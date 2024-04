L’Europe somnambule face à ses propres dilemmes

Le 19 mars 2024, le chef des forces terrestres françaises, le général Pierre Schill, publie dans le journal Le Monde un article au titre brutal: «L'armée est prête». Schill a fait ses armes dans les aventures françaises à l'étranger en République centrafricaine, au Tchad, en Côte d'Ivoire et en Somalie. Dans cet article, le général Schill écrit que ses troupes sont «prêtes» à tout affrontement et qu'il pourrait mobiliser 60,000 des 121,000 soldats français en un mois pour n'importe quel conflit. Il a cité la vieille phrase latine – «si vous voulez la paix, préparez la guerre» – et a ensuite écrit: «Les sources de crise se multiplient et comportent avec elles des risques de spirale ou d'extension». Le général Schill n’a mentionné le nom d’aucun pays, mais il était clair qu’il faisait référence à l’Ukraine puisque son article a été publié un peu plus de deux semaines après que le président français Emmanuel Macron a déclaré le 27 février que les troupes de l’OTAN pourraient devoir entrer en Ukraine.

Quelques heures après la déclaration indélicate de Macron, le conseiller à la sécurité nationale du président américain, John Kirby, a déclaré: «Il n'y aura pas de troupes américaines sur le terrain pour jouer un rôle de combat en Ukraine». C'était direct et clair. Le point de vue des États-Unis est sombre, le soutien à l’Ukraine diminuant très rapidement. Depuis 2022, les États-Unis ont fourni plus de 75 milliards de dollars d’aide à l’Ukraine (47 milliards de dollars d’aide militaire), de loin l’aide la plus importante apportée au pays pendant sa guerre contre la Russie. Cependant, ces derniers mois, le financement américain – en particulier l’aide militaire – a été bloqué au Congrès américain par des républicains de droite qui s’opposent à ce que davantage d’argent soit accordé à l’Ukraine (il s’agit moins d’une déclaration sur la géopolitique que d’une affirmation d’un nouvelle attitude américaine selon laquelle d'autres, comme les Européens, devraient assumer le fardeau de ces conflits). Alors que le Sénat américain a voté un crédit de 60 milliards de dollars pour l’Ukraine, la Chambre des représentants américaine n’a autorisé le vote que de 300 millions de dollars. A Kiev, le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a imploré le gouvernement ukrainien de «croire aux États-Unis». «Nous avons apporté un soutien considérable et nous continuerons de le faire chaque jour et de toutes les manières possibles», a-t-il déclaré. Mais ce soutien ne sera pas nécessairement au niveau de la première année de la guerre.

Le gel de la guerre

Le 1er février, les dirigeants de l'Union européenne ont convenu d'accorder à l'Ukraine 50 milliards d'euros sous forme de «subventions et de prêts hautement concessionnels». Cet argent doit permettre au gouvernement ukrainien de «payer les salaires, les retraites et de fournir les services publics de base». Il ne s’agira pas directement d’un soutien militaire, qui commence à échouer dans tous les domaines et qui a provoqué de nouveaux types de discussions dans le monde politique européen. En Allemagne, par exemple, le leader du Parti social-démocrate (SDP) au parlement – ​​Rolf Mützenich – a été critiqué par les partis de droite pour son utilisation du mot «gel» à propos du soutien militaire à l'Ukraine. Le gouvernement ukrainien était impatient d'acquérir des missiles de croisière à longue portée Taurus auprès de l'Allemagne, mais le gouvernement allemand a hésité à le faire. Cette hésitation et l'utilisation par Mützenich du mot «gel» ont créé une crise politique en Allemagne.

En effet, ce débat allemand autour de nouvelles ventes d’armes à l’Ukraine se reflète dans presque tous les pays européens qui fournissent des armes pour la guerre contre la Russie. Jusqu’à présent, les données des sondages à travers le continent montrent de larges majorités contre la poursuite de la guerre, et donc contre la poursuite de l’armement de l’Ukraine pour cette guerre. Un sondage réalisé en février pour le Conseil européen des relations étrangères montre qu'«en moyenne, seulement 10 (pour cent) des Européens dans 12 pays pensent que l'Ukraine va gagner». «L'opinion dominante dans certains pays, écrivent les analystes du sondage, est que l'Europe devrait imiter les États-Unis qui limitent leur soutien à l'Ukraine en faisant de même, et encourager Kiev à conclure un accord de paix avec Moscou». Ce point de vue commence à entrer dans les discussions, même parmi les forces politiques qui continuent de vouloir armer l’Ukraine. Le parlementaire SPD Lars Klingbeil et son leader Mützenich affirment tous deux que les négociations devront commencer, même si Klingbeil a déclaré que cela n'aurait pas lieu avant les élections américaines de novembre et que d'ici là, comme l'avait dit Mützenich, «je pense que le plus important maintenant est que (L'Ukraine) obtienne des munitions d'artillerie».

Peu importe que Donald Trump ou Joe Biden remportent l’élection présidentielle américaine de novembre. Quoi qu’il en soit, les vues de Trump sur les dépenses militaires européennes ont déjà prévalu aux États-Unis. Les Républicains demandent que le financement américain en faveur de l’Ukraine soit ralenti et que les Européens comblent le vide en augmentant leurs propres dépenses militaires. Ce dernier point sera difficile, puisque de nombreux États européens ont des plafonds d’endettement; s’ils veulent augmenter les dépenses militaires, cela se fera aux dépens de précieux programmes sociaux. Les propres données des sondages de l'OTAN révèlent un manque d'intérêt de la part de la population européenne pour un passage des dépenses sociales aux dépenses militaires.

Le problème encore plus grave pour l’Europe est que ses pays ont réduit leurs investissements liés au climat et augmenté ceux liés à la défense. La Banque européenne d'investissement (créée en 2019) est, comme l'a rapporté le Financial Times, «sous pression pour financer davantage de projets dans l'industrie de l'armement», tandis que le Fonds de souveraineté européen – créé en 2022 pour promouvoir l'industrialisation en Europe – va se tourner vers le soutien aux industries militaires. En d’autres termes, les dépenses militaires dépasseront les engagements en faveur des investissements climatiques et des investissements visant à reconstruire la base industrielle européenne. En 2023, les deux tiers du budget total de l’OTAN, soit 1,200 milliards d’euros, provenaient des États-Unis, soit le double de ce que l’Union européenne, le Royaume-Uni et la Norvège ont dépensé pour leurs armées. La pression exercée par Trump pour que les pays européens consacrent jusqu'à 2% de leur PIB à leurs armées déterminera l'ordre du jour même s'il perd l'élection présidentielle.

Ils peuvent détruire des pays mais ne peuvent pas gagner des guerres

Malgré tous les fanfaronnades européennes concernant la défaite de la Russie, les évaluations sobres des armées européennes montrent que les États européens n’ont tout simplement pas la capacité militaire terrestre pour mener une guerre d’agression contre la Russie et encore moins se défendre de manière adéquate. Une enquête du Wall Street Journal sur la situation militaire européenne portait le titre époustouflant: «L'alarme grandit face aux militaires affaiblis et aux arsenaux vides en Europe». L'armée britannique, ont souligné les journalistes, ne dispose que de 150 chars et «peut-être d'une douzaine de pièces d'artillerie à longue portée utilisables», tandis que la France dispose de «moins de 90 pièces d'artillerie lourde» et que l'armée allemande «a suffisamment de munitions pour deux jours de bataille». S’ils sont attaqués, ils disposent de peu de systèmes de défense aérienne.

L’Europe compte sur les États-Unis pour mener des bombardements et des combats intensifs depuis les années 1950, y compris lors des récentes guerres en Afghanistan et en Irak. Grâce à la puissance de feu terrifiante des États-Unis, ces pays du Nord sont capables d’aplatir des pays, mais ils n’ont pu gagner aucune guerre. C’est cette attitude qui suscite la méfiance dans des pays comme la Chine et la Russie, qui savent que malgré l’impossibilité d’une victoire militaire du Nord contre eux, il n’y a aucune raison pour que ces pays – dirigés par les États-Unis – ne risquent pas l’Armageddon, car ils ont la force militaire pour le faire.

Cette attitude des États-Unis – reflétée dans les capitales européennes – produit un exemple supplémentaire de l’orgueil et de l’arrogance du Nord: un refus même d’envisager des négociations de paix entre l’Ukraine et la Russie. Que Marcon affirme que des choses comme l’OTAN pourrait envoyer des troupes en Ukraine est non seulement dangereux, mais cela met également à rude épreuve la crédibilité du Nord global. L'OTAN a été vaincue en Afghanistan. Il est peu probable qu’elle réalise de grands progrès contre la Russie.

