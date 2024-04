Des syndicalistes serbes et grecs se réunissent à Belgrade pour marquer les 25 ans des bombardements de l'OTAN

Par In Defense of Communism le lundi 22 avril 2024

Les centaines de représentants syndicaux ont déployé une banderole géante sur le pont et lancé le message «75 ans que l'OTAN cible les peuples du monde entier. Le seul pouvoir, ce sont les peuples».

Pour de nombreux syndicalistes impliqués dans la mission, ces lieux, notamment les ponts de Novi Sad, sont familiers, car ils étaient là pour protester en 1999 lors des bombardements de l'OTAN. Ils étaient là, aux côtés du peuple serbe qui manifestait constamment pour sauver cette infrastructure vitale.

George Mavrikos, président honoraire de la Fédération syndicale mondiale, a souligné la contribution internationaliste intemporelle du PAME, depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Par ailleurs, la première mobilisation organisée par le PAME a eu lieu en 1999, immédiatement après sa création, dans les bureaux de l'Union européenne à Athènes, pour dénoncer le crime USA-OTAN en Yougoslavie, qui venait tout juste de commencer.

«Nous sommes ici parce que nous n’oublions pas, parce que nous ne pardonnons pas. Nous continuons sur la même voie contre les plans impérialistes de l'OTAN et de l'UE», a déclaré G. Mavrikos. Il a rappelé qu'en 1991, avec les bouleversements contre-révolutionnaires, «certains affirmaient que nous allions vers un monde sans guerres. Nous étions parmi ceux qui se sont levés et ont insisté pour expliquer que c'est le peuple qui paie au niveau mondial pour la barbarie et la contre-révolution impérialistes. Et il y a cinq ans, le concept de Yougoslavie, un grand pays avec un peuple fier, a été divisé en six États, dans la logique du diviser pour régner, et puis il y a eu les bombardements de l'OTAN en 1999.»

La même chose a été soulignée par Zeljko Veselinovic, président du syndicat SLOGA, qui a accueilli la délégation du PAME en rappelant l'incroyable action de solidarité des syndicats grecs aux côtés du peuple serbe lorsqu'ils se sont même tenus sur le pont pour empêcher son bombardement.