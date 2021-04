Camus en khmer: une maison d'édition de Phnom Penh traduit la littérature classique pour le Cambodge

Le roman L'Étranger a été réédité en khmer pour la première fois depuis 1973, introduisant une nouvelle génération de Cambodgiens à l'œuvre d'Albert Camus. Rencontrez la maison d'édition de Phnom Penh derrière cette initiative de retour de la littérature classique au Royaume Rédigé par: Alexi Demetriadi 3 novembre 2020

On espère qu'une génération de jeunes Cambodgiens pourra également apprécier le travail de Camus en khmer (Crédit photo: Kampu-Mera)

Maman ou mère? Quand il s’agit de la traduction correcte du roman d’Albert Camus L’Étranger de 1942, le diable est dans les détails. Le débat autour de la sémantique commence avec la toute première ligne du livre. «Aujourd’hui, maman est morte» lit la célèbre déclaration d’ouverture sans émotion de Meursault, le protagoniste franco-algérien du livre. Tentant de faciliter sa transition, les premiers traducteurs de la version anglaise du livre (qui serait connu sous le nom de The Stranger ou The Outsider) ont interprété le vers comme - «Mother est mort aujourd'hui». Mais pour Christophe Macquet, ces quatre (ou trois) mots méritent plus d'attention. Co-traducteur de la première traduction en khmer de L'Étranger pendant près de cinq décennies, il a expliqué à quel point cette première ligne est cruciale pour la façon dont le lecteur perçoit Meursault et l'histoire qui suit.

So Phina et Socheata - co-fondateurs de Kampu-Mera. (Crédit photo: Kampu-Mera)

«La première ligne est très importante», a déclaré Macquet au Globe. «En français, le mot maman est informel, semblable au dicton anglais de maman. C’est étrange, parce que l’étranger est un gars détaché - il regarde le monde derrière une fenêtre - mais il dit maman, ce qui est un mot doux et doux pour appeler votre mère. " Macquet fait partie d'un effort avec la maison d'édition cambodgienne Kampu-Mera pour apporter de nouvelles voix et de vieux classiques aux livres de poche khmers. Créée en 2015 par Socheata Huot, aux côtés de son ami et collègue So Phina, la petite maison d'édition située à Phnom Penh cherche à produire de la littérature de haute qualité sur un marché où il en manque depuis longtemps. «Il y avait une demande et un manque pour différents types de littérature, un besoin d'apporter autre chose au public», a déclaré Socheata. «C’est pourquoi nous voulions créer quelque chose de nouveau, c’est ainsi que nous avons conçu Kampu-Mera.» Nous avons rassemblé un bon mélange - de nouveaux écrivains cambodgiens, mais aussi des classiques Sorti le 25 juillet de cette année, la traduction en khmer de The Outsider est devenue le sixième livre de Kampu-Mera et le deuxième traduit du français - le premier étant un recueil de nouvelles de l’écrivain Guy de Maupassant. "Nous avons mis en place un bon mélange - de nouveaux écrivains frais du Cambodge, mais aussi des classiques aussi", a déclaré Socheata. Avec La Peste de Camus trouvant un public alors que les clients cherchaient raison au plus fort de la pandémie, il n'y avait sans doute pas de meilleur moment pour publier une traduction en khmer de L'Étranger - le roman absurde et existentialiste de Camus sur la vie et l'exécution de Meursault. Dans le livre, Meursault est ostracisé pour son manque apparent d’émotion à la suite du décès de sa mère. «C’est un chef-d’œuvre littéraire», a déclaré Socheata. «Nous voulions le publier à nouveau pour un nouveau public.» Deux traducteurs - Macquet et son homologue khmer Be Puch - ont été chargés de donner vie au roman de 1942 en khmer, tandis que cinq écrivains khmers ont sous-édité la traduction. Une police spéciale khmère - Chrieng Classic - a été repensée pour rendre le texte aussi facile à lire que possible pour la nouvelle édition, tandis que la traduction a été soutenue par un programme de l'UNESCO cherchant à publier la littérature mondiale classique en khmer. «Pour moi, cette publication était un véritable travail collectif», a déclaré Macquet.

Le livre "L’Étranger" de Camus est le deuxième que Kampu-Mera a traduit du français, le premier étant un recueil d'histoires de Guy de Maupassant (Crédit photo: Kampu-Mera)

Cette publication la plus récente de L'Étranger marque une nouvelle étape encourageante pour amener des classiques littéraires au Cambodge, en khmer, pour une nouvelle génération de lecteurs. «Cela en vaut la peine parce que la sélection de littérature classique disponible en khmer est très faible», a déclaré le français Macquet, arrivé pour la première fois pour enseigner à l’Université royale de Phnom Penh en 1994 dans le cadre de son programme de littérature française. À RUPP, il enseignerait maintenant à ses collègues Socheata et Be Puch. «Il est très important de pouvoir lire des œuvres de partout, car cela aidera à ouvrir l’esprit des gens aux idées.» La littérature a prospéré au Cambodge après l'indépendance, avec une communauté dynamique d'écrivains et d'intellectuels parlant couramment le khmer et le français. Mais dans les années 1970, la guerre débordait du Vietnam voisin et des bouleversements en cours de route. En 1975, les Khmers rouges sont arrivés au pouvoir. L’état de la Bibliothèque nationale de Phnom Penh est emblématique de la persécution par le régime maoïste de tout ce qui est intellectuel. Utilisés comme étable et porcherie fournissant du porc aux soldats khmers rouges en poste dans la capitale, des livres auraient été dispersés, jetés ou utilisés comme bois de chauffage. En effet, alors que Kampu-Mera a réintroduit ce morceau de littérature classique auprès d'un public cambodgien, leur édition n'est pas la première publication de The Outsider en khmer, avec une version antérieure perdue à ces années de bouleversements.

La police a été spécialement choisie et conçue pour la publication (Crédit photo: Kampu-Mera)

Certaines traductions sont si mauvaises, il est plus facile de recommencer depuis le début - mais celle-ci était assez bonne pour fonctionner Traduit pour la première fois en 1973 par Yi Chheang Eng, professeur de philosophie dans la capitale, l'exemplaire a été publié sans les droits du domaine Camus et n'a jamais été réimprimé depuis. Publié un peu plus d'un an avant la chute de Phnom Penh en avril 1975, des exemplaires du livre ont été perdus et la localisation de Chheang Eng aussi.

L'Étranger en khmer publié par Kampu-Mera (Crédit photo: Kampu-Mera)

"J'ai lu, malheureusement, qu'il a disparu pendant cette période et il n'est pas possible de retrouver des membres de sa famille", a déclaré Macquet. Des exemplaires de l'édition de 1973, bien qu'incroyablement difficiles à trouver, existent toujours - Macquet lui-même en est tombé sur un à la fin des années 1990 sur un étal sur le bord de la route à Phnom Penh, prouvant une chance inestimable pour sa propre traduction. «Il est très, très difficile de trouver le livre», a-t-il souligné. Macquet a expliqué que si la traduction de 1973 inclut des erreurs et s’éloigne souvent du travail original de Camus, elle est bien écrite et suffisamment bonne pour être utilisée comme élément de base. "Parce que certaines traductions sont si mauvaises, il est plus facile de recommencer depuis le début - mais celle-ci était assez bonne pour fonctionner", a-t-il déclaré. «L'imagerie dans l'écriture est très vivante.» Macquet et le co-traducteur Be Puch iraient jusqu'à donner du crédit à Chheang Eng comme l'un des traducteurs originaux dans leur version du livre. Mais pour toutes les personnes impliquées dans ce dernier projet de traduction, il était impératif non seulement d’obtenir les droits du domaine Camus - ce qu’ils ont fait - mais de rendre la traduction en khmer aussi fidèle que possible à l’œuvre originale de l’auteur. «Je pense que nous devons respecter le texte français original - c’est vraiment important», a déclaré Macquet. «La famille de Camus était très heureuse de savoir que nous voulions respecter le texte original et en être le plus proche possible.» La traduction de l'œuvre en khmer a pris près de deux ans, en essayant à la fois d'assurer une interprétation fidèle de l'original, de transcender en khmer et de conserver ce que Macquet a dit être la beauté du texte. «Il fallait que ce soit beau - si ce n’est pas beau comme en français, vous ne voudrez pas le lire», a-t-il déclaré.

L'édition est sortie en juillet (Crédit photo: Kampu-Mera)