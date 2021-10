L'holocauste oublié: le massacre des communistes indonésiens en 1965-66

Par Nikos Mottas* pour In Defence of Communism le samedi 30 septembre 2017

A gauche le général Suharto, à droite les drapeaux de ses complices, les Etats-Unis et la Grande Bretagne

Sans aucun doute, l'Holocauste de la Seconde Guerre mondiale et le génocide arménien de 1915 constituent les deux plus grands massacres de masse du 20e siècle. Ce sont des crimes qui ne doivent jamais être effacés de la mémoire collective des peuples, peu importe le nombre de décennies qui s'écouleront. Mais il y a aussi des faces moins connues de l'Histoire, les holocaustes «oubliés» auxquels l'historiographie bourgeoise n'a accordé que peu d'importance, soit en les dévalorisant comme détails insignifiants de l'histoire du monde, soit en déformant leurs vraies dimensions. Un exemple majeur d'un tel holocauste «oublié» est le massacre de masse des communistes en Indonésie par la dictature de Suharto pendant les années 1965-66. Le criminel nommé général Suharto était l'homme qui, avec la tolérance et le silence des gouvernements américain et britannique, a été responsable de l'une des effusions de sang les plus barbares du siècle précédent: le massacre de plus d'un million de personnes, pour la plupart des communistes, des membres et des partisans du Parti communiste d'Indonésie [1]. Si nous voulons avoir une image globale des conditions sociales et politiques qui ont conduit au massacre de 1965-66, nous devons nous référer au contexte historique des développements en Indonésie après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ces développements sont liés au rôle des impérialistes britanniques et néerlandais, aux conditions dans lesquelles l'indépendance de la République d'Indonésie a eu lieu, à la formation de la lutte des classes dans le pays et, bien sûr, à la position de l'Indonésie dans l'après-guerre. Les plans impérialistes de la Seconde Guerre mondiale qui ont conduit à l'implication active des États-Unis dans les processus politiques nationaux. Au milieu des années 1960, l'aggravation des contradictions intra-bourgeoises (avec l'ingérence constante des gouvernements américano-britannique) a conduit à une série de coups d'État et de contre-coups militaires qui ont finalement abouti au renversement du président élu Sukarno. Au matin du 2 octobre 1965, de nombreux véhicules militaires patrouillaient dans les rues de Jakarta afin de capturer les insurgés et de les conduire en prison. La veille, une tentative de coup d'État manquée avait été organisée par le commandant de la garde présidentielle, le colonel Untung. De son côté, dans un message transmis par radio, le colonel avait justifié la tentative de coup d'État en arguant que son rôle était d'empêcher un complot planifié par la CIA et des responsables de l'armée pour renverser le président Sukarno. L'armée a écrasé les insurgés du coup d'État manqué, avec un général appelé Suharto jouant un rôle décisif. Cet homme s’emparerait par la suite du leadership en destituant Sukarno, devenant ainsi le nouveau dirigeant puissant du pays. Suharto et ses alliés impérialistes désignent le Parti communiste indonésien comme étant à l’origine du coup d'État manqué – après tout, le Parti communiste bien organisé et populaire avait joué un rôle de premier plan dans la lutte anticoloniale et avait eu une influence significative sur la politique de Sukarno.

La montée du général Suharto - un homme qui avait le soutien des impérialistes américains - à la tête de l'Indonésie a conduit à des persécutions violentes sans précédent contre les communistes, y compris des massacres, des exécutions, des tortures et toutes sortes d'actes barbares. Même la CIA a dû admettre dans un rapport ultérieur que les événements de 1965-66 furent «l'un des pires meurtres de masse du 20e siècle» [2]. Bien sûr, tant la CIA que les services de renseignement britanniques ont joué un rôle actif dans le massacre en soutenant le régime de Suharto. Des informations sur le rôle des gouvernements des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de l'Australie dans l'holocauste anticommuniste de l'Indonésie ont été dévoilées des années plus tard. Le 17 mai 1990, sur la base de témoignages de membres du personnel ayant travaillé à l'ambassade des États-Unis à Jakarta dans les années 1960, un article du States News Service de Washington DC rapportait que l'ambassade des États-Unis avait fourni des listes avec plus de 5,000 noms de communistes et partisans du Parti communiste au régime de Suharto [3]. Le rôle des impérialistes dans le massacre en Indonésie a été confirmé par des professeurs et des chercheurs. Par exemple, le professeur Brad Simpson de l'Université de Princeton et auteur de «“Economists with Guns: Authoritarian Development and US-Indonesian Relations, 1960-1968 (Les économistes avec des armes à feu: développement autoritaire et relations américano-indonésiennes, 1960-1968)», a expliqué que les gouvernements américains et britanniques ont fait «tout ce qui est en leur pouvoir» pour que l'armée indonésienne procède aux massacres [4]. Le massacre contre les communistes en Indonésie a été suivi d'un plan organisé pour l'entrée du capital monopoliste étranger dans le pays. Selon le documentaire «The New Rulers of the World (Les nouveaux dirigeants du monde)» (2001) du journaliste et chercheur australien John Pilger, le régime dictatorial de Suharto a conclu des accords commerciaux avec des groupes monopolistiques et bancaires connus tels que General Motors, Daimler-Benz, Chase Manhtattan Bank, Siemens, Standard Oil etc. L'impérialisme cherche à effacer son passé sanglant pour sauvegarder son avenir.

Le dictateur Suharto rencontre le président américain Richard Nixon à Washington DC, le 26 mai 1970.