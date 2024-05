Le ministère russe de la Défense a annoncé qu'une exposition d'armes et d'équipements capturés par les forces russes lors de l'opération militaire spéciale s'ouvrirait sur la colline de Poklonnaïa le 1er mai et durerait un mois.

Des chars trophées allemands Leopard 2 et des IFV Marder ainsi que des T-72 et BTR-80 ukrainiens ont été amenés sur la colline Poklonnaïa à Moscou, a rapporté le correspondant de Sputnik. Les véhicules Marder et Leopard sont désormais visibles derrière une clôture. Les deux véhicules arborent le drapeau allemand.

Le char Leopard-2 a été livré par un groupe de réparation et d'évacuation à une unité de réparation de la Région militaire du Centre de la région d'Avdeevka à la mi-avril. Le Marder IFV a été évacué près d'Avdeyevka fin mars.

L'exposition présentera plus de 30 unités d'équipement militaire provenant des États-Unis, de Grande-Bretagne, d'Allemagne, de France, de Turquie, de Suède, d'Afrique du Sud, de Finlande, d'Australie, d'Autriche et d'Ukraine. En plus des Leopard et Marder susmentionnés, les visiteurs pourront se familiariser avec un véhicule blindé américain Bradley IFV, le suédois CV90 et un véhicule blindé de combat français AMX-10RC.

Le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, a déclaré que l'exposition sur la colline Poklonnaïa susciterait un grand intérêt parmi les Russes, car «ils devraient éprouver du plaisir à voir les véhicules capturés».

Lien de l’article en anglais:

https://sputnikglobe.com/20240428/captured-ukrainian-leopard-and-t-72-tanks-marder-ifv-on-display-in-moscow-1118156469.html