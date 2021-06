Les États-Unis ont été à deux doigts d'utiliser l'arme nucléaire pendant la guerre du Vietnam

Par Marjorie Cohn pour Counterpunch le 11 juin 2014

Un essai atomique américain à Bikini en 1946

Nous nous étions dangereusement rapprochés de la guerre nucléaire alors que les États-Unis combattaient au Vietnam, a déclaré le lanceur d'alerte du Pentagon Papers Daniel Ellsberg lors d'une réunion du Mouvement anti-guerre du Vietnam de Stanford en mai 2014. Il a déclaré qu'en 1965, les généraux avaient assuré le président Lyndon B. Johnson que la guerre pourrait être gagnée, mais qu'il faudrait au moins 500,000 à un million de soldats. Les chefs d'état-major avaient recommandé de bombarder des cibles situées à la frontière sino-vietnamienne. Ellsberg soupçonne que leur véritable objectif était d'inciter la Chine à réagir. Si les Chinois étaient directement intervenus, les chefs d'état-major tenaient pour acquis que nous aurions attaqué la Chine en utilisant des armes nucléaires pour anéantir les communistes. L'ancien président Dwight D. Eisenhower avait également recommandé à Johnson d'utiliser des armes nucléaires au Nord et au Sud du Vietnam. En effet, lors de la campagne présidentielle de 1964, Le candidat républicain Barry Goldwater a lui-aussi plaidé pour des attaques nucléaires. Johnson craignait que les chefs militaires démissionnent et fassent des déclarations publiques s’il ne suivait pas au moins certaines de leurs recommandations et il avait besoin d'un soutien républicain pour la «grande société» et la «guerre contre la pauvreté». Heureusement, Johnson a résisté à leurs propositions les plus extrêmes, même si les chefs d'état-major les considéraient comme essentielles pour gagner. Ellsberg ne conclut pas que le mouvement anti-guerre a raccourci la guerre, mais il affirme que le mouvement a modéré les prises de décisions du président sur la guerre. Si le président avait fait ce que recommandaient les chefs d'état-major, le mouvement se serait encore élargi, mais la guerre aussi et serait devenue beaucoup plus globale qu'elle ne l'a jamais été. «L'homme le plus dangereux d'Amérique» Ellsberg, ancien analyste militaire américain et ex-Marine au Vietnam, a travaillé pour la RAND Corporation et le Pentagone. Il a risqué des décennies de prison pour avoir divulgué 7000 documents top-secrets au New York Times et à d'autres journaux en 1971. Les Pentagon Papers ont montré comment cinq présidents ont constamment menti au peuple américain au sujet de la guerre du Vietnam qui a causé la mort de milliers d'Américains et de millions d'Indochinois. L'action courageuse d'Ellsberg a conduit directement au scandale du Watergate, à la démission de Nixon, et a contribué à mettre fin à la guerre du Vietnam. Henry Kissinger, le conseiller à la sécurité nationale de Nixon, a qualifié Ellsberg d'«homme le plus dangereux d'Amérique», qui «devrait être arrêté à tout prix». Mais Ellsberg n'a pas été arrêté. Faisant face à 115 ans de prison pour espionnage et complot, il a riposté. L'affaire contre lui a été classée en raison d'une faute grave de l'administration Nixon. L'histoire d'Ellsberg a été décrite dans le film nominé aux Oscars, «The Most Dangerous Man in America» (L’homme le plus dangereux d’Amérique, un film documentaire sorti en 2010 et non diffusé en France, peut-être suite au véto du président de l’époque, Nicolas Sarkozy).

Extrait du film «The Most Dangerous Man in America» sur les guerres du Vietnam et d’Afghanistan

Le mouvement du 3 avril Le 3 avril 1969, 700 étudiants de Stanford ont voté pour occuper le Laboratoire d'électronique appliquée (AEL), où des recherches classifiées (secrètes) sur la guerre électronique (brouillage radar) étaient menées à Stanford. Cela a donné naissance au Mouvement du Trois Avril (A3M), qui tient des réunions tous les cinq à dix ans. Le sit-in à AEL, soutenu par une majorité d'étudiants de Stanford, a duré neuf jours, pendant lesquels une presse à imprimer dans le sous-sol produisait des documents liant les administrateurs de Stanford aux entrepreneurs de la défense. Stanford a déplacé la recherche répréhensible hors du campus, mais l'A3M a continué avec des sit-in, des enseignements et des confrontations avec la police dans le parc industriel de Stanford. De nombreux militants de cette époque continuent à faire un travail progressiste, en s'inspirant de leurs expériences pendant l'A3M. Cette année, nous avons discuté de l'économie politique du changement climatique, et la relation entre la contre-culture des années 60 et le développement de la Silicon Valley. Les temps forts du week-end comprenaient trois discours principaux - Ellsberg; une donnée par le professeur de science politique de Stanford, Terry Karl; et une conférence du professeur d'études anglaises et américaines de Rutgers, H. Bruce Franklin. «Responsabilité pour les crimes de guerre: du Vietnam à l'Amérique latine» Terry Karl est une professeure de Stanford qui a publié de nombreux articles sur l'économie politique du développement, la politique pétrolière, l'Amérique latine, l'Afrique et les droits de l'homme. Elle témoigne également en tant que témoin expert dans des procès contre des dictateurs latino-américains et des officiers militaires qui ont torturé, disparu et tué des civils dans les années 1970 et 1980, lorsque leurs gouvernements étaient soutenus par les États-Unis. Les témoignages de Terry Karl ont aidé à établir la culpabilité et la responsabilité pour les meurtres de l'archevêque Romero d'El Salvador, le viol et les meurtres de quatre femmes d'église américaines et d'autres cas importants.

Terry Karl