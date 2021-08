La Russie et la Thaïlande envisagent la reconnaissance mutuelle des certificats de vaccination

La Russie et la Thaïlande envisagent une reconnaissance mutuelle des certificats de vaccination contre le nouveau coronavirus, a déclaré lundi l'organisme de surveillance sanitaire russe après des consultations vidéo avec le ministère thaïlandais de la Santé sur la coopération dans la prévention et la lutte contre les maladies infectieuses.

"La Russie et la Thaïlande prévoient d'envisager une reconnaissance mutuelle des certificats de vaccination contre le Covid-19", a-t-il déclaré, ajoutant qu'il s'agissait de l'une des étapes nécessaires pour "l'ouverture des frontières et la reprise du service aérien entre nos pays une fois la situation épidémiologique stabilisée".

En dehors de cela, les instituts de recherche de l'organisme de surveillance sanitaire ont partagé des informations sur le développement et l'utilisation de systèmes de test pour le Covid-19 et d'autres infections, sur le développement de vaccins contre les coronavirus et sur les premiers résultats de l'étude sur l'immunité collective.

"Les deux parties ont souligné l'importance des efforts conjoints pour lutter contre les infections et les épidémies afin de réagir aux nouveaux défis et menaces, notamment afin de retracer et d'éliminer les risques d'importation d'infections", a-t-il déclaré.

Les consultations ont abouti à un accord pour développer une coopération de travail dans le domaine du bien-être sanitaire, tout d'abord, dans des secteurs tels que le diagnostic de laboratoire, le développement et l'utilisation de vaccins ainsi que l'étude de l'immunité collective. Selon lundi l'organisme de surveillance sanitaire russe, les collègues thaïlandais ont exprimé leur intérêt à étudier les pratiques de la Russie en matière de mesures anti-coronavirus. "Outre le Covid-19, les parties souhaitent développer une coopération dans le domaine du contrôle d'autres maladies contagieuses typiques de la région", a-t-il ajouté.

Lien de l'article en anglais:

https://tass.com/world/1317993