ce cas, il est difficile d'amener une personne à comprendre quelque chose lorsque son identité personnelle, ses relations familiales et amicales, son appartenance à un groupe, sa structure sociale et son réseau de soutien dépendent tous du fait qu'elle ne le comprend pas. Face à de tels enjeux, les gens s’accrochent à leurs croyances fausses et devenues inutiles.

Il n'est pas exclu que lorsque la plupart, voire tous les membres d'un groupe remettent en question une fausse croyance au sein du groupe, chaque individu ait trop peur pour admettre ses propres questionnements aux autres. Ainsi, le groupe fait tourner les wagons vers l’extérieur, sans se rendre compte consciemment qu’il n’y a plus d’intérieur ou peut-être en soupçonnant avec crainte qu’il n’y a plus d’intérieur. Cela crée de la peur et du stress, qui se traduisent ensuite par de la colère envers ceux qui disent une vérité importune.

Face à cette dynamique, je crois que Jewish Voice for Peace et les autres Juifs antisionistes ont deux séries de rôles, l’un en dehors de la communauté juive et l’autre à l’intérieur de la communauté juive. À l’extérieur, notre rôle principal a été d’œuvrer pour un jour où tous ceux qui vivent entre le fleuve et la mer jouissent de la liberté, de l’égalité et de la dignité et de montrer au monde que les Juifs ne sont pas monolithiques.

À l’intérieur, nous avons franchi une ligne où notre rôle principal au sein de la communauté juive n’est plus d’être les porteurs et les chroniqueurs de cette vérité cachée et importune. Cette vérité n’est peut-être toujours pas la bienvenue, mais elle n’est plus secrète. Il suffit de regarder la couverture médiatique grand public qui aurait été impensable aussi récemment que le 6 octobre de l’année dernière. La vérité éclate.

Notre rôle principal est désormais de démontrer qu’il existe des valeurs et des traditions juives qui remontent à des milliers d’années et ne dépendent pas d’une idéologie politique eurocentrique née il y a moins de 150 ans. En d’autres termes, nous devons démontrer que l’on peut quitter le sionisme tout en faisant partie d’une communauté juive qui vit ses traditions, ses valeurs et – si l’on le désire – sa vie spirituelle avec vitalité et intégrité.

En attendant, nous devons être conscients de la douleur que tout cela provoque chez nos compatriotes juifs qui n’ont pas encore réussi à sortir du réseau des fausses croyances. Comme l’a dit James Baldwin: «J’imagine que l’une des raisons pour lesquelles les gens s’accrochent si obstinément à leur haine est qu’ils sentent qu’une fois la haine disparue, ils seront obligés de faire face à la douleur.» Cette douleur se manifeste sous forme de haine envers nous, d’accusations de diviser les congrégations, de nous pointer du doigt, de nous traiter d’antisémites, d’adopter des lois contre nous.

À mesure que nous avançons, il est utile de rappeler un truisme sur la lutte souvent attribué au Mahatma Gandhi: d’abord, ils vous ignorent; ensuite ils se moquent de vous; ensuite ils vous combattent; ensuite vous gagnez. Nous avons atteint le stade 3. Ils nous combattent. Aussi désagréable que cela puisse paraître, rappelez-vous ceci : la véhémence des vitupérations qui nous sont adressées est directement liée à notre proximité avec la victoire.

Alan Wagman est un défenseur public à la retraite et un défenseur de longue date des droits de l'homme, de la justice sociale et économique et de la paix. Il est membre de Jewish Voice for Peace, ancien trésorier d’une synagogue du Nouveau-Mexique, ancien président d’une autre et ancien membre du conseil d’administration d’une organisation spirituelle juive nationale.

Lien de l’article en anglais:

https://www.counterpunch.org/2024/04/18/why-they-hate-us-anti-zionism-in-the-jewish-community/