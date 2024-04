Tout ce que vous voulez savoir sur la rébellion jacobite, ainsi que 10 faits que vous ignorez peut-être

La rébellion jacobite de l’année 1745 marque un tournant dans l’histoire britannique. Estimant que le trône britannique était son droit de naissance, Charles Edward Stuart, alias «Bonnie Prince Charlie», prévoyait d'envahir la Grande-Bretagne avec ses partisans jacobites et d'éliminer «l'usurpateur» hanovrien George II. Pourtant, affirme Jacqueline Riding, la réalité continue d'être obscurcie par la fiction et les fables...

Son plan audacieux – ou imprudent – ​​était de prendre pied dans les Highlands de l'ouest, de rallier des soutiens en route vers le sud, de rencontrer une force d'invasion française à Londres et d'éliminer «l'usurpateur» hanovrien George II (qui règna de 1727 à 1760). Et avec de la chance et un élément de surprise de son côté, pendant un certain temps, cela s'est avéré presque aussi simple que cela.

Perdant patience face au manque d'engagement pour une autre tentative d'invasion de son principal partisan et cousin, Louis XV, et avec la plus grande partie de l'armée britannique combattant en Flandre contre les Français, Charles rassembla secrètement des armes et un modeste trésor de guerre et mit les voiles vers la Grande Bretagne, débarquant un petit groupe à Eriskay dans les Hébrides extérieures le 23 juillet 1745.

«Qui plus est, de nombreux Écossais avaient été contrariés par l'imposition du presbytérianisme par le roi Guillaume – une forme plus austère du protestantisme – en tant qu'Église d'Écosse. Faire de Jacques Francis Edward Stuart (le «vieux prétendant») roi apporterait un changement dans la pratique de la religion en Écosse.»

«Les Stuarts régnaient en Écosse depuis des siècles et les Jacobites aspiraient au rétablissement de la lignée masculine Stuart», explique Christopher Whatley, professeur d'histoire écossaise à l'Université de Dundee. «Ils ont défendu la revendication de Jacques Francis Edward Stuart en exil, fils de Jacques II et VII déchus, l'homme qui a donné le nom au mouvement [Jacobus étant dérivé de la forme latine de Jacques].

Après l'avènement de George Ier, plusieurs soulèvements en faveur des Stuarts exilés eurent lieu, notamment dans les années 1715 et 1719. À ce stade, à la mort de Jacques VII et II en 1701, le principal réclamant (ou «vieux prétendant») était son seul fils légitime Jacques Francis Edward (né en 1688), qui était le père de «Bonnie Prince Charlie» (né en 1720).

En juin 1745, Charles Edward Stuart, alias «Bonnie Prince Charlie», s’était donné un objectif clé: regagner les trônes que son grand-père, le converti au catholicisme Jacques VII d'Écosse et II d'Angleterre et d'Irlande, avait perdu en 1688-1690 au profit de son neveu et son gendre Guillaume d'Orange (qui régna sous le nom de Guillaume III).

La défaite de l'armée jacobite à Culloden le 16 avril 1746, dernière bataille menée dans les îles britanniques, conduisit au déploiement d'une nouvelle politique du gouvernement britannique: la tentative d'extinction du principal soutien des Stuart dans les Highlands via le démantèlement systématique de l'armée jacobite ainsi que de l'ancienne culture sociale et militaire des clans des Highlands, qu'ils aient ou non rejoint la rébellion.

Le 24 mars, la Royal Navy capture un navire français transportant de l'argent destiné à l'armée jacobite. Sa perte fut un désastre. Avec des fonds en diminution et une armée britannique aux trousses – une force bien nourrie et désormais tactiquement préparée, commandée par le fils de George II, William Augustus, duc de Cumberland – Charles résolut de se battre le plus tôt possible, une fois de plus contre l'avis de ses officiers écossais.

Mais la rébellion était loin d’être terminée. Entre janvier et mars 1746, avec son armée presque doublée, Charles et ses hommes remportèrent une nouvelle victoire contre l'armée britannique à Falkirk, cette fois dirigée par le général Henry Hawley, puis s'emparèrent d'Inverness, la capitale des Highlands. Mais Charles avait désespérément besoin d’argent pour nourrir et entretenir ses troupes.

Début novembre, l'armée jacobite entra en Angleterre, prenant Carlisle après un siège court et sans effusion de sang. Après avoir traversé le Lancashire en rassemblant un soutien supplémentaire, le 4 décembre, l'armée jacobite, comptant désormais environ 6,000 hommes, entra dans Derby, à environ 120 milles (193 kilomètres) de Londres. Mais plutôt que d'atteindre son but ultime, lors d'un conseil de guerre, le prince fut complètement dépassé en nombre par ses commandants majoritairement écossais et, à sa grande consternation, l'armée jacobite retourna en Écosse.

Après avoir hissé l'étendard Stuart à Glenfinnan le 19 août – début officiel de la rébellion – la petite armée jacobite marcha vers le sud-est en direction de la capitale écossaise. Édimbourg se rendit le 17 septembre et quatre jours plus tard, Charles remporta une victoire inattendue et éclatante contre Sir John Cope et ses troupes de l'armée britannique à Prestonpans. La clé de leur succès fut la charge des Highlands: une manœuvre rapide et furieuse dont les troupes régulières avaient peu ou pas d'expérience.

Le toast au «Petit monsieur au gilet de velours noir» faisait référence à la mort de Guillaume III des suites de blessures subies lors d'un accident de cheval. On raconte que son cheval a trébuché sur une taupinière. Le toast le plus célèbre est peut-être au «Roi sur l’eau», en levant son verre puis en le passant au-dessus d’un bol d’eau.

Comme c'était une trahison même d'entrer en contact avec les Stuarts exilés, et encore moins de leur rendre visite, les Jacobites ont établi un ensemble complexe de symboles, de phrases codées et de rituels. Par exemple, la rose blanche était un symbole de James Francis Edward (son anniversaire, le 10 juin, était le «jour de la rose blanche») et après la naissance de ses fils, Charles (1720) et Henry (1725), la rose unique est souvent représenté avec deux bourgeons. De tels symboles étaient utilisés sur des objets tels que des éventails, de la verrerie et des tabatières, et peuvent également être vus dans les portraits jacobites.

Le nom «Jacobite» ne doit pas être confondu avec «Jacobit», qui fait référence au règne de James Stuart en Angleterre sous le nom de James I. (Jacobean est également souvent utilisé pour décrire un style d'art, d'architecture et de théâtre.) Il ne faut pas non plus confondre Jacobite avec «Jacobin», le groupe politique radical formé pendant la Révolution française.

Il s'enfuit finalement en France, avec l'aide désintéressée de l'héroïque Flora MacDonald, et mourut à Rome en 1788, devenu selon tous les témoignages, un homme ivre et amer. Mais son alter ego légendaire, le «garçon des Highlands», a survécu.

Charles avait quitté le terrain de Culloden, croyant que son retour rapide en France dépêcherait les bataillons français promis depuis longtemps dont il avait besoin pour ressusciter la campagne. D'autres, cependant, pensaient qu'il avait abandonné ses troupes à leur terrible sort et qu'il avait même abandonné la cause Stuart pour sauver sa peau.

Naturellement, le gouvernement britannique voulait éliminer toute possibilité d'une nouvelle rébellion, mais la manière sans compromis et souvent violente avec laquelle cela a été réalisé, y compris la destruction des biens et des moyens de subsistance, les exécutions et les transports, a rapidement transformé la joie de la fin de la rébellion en sympathie pour les rebelles et, peu après, en désaffection envers le gouvernement.

De plus, de nombreux Jacobites écossais considéraient le retour des Stuarts comme un catalyseur bienvenu pour le démantèlement des Actes d'Union entre l'Écosse et l'Angleterre (créant le Royaume de Grande-Bretagne en 1707). Pourtant, la seule chose qui unissait tous les Jacobites n’était pas leur nationalité ou la rupture de l’Union, mais, comme indiqué précédemment, leur désir de voir les Stuarts revenir sur les trônes britannique et irlandais.

Il est vrai que de nombreux membres de la cour Stuart en exil étaient écossais – certainement en 1745 – mais il y avait aussi des exilés irlandais et anglais. Il est également vrai que les Jacobites écossais, qu'ils soient en exil ou non, ressentaient une loyauté inhérente à l'ancien Stuart – avant Mary, reine d'Écosse «Stuart» – reine d'Écosse. La dynastie a été fondée en Écosse en 1371 et a hérité de la couronne anglaise via Jacques Ier en 1603.

Il est vrai que les minorités religieuses comme les catholiques britanniques pouvaient s'attendre à une plus grande tolérance sous un monarque catholique, mais rares sont celles qui ont manifesté le moindre intérêt à se joindre à la campagne de Charles. Les catholiques anglais les plus éminents, le duc et la duchesse de Norfolk, se rendirent à la cour du palais St James au plus fort de la menace d'avancée vers Londres en novembre 1745, afin de démontrer publiquement leur soutien au roi George.

Quelle que soit leur religion, les Jacobites considéraient les Stuarts exilés comme les véritables monarques britanniques et irlandais – la plupart croyaient de droit divin – et par conséquent ils ne pouvaient pas être destitués, comme ils le voyaient, selon le «caprice» des parlements. Parmi les commandants de l'armée jacobite écossaise de la rébellion de 1745, James Drummond, duc de Perth, et son frère Lord John Drummond, étaient tous deux des catholiques écossais élevés en France. Mais d'autres commandants, comme le lieutenant-général Lord George Murray et le commandant des Life Guards David Wemyss, Lord Elcho, étaient protestants.

Les Jacobites venaient de toutes les régions des îles britanniques et d'Irlande et formaient en exil un réseau très international. Au cours du soulèvement de 1745, le petit cercle restreint de principaux confidents de Charles comprenait deux Irlandais, son ancien tuteur à Rome, Sir Thomas Sheridan, et l'adjudant général (officier administratif supérieur) et le quartier-maître général (officier supérieur des approvisionnements) de l'armée jacobite, le colonel John. William O'Sullivan. Leur influence sur le prince irritait certains commandants écossais, tels que les seigneurs George et Elcho, car les Écossais pensaient qu'eux, contrairement aux Irlandais, n'avaient pas grand-chose à perdre à part leur vie.

L'attente d'un soulèvement des Jacobites anglais et gallois était l'une des principales raisons pour lesquelles Charles s'aventura si loin en Angleterre, croyant pouvoir atteindre Londres grâce à une vague de sentiments pro-Stuart résiduels et avec le soutien armé de milliers de recrues locales. En effet, soutenus par une invasion française, le seul espoir de succès dans la reconquête de tous les anciens territoires des Stuart résidait dans un important soulèvement anglais local.

Charles Edward Stuart parlait anglais avec un accent britannique

Charles est né et a grandi à Rome d'une mère polonaise et d'un père d'origine européenne métissée, notamment italienne, française et britannique, ce qui laisse supposer que le prince parlait anglais avec une certaine forme d'accent étranger.

Dans le docudrame Culloden (1964) de la BBC de Peter Watkins, par exemple, le prince, interprété par Olivier Espitalier-Noel, parle avec une sorte d'accent français/transeuropéen. L'emprise souvent citée de Lord Elcho alors que le prince quittait le terrain à Culloden – «Et voilà pour un foutu lâche Italien» – a alimenté cette interprétation particulière, bien que cette empannage soit probablement un embellissement ultérieur.

Bien que le père de Charles, James Francis Edward, ait quitté la Grande-Bretagne à l'âge de six mois et ait passé sa jeunesse en exil en France (à Saint-Germain-en-Laye, près de Paris), il était entouré de courtisans britanniques et irlandais. En effet, son principal modèle, son père James VII et II, né au St James's Palace de Londres et âgé de 55 ans en 1688, aurait manifestement parlé anglais avec un accent anglais.

Des témoins oculaires du soulèvement de 1745 ont décrit Charles comme parlant «très bien l’anglais ou l’écossais au sens large». Un observateur, Andrew Henderson, maître d'école d'Édimbourg, a déclaré que «le discours de Charles était sournois, mais très intelligible; son dialecte était plus axé sur l'anglais que sur l'accent écossais, il me semblait assez semblable à celui des irlandais, dont j'avais connu certains». «Sly» signifie ici doux ou faible.

Les troupes jacobites de Culloden n'étaient pas toutes des Highlanders

L'idée fausse selon laquelle l'armée jacobite était composée uniquement de Highlanders est étayée, en partie, par l'imposant cairn commémoratif sur le champ de bataille lui-même, qui déclare: «Les tombes des vaillants Highlanders qui ont combattu pour l'Écosse et le prince Charlie sont marquées par les noms de leurs clans.»

Les Lowlanders et les Anglais parlaient des «Highlanders» et de «l'armée des Highlands», et concentraient certainement leur attention sur l'important élément Highlander au sein de l'armée jacobite alors que Charles et ses hommes marchaient à travers leurs villes et leurs campagnes. De plus, au début de la campagne, l'armée jacobite aurait pu être qualifiée de «Highland», car le millier d'hommes rassemblés autour de l'étendard Stuart à Glenfinnan provenait principalement des clans Cameron et MacDonald.

Mais au moment où l’armée a occupé Édimbourg pendant près de six semaines, sa composition avait changé. Elle comprenait désormais de nombreux seigneurs des Lowlands, tels que Lord Elcho, et des commerçants des Lowlands. Un mois plus tard, au moment où les troupes jacobites passèrent en Angleterre et atteignirent Derby, leur composition était très différente de celle de Glenfinnan. Elles comprenaient désormais, aux côtés des Lowlanders, un régiment anglais d'environ 300 hommes, connu sous le nom de régiment de Manchester. Moins de six mois plus tard, lors de la bataille de Culloden (16 avril 1746), environ les deux tiers des troupes de Charles pouvaient être qualifiés de Gaels des Highlands, mais il y avait aussi des Lowlanders, des Irlandais, des Français et quelques Anglais.

Le «Skye Boat Song» n’est pas entièrement gaélique

L'une des histoires les plus célèbres concernant les cinq mois de fuite du prince est sa fuite par mer, habillée en servante «Betty Burke», accompagnée de Flora MacDonald. Beaucoup d'entre nous connaissent le mélancolique «Skye Boat Song» et sa promesse du «garçon né pour être roi» alors qu'il s'éloigne en rame vers Skye d'où, comme le roi Arthur avant lui, il «reviendra».

Sa forme est une chanson d'aviron gaélique traditionnelle ou iorram et on pense que la mélodie dérive de la chanson gaélique Cuachan nan Craobh ou «Le coucou dans le bosquet». Mais les paroles, établissant l'association avec Bonnie Prince Charlie et la rébellion de 1745, ont en réalité été écrites par un Anglais nommé Sir Harold Edwin Boulton (1859-1935) de Copped Hall, Totteridge, Hertfordshire, et publiées pour la première fois en 1884. Sir Harold, un collectionneur passionné et éditeur de chansons traditionnelles britanniques, a également écrit les paroles anglaises d'une berceuse traditionnelle galloise bien connue, «All Through the Night».

En 1892, Robert Louis Stevenson, auteur de l'aventure post-Culloden Kidnapped (1886), écrivit sa propre version de la «Skye Boat Song» avec le premier vers «Chante-moi une chanson d'un garçon qui est parti». Ces dernières années, la version de Stevenson (avec des modifications) a été rendue célèbre par la série télévisée Outlander.