Le jour où le monde s'est terminé (fiction)

Le jour où le monde s'est terminé

Par Caitlin Johnstone le 27 avril 2021

Le jour où le monde s'est terminé a commencé comme n'importe quel autre jour. Les gens se sont réveillés, ont pris leur café, ont consulté leurs réseaux sociaux, ont embrassé leurs proches, sont allés travailler.

Personne ne savait que cela allait arriver. Les journalistes et les experts ne les avaient pas informés que les États-Unis et leurs alliés avaient simultanément intensifié leurs agressions contre deux pays dotés d'armes nucléaires d'une manière qui pourrait facilement conduire à une situation catastrophique ni ne leur ont expliqué ce que cela pouvait signifier pour eux et leurs proches. Les médias de masse n'avaient jamais laissé la vérité interférer avec les programmes militaires de leur gouvernement auparavant et, en fin de compte, ils ne le feraient jamais.

Personne ne savait que cela allait arriver, donc personne ne s'est opposé aux dangereux actes menaçants qui y ont conduit. Personne n'a résisté car les démocrates ont poussé à une escalade après l'autre contre la Russie. Personne n'a résisté car les républicains ont poussé à une escalade après l'autre contre la Chine. Personne ne s'est opposé au déplacement des navires de guerre, au déploiement des troupes, aux déplacements des armes nucléaires devenant de plus en plus belliqueux et agressifs, à mesure que de nouvelles armes de fin du monde étaient fabriquées et déployées, que les conflits par procuration étaient soutenus, alors que les avions de guerre empiétaient sur des espaces aériens souverains, que des missiles étaient préparés pour un déploiement rapide.

Personne n'a donc pensé que ce pourrait être le jour où leurs proches et eux-mêmes allaient mourir dans un holocauste nucléaire.

Ils ont juste continué leur journée, comme si c'était n'importe quel autre jour. Travailler, envoyer des SMS, réfléchir à des pensées inutiles, se disputer pour des absurdités avec des inconnus sur Internet.

Puis c'est arrivé. Une arme nucléaire a été déployée d'un côté, déclenchant une réaction en chaîne qui avait été mise en place, prête à être déclenchée depuis longtemps, et dont il n'y avait pas de retour en arrière possible.

Et le plus drôle, c'est que ça a été un accident qui fut à l’origine de tout cela. Juste une erreur stupide et innocente. L'une des milliers de personnes responsables du fonctionnement de ces armes horribles est devenue un peu négligente avec sa part dans la gestion quotidienne de cette technologie imparfaite utilisée dans une impasse nucléaire internationale qui était devenue de plus en plus tendue et déroutante lors d’une guerre froide qui chauffait rapidement jusqu’à atteindre le chaos.

C'est tout ce qu'il a fallu. Rien de grand ou de dramatique. Juste une mauvaise décision, prise au mauvais moment.

La minute d’avant, tout semblait normal. La minute suivante, c'était la fin. La fin de tout.

Rien ne réorganise vos priorités mentales comme regarder à l'extérieur et voir un champignon se développer à l'horizon. Soudainement, votre idéologie politique particulière ne semble plus si significative. Votre dispute personnelle avec votre collègue perd de son importance. Vous oubliez soudain cette vive discussion que vous aviez sur l’internet. En fait, presque tout ce que vous avez utilisé pour votre énergie mentale ce jour-là ressemble d’un seul coup à une blague ridicule et pathétique.

Il y avait de la peur bien sûr. De la panique bien évidemment. Les gens ont couru. Les gens se sont cachés. Mais la prise de conscience s'est répandue très vite qu'il n'y avait pas d'échappatoire cette fois-là. C'était la fin.

Et, dans ce bref moment d'abandon impuissant avant l'inévitable, l'humanité est devenue plus éveillée qu'elle ne l'avait jamais été auparavant. Plus à l'écoute. Plus compatissante. Plus aimante. Plus unie. S'il y avait eu quelqu'un en dehors d’elle pour en être témoin, la beauté de notre espèce à ce moment-là lui aurait coupé le souffle.

La terre a tremblé. Les flammes se sont propagées. Le carbone noir a été projeté dans la stratosphère pendant des décennies. Toutes les créatures de la terre ont péri dans les ténèbres et les radiations.

Et puis tout était encore là. Immobile et silencieux.

C'était une erreur. Une erreur stupide et débile, comme toutes les autres erreurs stupides que nous avons commises depuis le moment où nous nous sommes dressés pour la première fois. C'est juste que cette erreur fut la dernière.

La seule différence entre notre erreur finale et toutes les innombrables autres qui l'ont précédée était qu'il ne restait plus personne pour réparer celle-ci. Pour essayer de corriger le cours des évènements. Pour dire "Ah, je vois où nous nous sommes trompé, faisons quelques ajustements et essayons une approche différente."

Plus personne n'était là pour admettre l'erreur et la corriger. Personne ne s'est rendu compte à quel point il était incroyablement insensé de flirter avec la fin du monde juste pour le pouvoir, à quel point il était arrogant de penser que nous pourrions garder le contrôle parfait de toutes ces armes nucléaires pendant des décennies sans qu’un accident ne se produise. Personne ne s’était auparavant rendu compte qu'il n'y avait aucune bonne raison pour laquelle nous avons besoin de vivre dans un monde où les gouvernements brandissaient de telles armes simplement parce que quelques sociopathes avaient décidé que la domination unipolaire américaine devait être préservée à tout prix. Personne ne s'est rendu compte que nous pourrions tous simplement déposer nos armes et nous entendre, et commencer à collaborer les uns avec les autres pour un monde pacifique et harmonieux.

Cela aurait été si merveilleux si ça s'était produit. Mais ça n'a pas été le cas. Et maintenant, tout est fini.

Et il est trop tard pour réparer notre erreur.

Lien de la version originale en anglais:

https://caitlinjohnstone.substack.com/p/the-day-the-world-ended