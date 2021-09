Afghanistan, France, Inde, Japon: apprenez à ne jamais faire confiance aux Etats-Unis

«Si nous devions vous attaquer, je vous appellerais à l'avance. Ce ne sera pas une surprise.»

Il semblerait que ce soient les mots du général Mark Milley, président des chefs d'état-major interarmées, le plus haut responsable de l'armée américaine, en octobre 2020. Il s'adressait au général Li, son homologue chinois.

Qui a autorisé cet appel téléphonique et cette conversation? Personne. Le président des États-Unis n'était même pas au courant. Conformément aux traditions «démocratiques» établies dans des États défaillants comme le Pakistan ou le Congo, ce chef militaire traitait seul avec les puissances étrangères.

Ces révélations surprenantes apparaissent dans un nouveau livre de Woodward & Costa. Il y a longtemps, les révélations de Bob Woodward sur le scandale du Watergate ont fait tomber Nixon. Mais c'était une autre époque. L'establishment libéral américain d'aujourd'hui est ravi d'apprendre que le chef militaire ne suit plus les instructions du président. En fait, ils appellent Milley un héros pour avoir été proactif dans la sécurisation du pays contre toute folie supposée dont Trump aurait pu être capable.

De toute façon, si les Américains veulent déchirer leur constitution et la jeter à la poubelle, c'est leur affaire. Pour le reste du monde, la question est la suivante. Pouvez-vous faire confiance aux États-Unis?

Aujourd'hui, le président Biden a fait une annonce surprise d'une alliance tripartite dans la zone Indo-Pacifique. Ils l'appellent AUKUS, pour l'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis. Cette annonce arrive littéralement quelques jours avant que Biden ne soit programmé pour accueillir les dirigeants Quad à Washington. Le message ne pourrait pas être plus clair. L'Amérique quitte le Quad. Ils abandonnent l'Inde et le Japon au passage.

On l'appelle même l'Indo-Pacifique. Mais devinez quoi ? Pas d'Inde et pas de Japon. Au lieu de cela, Biden veut le Royaume-Uni, un pays qui ne devrait même pas du tout être impliqué dans cette région.

D'accord, peut-être que l'Inde est nouvelle pour être un allié américain. Et contrairement à la plupart des autres alliés américains, l'Inde n'a pas l'intention de devenir un État client. Donc, même si cela n'a aucun sens pour l'Amérique d'ennuyer l'Inde en ce moment, vous pourriez trouver des excuses pour Biden si vous essayiez assez fort. Puisque l'Inde ne sera jamais un État client, pourquoi l'Amérique ne devrait-elle pas couvrir ses arrières?

Mais qu'en est-il du Japon? Sérieusement? L'Amérique est en train de nouer une alliance contre la Chine dans la région Indo-Pacifique, mais ils ont laissé le Japon de côté? Un allié si fidèle. Mais s’ils ont largué le Japon, je dois me poser des questions. L'alliance est-elle vraiment contre la Chine? Ou la Chine a-t-elle ordonné à Biden de laisser tomber le Japon? Y a-t-il eu des appels téléphoniques supplémentaires entre le général Milley et le général Li? Je ne faisais que m’interroger…

Vous ne pouvez pas manquer de remarquer le fait que le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Australie sont tous des pays à majorité blanche. L'Inde et le Japon ne le sont pas. Si vous pensez que ce n'est qu'une coïncidence, le discours de Biden sur l’alliance AUKUS rend sa pensée encore plus claire. Il explique qu'il s'agit d'amener les puissances européennes à s'affirmer dans la zone Indo-Pacifique. Non, Biden ne nie pas les nuances coloniales ici. Au contraire, il les met en valeur.

C'est encore pire, parce qu'il ne s'agit même pas des Blancs. C'est encore plus étroit d'esprit que cela. Il s'agit uniquement d’anglo-saxons!

Ce déchaînement de l'ambassade de France à Washington est assez extraordinaire.