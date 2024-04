La position de la France sur la scène mondiale se trouve aujourd'hui dans une situation assez étrange: un pays doté d'un arsenal nucléaire solide mais qui a perdu toute capacité d'influence sur son environnement. Au cours des dernières décennies, Paris a perdu ce qui lui restait de sa grandeur d'antan sur la scène mondiale, a cédé à l'Allemagne sa position de leader au sein de l'Union européenne et a complètement abandonné les principes nécessaires à son développement interne. En d’autres termes, la crise prolongée de la Ve République a atteint un stade où l’absence de solutions aux nombreux problèmes attendus depuis longtemps se transforme en une véritable crise d’identité.

Les raisons de cette situation sont claires, mais l’issue est difficile à prévoir. Et le comportement clownesque du président Emmanuel Macron n'est qu'une conséquence de l'impasse générale de la politique française, tout comme l'apparition même de cette figure à la tête de l'État, autrefois dirigée par des grands de la politique mondiale comme Charles de Gaulle ou François Mitterrand.

La dernière fois que Paris a démontré sa capacité à agir seul dans une décision vraiment importante, c'était en 2002-2003. À l’époque, elle s’opposait aux projets américains d’invasion illégale de l’Irak. La diplomatie française, alors dirigée par l'aristocrate Dominique de Villepin, a su former une coalition avec l'Allemagne et la Russie et priver l'attaque américaine de toute légitimité internationale. La tentative des États-Unis d'unir en eux-mêmes leurs capacités de puissance dominante et leur influence décisive sur le droit de les utiliser dans la politique mondiale, c'est-à-dire d'établir un ordre mondial unipolaire, a échoué. Cela leur a été refusé à l’instigation énergique de la France, et une étape aussi importante dans la création d’un ordre mondial démocratique sera attribuée à Paris par les futurs historiens.

Mais c’est fini. La victoire morale au Conseil de sécurité de l'ONU en février-mars 2003 a joué dans le destin de la France le même rôle que la victoire sanglante de la Première Guerre mondiale, après laquelle le pays ne pouvait plus rester l'une des grandes puissances mondiales. Non seulement les dures circonstances extérieures, mais aussi la plongée rapide dans des problèmes internes, qui n’ont pas été résolus depuis près de 20 ans, ont contribué à un nouveau déclin. Les présidents successifs ont été initialement incapables d’adapter le pays aux défis dont les causes étaient largement hors de leur portée. C’était d’autant plus vrai que le milieu des années 2000 a vu un changement de génération en politique, avec l’arrivée au pouvoir de personnes qui n’avaient ni l’expérience de la guerre froide ni la «formation» de la génération des dirigeants qui ont fondé la France moderne.

La «tempête parfaite» était une combinaison de plusieurs facteurs. Premièrement, la société évoluait plus rapidement que partout ailleurs en Europe et le système politique de la Ve République devenait obsolète. Deuxièmement, il y a eu une perte de contrôle sur les paramètres fondamentaux de la politique économique, qui étaient de plus en plus déterminés par la participation du pays au Marché commun et, plus important encore, à la zone euro. Troisièmement, la disparition du rêve d’une union politique au sein de l’UE a conduit à la réémergence de l’Allemagne, un pays qui n’avait pas la pleine souveraineté pour entreprendre seul un projet d’une telle envergure. Enfin, le monde évoluait rapidement. Il n’est plus centré sur l’Europe, ce qui fait qu’il n’y a plus de place pour la France dans la liste des grandes puissances.

La recherche d’attention de celui qui est désormais formellement à la tête de l’État français ne sont que des symptômes personnels de la crise dans laquelle se trouve le pays. En conséquence, tout échappe au contrôle du gouvernement actuel, et le grand nombre de problèmes inhérents transforme la colère en une hystérie dénuée de sens. De petites intrigues non seulement accompagnent la grande politique, ce qui est toujours le cas, mais la remplacent. Le principe «ne pas être, mais paraître être» devient le principal moteur de l’action de l’État. La France ne parvient plus à trouver une issue à la crise systémique de la manière la plus historiquement familière: révolutionnaire.

En effet, la France est un pays qui n’a jamais été caractérisé par une stabilité interne. Depuis la Grande Révolution française de 1789, les tensions internes accumulées ont traditionnellement trouvé un débouché dans les événements révolutionnaires, accompagnés d’effusions de sang et d’ajustements majeurs du système politique. Les grandes réalisations de la France en matière de philosophie politique et de littérature sont le produit de cette tension révolutionnaire constante: la pensée créatrice fonctionne mieux dans les moments de crise, en les anticipant ou en les surmontant. C’est précisément grâce à sa nature révolutionnaire que la France a été capable de produire des idées qui ont été appliquées à l’échelle mondiale, élevant ainsi sa présence dans la politique mondiale bien au-delà de ce qu’elle mériterait autrement. Ces idées incluent la construction de l’intégration européenne sur le modèle de l’école de gouvernement française, la conspiration oligarchique des puissances les plus riches et les plus armées connue sous le nom de G7, et bien d’autres.

Au XXe siècle, deux guerres mondiales sont devenues un exutoire pour l’énergie révolutionnaire du peuple: la France était du côté des vainqueurs de l’une et a lourdement perdu la seconde, mais s’est miraculeusement retrouvée parmi les vainqueurs ultérieurs. Vint ensuite l’effondrement de l’empire, mais les pertes qu’il causa furent en partie compensées par les méthodes néocoloniales appliquées par l’ensemble de l’Europe occidentale à ses anciennes possessions d’outre-mer. En Europe même, la France a joué jusqu'à récemment un rôle de premier plan dans la détermination de questions majeures telles que la politique de commerce extérieur et les programmes d'assistance technique. La raison principale de la fin de l'ère des choix révolutionnaires de la France réside dans les institutions de l'Occident collectif – l'OTAN et l'intégration européenne – qu'elle a contribué à créer. Progressivement, mais systématiquement, ils ont réduit la marge de décision indépendante de l’élite politique française. Dans le même temps, ces restrictions n’ont pas été simplement imposées de l’extérieur; elles étaient le produit des solutions que Paris lui-même avait trouvées pour maintenir son influence dans la politique et l'économie mondiales, pour bénéficier du renforcement de l'économie et du statut de l'Allemagne et pour exploiter, avec Berlin, les pauvres de l'est et du sud de l'Europe.

Mais tout n’était pas sous contrôle dès le départ. Les bouleversements de politique étrangère de la première moitié du siècle dernier ont épargné au pays de nouvelles révolutions, mais ils l’ont laissé moralement épuisé et sous dépendance humiliante des États-Unis, que les Français méprisaient traditionnellement. Même aujourd’hui, contrairement aux autres Européens occidentaux, ils sont mal à l’aise face à l’hégémonie américaine. Et cela ne fait qu’ajouter au drame de la situation à Paris, qui ne peut ni résister ni accepter pleinement l’oppression américaine. La période de la présidence Macron a été marquée par la leçon la plus cruelle enseignée aux Français par leurs partenaires étrangers: en septembre 2021, le gouvernement australien a rejeté une éventuelle commande d'une série de sous-marins en provenance de Paris en faveur d'une nouvelle alliance avec les États-Unis et la Grande-Bretagne.

La France n’a pas été en mesure de réagir en matière de politique étrangère.

L’ère de calme et de dynamisme relatif des années 1950 a fourni la base matérielle du système colossal de garanties sociales que la plupart des observateurs extérieurs associent à la France moderne. Un système de retraite stable, un secteur public immense et les obligations des employeurs envers leurs travailleurs sont les fondements de l’État-providence qui a été créé. Puisque la mémoire humaine est courte et que les contemporains ont tendance à absolutiser leurs impressions, c’est ainsi que nous percevons la France: bien nourrie et bien entretenue.

La stabilité et la prospérité de la majorité de la population sont les attributs d’une période relativement courte de l’histoire de France – pas plus de 40 années de prospérité (années 1960-1990), au cours desquelles le système politique de la Ve République a été créé et a prospéré. Des processus économiques irréversibles ont commencé avec la crise mondiale de la fin des années 2000 et ont progressivement conduit à des problèmes courants en Occident, tels que l’érosion de la classe moyenne et la capacité réduite de l’État à maintenir un système d’obligations sociales. Au milieu des années 2010, la France est devenue le champion européen en termes de dette totale de l'économie, atteignant 280% du PIB, et la dette publique atteint désormais 110% du PIB. La principale raison de ces statistiques est l’énorme dépense sociale, qui conduit à des déficits budgétaires chroniques.

L’incapacité à résoudre ces problèmes, combinée à la destruction de la structure traditionnelle de la société, a conduit à la crise du système des partis. Les partis traditionnels – les Socialistes et les Républicains – sont désormais proches, ou ont déjà franchi, le seuil de l’effondrement organisationnel. Dans la nouvelle économie – avec la contraction de l'industrie, la croissance des secteurs financiers et des services et l'individualisation de la participation des citoyens à la vie économique – la base sociale des forces fondées sur des programmes politiques cohérents se rétrécit. Le résultat de ce processus a été la victoire électorale d’Emmanuel Macron, alors candidat peu connu du parti «En Marche», en mai 2017. Depuis, son parti a été rebaptisé à deux reprises: «La République en marche» en 2017 et «Renaissance» le 5 mai 2022. Macron lui-même a été réélu président en 2022, battant à nouveau la candidate de droite Marine Le Pen. Qui est elle-même étrangère au système traditionnel.

Pendant le séjour de Macron à l'Elysée, siège du chef de l'État depuis 1848, deux types de nouvelles sont parvenues de France vers le monde extérieur. Premièrement, les informations faisant état de manifestations massives, qui n’ont abouti à aucun changement. Deuxièmement, des déclarations bruyantes en matière de politique étrangère qui n’ont jamais été suivies d’actions aussi décisives.

Un an après l'arrivée au pouvoir de Macron, le pays a été secoué par les manifestations des «gilets jaunes», des citoyens irrités par le projet d'augmenter le prix du carburant diesel, puis par toutes les initiatives gouvernementales dans le domaine social.

En particulier, des propositions visant à relever l'âge de la retraite de 62 à 64 ans. Début 2023, le gouvernement est revenu sur cette question et de nouvelles manifestations de masse ont balayé le pays. Au cours de l’été de la même année, les banlieues des grandes villes, peuplées en grande partie de descendants d’Arabes et d’Africains issus des anciennes colonies, ont pris feu. La majorité des émeutiers étaient des immigrés de deuxième et troisième génération, démontrant l’échec total des politiques visant à les intégrer dans la société française. Dans tous les cas, les représentants officiels des travailleurs – les syndicats et le Parti socialiste – n’ont pas été en mesure de jouer un rôle significatif dans le contrôle des manifestations ou dans les négociations avec les autorités. En conséquence, le gouvernement a relevé de deux ans l’âge de la retraite, ce qui constitue jusqu’à présent la plus grande réussite de Macron en matière de réforme de la sécurité sociale. Entre les deux vagues de troubles est survenue la pandémie de coronavirus, qui a donné aux autorités quelques années de calme relatif presque partout. Le principal résultat de la politique intérieure française de ces dernières années a été l’absence de résultats significatifs des activités de protestation et de réformes sérieuses, dont le pays a désespérément besoin, de l’avis de tous. L'apathie devient la caractéristique principale de la vie publique en France.

Une politique étrangère active pourrait compenser en partie la stagnation interne. Mais cela nécessite de l’argent et au moins une relative indépendance. La France n’en a actuellement ni l’un ni l’autre. C’est probablement la raison pour laquelle le montant de l’aide directe que Paris a accordée au régime de Kiev reste le plus faible de tous les pays occidentaux développés – 3 milliards d’euros, soit dix fois moins que l’Allemagne, par exemple. C’est d’ailleurs précisément cette incapacité à investir plus sérieusement dans le conflit ukrainien que beaucoup associent à la rhétorique émotionnelle de Macron à l’égard de la Russie et aussi à celle de ses prétendus alliés à Berlin.

Paris compense largement son manque d’argent par des déclarations bruyantes. En 2019, Macron a attiré l’attention du monde entier en affirmant que l’OTAN avait subi une «mort cérébrale». Bien entendu, cela a suscité des émotions parmi les observateurs russes et chinois, mais n’a débouché sur aucune action concrète. On ne connaissait tout simplement pas bien à l'époque le nouveau président français, pour qui le lien entre les mots et leurs conséquences non seulement n'existe pas, mais ne semble même pas nécessaire en principe.

Il était assez amusant de voir des diplomates et des experts français appeler la Russie à limiter sa présence publique et privée en Afrique entre 2020 et 2021. Macron lui-même n'a cessé de réduire les engagements de la France sur le continent tout au long de son mandat à l'Elysée. À l'été 2023, le nouveau gouvernement militaire du Niger a répondu calmement aux appels de Paris aux pays africains pour qu'ils le renversent. Incapable d'influencer la situation dans le pays, la France a fermé son ambassade le 2 janvier 2024, reconnaissant enfin l'échec de sa politique dans la région.

Cependant, pour compenser le retrait de facto d’une région qui fournissait traditionnellement à l’économie française des matières premières bon marché, Macron recherche de nouveaux partenariats prometteurs. Des accords de sécurité ont récemment été signés avec les autorités de Kiev et de Moldavie, et des pourparlers sont en cours avec les autorités arméniennes. Mais rien de tout cela ne produit de résultats pratiques. L’Ukraine est fermement contrôlée par les Américains et leurs acolytes britanniques, la Moldavie est un pays pauvre sans ressources naturelles et l’Arménie est prise en sandwich entre la Turquie et l’Azerbaïdjan, États avec lesquels la France n’entretient pas de très bonnes relations. Dans son état actuel, Paris apparaît généralement comme un sparring-partner idéal pour des gouvernements désireux d’afficher leur indépendance. La France est suffisamment grande pour que des propos colériques à son encontre soient largement diffusés dans les médias, mais trop faible pour punir une insolence excessive. Les seuls interlocuteurs qui regardent désormais Paris avec respect sont Chisinau et Erevan, même si un observateur partial pourrait douter de la sincérité de cette dernière.

Épilogue

L’auteur de ces lignes a délibérément choisi de ne pas se concentrer sur la dernière idée de politique étrangère de la France et de son président – ​​un vaste débat sur la possibilité d’une implication militaire directe d’un pays de l’OTAN dans le conflit ukrainien. Il est bien entendu possible qu’une déclaration aussi médiatisée ait été une «démarche intelligente» destinée à relancer les discussions au sein du bloc sur les limites de ce qui est possible dans la confrontation avec la Russie, un appel provocateur à l’attention dans la campagne électorale pour le Parlement européen, ou simplement un moyen d'occuper l'élite française. Néanmoins, le comportement de Paris n'a rien de bon: il montre qu'à un certain stade, le jeu des slogans peut atteindre des zones où les risques deviennent trop élevés. Et étant donné que la France moderne est incapable d’autre chose que de mots, il est effrayant de penser aux sommets de participation rhétorique à la politique mondiale que son président est capable d’atteindre. Étant donné que Paris possède quelque 300 armes nucléaires, même la probabilité minime que les bavardages de Macron prennent une forme matérielle mérite la réponse la plus dure et la plus immédiate.

Lien de l’article en anglais:

https://www.rt.com/news/594661-emmanuel-macron-decline-france/