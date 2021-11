Histoire: Qiu Jin, une héroïne de la cause anti-féodaliste en Chine

Surnommée la femme chevalier du Lac Miroir, Qiu Jin (8 novembre 1875-15 juillet 1907) a été l'une des premières féministes, révolutionnaires et poètes à la fin de la dynastie Qing (1644-1911). Prônant l'égalité entre hommes et femmes et promouvant les démocraties occidentales, Qiu a été décapitée après l'échec d'un soulèvement et est considérée comme une héroïne de la cause anti-féodaliste en Chine.

Née dans une famille moyennement riche enracinée à Shanyin, dans la province du Zhejiang, Qiu a grandi en s'intéressant à la lecture, l'équitation et au sabre. Voyant ses intérêts particuliers, sa famille lui a fourni une bonne éducation et s'attendait à ce qu'elle s'intègre dans une société embourgeoisée. À l'âge de 21 ans, elle s'est mariée dans une famille riche suite à un arrangement de son père. Environ quatre ans après le mariage, le mari de Qiu a été promu fonctionnaire à la cour impériale de Pékin. Cependant, vivant avec un homme qui nourrissait une vision plus conventionnelle qu'elle, Qiu s'est vite lassée de leur relation banale et est allée au Japon en 1904 pour étudier.

Remarquée pour son style vestimentaire masculin et ses pensées révolutionnaires, elle fait la connaissance de nombreux révolutionnaires et rejoint les sociétés concernées, notamment Guangfuhui, dirigée par Cai Yuanpei et Tongmenghui, dirigée par Sun Yat-sen. Elle retourne en Chine en 1905.

Après avoir reçu une somme d'argent de la famille de son mari, Qiu a créé un magazine féminin en 1907, prônant la libération des femmes, y compris l'indépendance financière, la liberté dans le mariage, l'éducation et les professions ainsi que l'abolition de la pratique des pieds bandés, une tradition aberrante qui rendait les pieds des femmes infirmes afin de créer une silhouette et façonner une manière de marcher appréciée des hommes.

Influencée par la démocratie occidentale, Qiu était déterminé à renverser le gouvernement corrompu des Qing dirigé par la famille royale mandchoue. Elle a travaillé avec son cousin Hsu Hsi-lin dans l'organisation et l'union de sociétés secrètes, cachées dans une école pour filles. Le 6 juillet 1907, Hsu a été capturé par les troupes Qing avant un soulèvement programmé et a avoué son implication après un interrogatoire. Le 13 juillet, Qiu a été arrêtée à l'école dont elle était la directrice. Bien qu'elle ait nié son implication, le gouvernement a trouvé des preuves incriminantes et l'a exécutée à Shaoxing, dans la province du Zhejiang. On a dit que sa vie n'aurait pu être sauvée que si elle avait fait une lettre de confession. Mais elle a refusé et s'est contentée d'écrire un poème: "Le vent d'automne et la pluie d'automne m'angoissent tellement". Elle a été enterrée par un ami au bord du lac de l'Ouest à Hangzhou.

Lien de l'article en anglais:

http://www.china.org.cn/china/xinhairevolution/2011-09/18/content_23441451.htm