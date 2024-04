Complicité des États-Unis dans le génocide ''plausible'' d’Israël

«Honorer nos alliances ne signifie pas faciliter les massacres», a déclaré la représentante Ocasio-Cortez devant la Chambre des représentants le 22 mars. «Nous ne pouvons plus nous cacher de notre responsabilité.» La «facilitation des massacres» et la «responsabilité» pourraient inclure la complicité juridique des États-Unis. Alors que les yeux sont tournés vers une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU appelant à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza, une affaire judiciaire en Californie (Defence for Children International, Palestine, et al. c. Joseph R. Biden, et al.) mérite d’être notée; cette affaire remet directement en question le soutien des États-Unis à Israël. Même si cette affaire ne forcera pas Israël à se retirer de Gaza, elle soulève de sérieuses questions quant à la complicité des États-Unis dans les violations continues par Israël des droits de l'homme et du droit humanitaire, ainsi que sur son non-respect flagrant des mesures provisoires ordonnées par la Cour internationale. de Justice (CIJ).

La CIJ a statué le 26 janvier qu’Israël commettait un «génocide plausible». En outre, dans un rapport du 25 mars au Conseil des droits de l'homme rédigé par le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967, Francesca Albanese a écrit dans le résumé: «En analysant les schémas de violence et les politiques d'Israël dans son attaque contre Gaza, ce rapport conclut qu'il existe des motifs raisonnables de croire que le seuil indiquant la commission d'un génocide par Israël est atteint.»

Dans le cas de la Californie, les dirigeants américains sont accusés de complicité illégale en ne prévenant pas le génocide et en contribuant aux actions génocidaires d'Israël.

Plus de trente éminents juristes et praticiens, dont Richard Falk, Philip Alston et Andrew Clapham, ont présenté un mémoire (Amicus curiae) soutenant l'affaire devant la Cour d'appel des États-Unis pour le neuvième district. Sans entrer dans tout le jargon juridique, les principaux points du mémoire étaient les suivants:

1) L’interdiction du génocide, la complicité dans le génocide et le devoir de prévenir le génocide sont des normes fondamentales du droit international coutumier auxquelles il n’y a aucune exception.

2) Être conscient du risque de génocide oblige les États à prévenir le génocide. Si un État sait qu’un génocide a lieu et qu’il continue de soutenir l’État qui commet le génocide, l’État qui soutient n’a pas rempli son obligation légale de prévenir le génocide et peut être tenu pour complice du génocide.

3) Historiquement, dans des affaires antérieures devant la CIJ, les États-Unis ont accepté ces principes fondamentaux.

4) Les tribunaux nationaux peuvent appliquer le droit international coutumier fondamental, comme celui de la Californie dans cette affaire.

Le deuxième point majeur mérite une explication détaillée puisqu’il fait référence à deux types de violations de la convention sur le génocide. La première violation est que la prévention du génocide est une obligation légale. Si un État sait qu’un génocide est commis et ne fait rien, s’il n’a pas empêché le génocide en connaissance de cause, il est complice. De plus, comme le notent les chercheurs: «Ce devoir n’exige pas qu’il soit conclu qu’un génocide est en train de se produire; au contraire, la conscience d’un risque grave de génocide impose à tous les États l’obligation de prendre toutes les mesures possibles et nécessaires pour empêcher qu’il ne se produise ou ne se poursuive. La décision de la CIJ sur le «génocide plausible» rend ce point pertinent pour les États-Unis, tout comme le rapport du rapporteur spécial. Il existe évidemment un risque sérieux de voir un génocide être commis par Israël à Gaza. Il ne fait aucun doute que les États-Unis sont «conscients d’un risque grave». Par conséquent, comme le soutient le mémoire, les États-Unis, comme tous les États qui ont ratifié la Convention, sont légalement tenus «de prendre toutes les mesures possibles et nécessaires pour empêcher que le génocide ne se produise ou ne se poursuive».

Le deuxième type de violation évoqué dans le mémoire est encore plus accablant pour les États-Unis. Il décrit un acte positif de commission plutôt que l'acte négatif de ne pas l'empêcher. Si un État continue de soutenir l'État qui commet le génocide, souligne le mémoire, l'État qui soutient peut être tenu pour complice de la commission du génocide. Les États-Unis continuent de fournir des armes à Israël après le 7 octobre. «Les États-Unis ont discrètement approuvé et livré plus de 100 ventes militaires étrangères distinctes à Israël depuis le début de la guerre à Gaza le 7 octobre, équivalant à des milliers de munitions à guidage de précision, de petites munitions. Des responsables américains ont déclaré aux membres du Congrès lors d’un récent briefing classifié, des bombes de diamètre de 1,5 mm, des destructions de bunkers, des armes légères et d’autres aides mortelles», a écrit John Hudson le 6 mars 2024 dans le Washington Post. Le Wall Street Journal et le New York Times ont confirmé ce récit du briefing du Congrès dans des articles similaires.

Les États-Unis sont donc deux fois coupables de violation de l'article IIIe de la convention sur le génocide qui interdit spécifiquement la complicité.

Comment les États-Unis continuent-ils à fournir des armes à Israël en violation de la convention sur le génocide? La loi américaine sur le contrôle des exportations d’armes autorise des exceptions pour les ventes d’armes à des alliés proches. Les États-Unis profitent de cette faille pour continuer à envoyer des armes à Israël. Mais utiliser cette faille pour continuer à envoyer des armes n’exonère pas la complicité dans le génocide. C’est pour le moins hypocrite. Le recours à la loi sur le contrôle des exportations d'armes «ne semble pas seulement être une tentative d'éviter le respect technique de la loi américaine sur les exportations d'armes, c'est une manière extrêmement troublante d'éviter la transparence et la responsabilité sur une question très médiatisée», a déclaré Ari Tolany, directeur de la sécurité et observateur de l'assistance au sein du groupe de réflexion Center for International Policy. Il a été cité dans The Guardian.

Hypocrite et secret. Selon un article récent du New York Times: «En décembre dernier, le secrétaire d’État Antony J. Blinken a invoqué à deux reprises une autorité d’urgence rarement utilisée pour envoyer des munitions de char et des obus d’artillerie en Israël sans examen du Congrès. Ce sont les deux seules fois où l’administration a annoncé publiquement des ventes militaires de gouvernement à gouvernement à Israël depuis octobre.»

Et les autres pays? Ont-ils changé leur politique envers Israël suite à la décision de la CIJ? Le gouvernement canadien, qui fournit environ 4 milliards de dollars par an en aide militaire à Israël, a récemment annoncé qu'il mettrait fin aux ventes d'armes à Israël après que le Parlement canadien a adopté une motion non contraignante pour arrêter les ventes d'armes. Le Canada n'était pas seul. «Le Canada se joint aux Pays-Bas, au Japon, à l'Espagne et à la Belgique pour suspendre les ventes d'armes», a rapporté Aljazeera .

En plus de l'arrêt des ventes d'armes par les pays, The Guardian a révélé que plus de 200 parlementaires de 12 pays ont écrit une lettre pour tenter de persuader leurs gouvernements d'imposer une interdiction des ventes d'armes à Israël . Les députés, un réseau de militants socialistes, ont affirmé qu'ils ne se rendraient pas complices de «la grave violation du droit international par Israël» lors de son assaut sur Gaza. Dans leur lettre, les hommes politiques affirment qu’après la décision de la CIJ, «un embargo sur les armes est devenu une exigence légale au-delà d’une nécessité morale».

Les députés n’étaient pas non plus seuls. Les experts de l’ONU ont déclaré que «tout transfert d’armes ou de munitions vers Israël qui seraient utilisées à Gaza est susceptible de violer le droit international humanitaire…». Les experts, pour la plupart des rapporteurs indépendants du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, ont écrit: «La nécessité d’un accord d’armement L'embargo sur Israël est renforcé par la décision de la Cour internationale de Justice du 26 janvier 2024 selon laquelle il existe un risque plausible de génocide à Gaza et les graves dommages causés aux civils depuis lors.» Comme la Convention sur le génocide exige que tous les États qui y ont adhéré utilisent tous les moyens raisonnablement à leur disposition pour prévenir autant que possible le génocide dans un autre État, «cela nécessite l’arrêt des exportations d’armes dans les circonstances actuelles», ont soutenu les experts.

Concernant le cas californien, les experts ont été très clairs: «Les responsables de l’État impliqués dans les exportations d’armes peuvent être individuellement responsables pénalement pour avoir aidé et encouragé des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité ou des actes de génocide», ont-ils écrit. «Tous les États, en vertu du principe de compétence universelle, ainsi que la Cour pénale internationale, pourraient être en mesure d'enquêter et de poursuivre de tels crimes.»

Pleinement conscients du risque sérieux d'un «génocide plausible» de la part d'Israël à Gaza, les États-Unis n'ont pas arrêté les actions d'Israël et continuent d'envoyer des armes à Israël. Les États-Unis ont été et continuent d’être complices. «Le droit international s’applique tout seul», concluent les experts. «Tous les États ne doivent pas se rendre complices de crimes internationaux par le biais de transferts d'armes. Ils doivent faire leur part pour mettre fin de toute urgence à la catastrophe humanitaire incessante à Gaza.»

L’argument juridique est clair. L’argument moral est plus clair. L’action politique suivra-t-elle? Huit sénateurs ont écrit à M. Biden le 11 mars pour lui demander d'exiger du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu «qu'il cesse de restreindre l'accès de l'aide humanitaire à Gaza ou qu'il renonce à l'aide militaire américaine à Israël». Exiger d’Israël qu’il autorise l’accès à l’aide humanitaire serait un début. Arrêter d’envoyer du matériel militaire serait encore mieux. Mais même un cessez-le-feu au Conseil de sécurité de l’ONU – où les États-Unis se sont docilement abstenus – ne dispensera pas les États-Unis de leur complicité dans le «génocide plausible» d’Israël.

Daniel Warner est l'auteur de An Ethic of Responsibility in International Relations (Une éthique de responsabilité dans les relations internationales). Il vit à Genève.

Lien de l'article en anglais:

https://www.counterpunch.org/2024/03/29/u-s-complicity-in-israels-plausible-genocide/