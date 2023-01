L'Arabie Saoudite arrête des rédacteurs de Wikipédia après avoir prétendument ‘infiltré’ le site

Des agents du gouvernement saoudien ont infiltré la populaire encyclopédie en ligne Wikipedia et ont démasqué deux de ses rédacteurs, qui purgent actuellement de longues peines de prison pour avoir publié des critiques sur le royaume, selon un groupe de défense des droits de l'homme. Il est allégué qu'au moment où Wikipédia a découvert l'infiltration et a éliminé plus d'une douzaine d'infiltrés de son système d'édition, les deux rédacteurs avaient déjà été arrêtés par le gouvernement saoudien. Ils purgent actuellement un total de 40 ans de prison pour avoir "influencé l'opinion publique" et "violé la morale publique" dans le royaume pétrolier.

L'information sur l'arrestation des deux rédacteurs de Wikipédia a été donnée par Democracy for the Arab World Now (DAWN), une organisation non gouvernementale basée aux États-Unis, qui milite en faveur de réformes démocratiques au Moyen-Orient. Le groupe a été fondé en 2020 par des partisans de Jamal Khashoggi, un journaliste saoudien dissident qui a été brutalement tué par des agents du gouvernement saoudien en Turquie en 2018.

Citant des sources au sein de Wikipédia, DAWN a déclaré la semaine dernière que l'encyclopédie en ligne avait été infiltrée par des agents du gouvernement saoudien qui se faisaient passer pour des éditeurs. Les éditeurs de Wikipédia sont des bénévoles non rémunérés qui ont accès à la plate-forme d'édition du site Web et sont ainsi en mesure d'approuver ou de refuser les modifications de pages Web effectuées par d'autres utilisateurs de Wikipédia. Ils peuvent également interagir avec les utilisateurs et avec d'autres éditeurs. De nombreux éditeurs bénéficient de privilèges administratifs supplémentaires qui leur permettent d'apporter des modifications substantielles au contenu de Wikipédia.

Selon DAWN, l'État saoudien a infiltré Wikipédia avec des éditeurs bénévoles. Leur mission aurait été de supprimer le contenu contenant des critiques de l'Arabie saoudite des pages Web de Wikipédia et d'identifier les éditeurs de Wikipédia qui génèrent de telles critiques. Le groupe pro-démocratie affirme que la déclaration de Wikipédia au début du mois, qui annonçait le licenciement de 16 de ses rédacteurs, est venue en réponse à la découverte de l'infiltration par le gouvernement saoudien. L'encyclopédie a déclaré le 7 janvier qu'elle avait licencié les éditeurs pour "participation à l'édition de conflits d'intérêts sur des projets Wikipédia dans la région MENA", mais elle n'a pas fourni d'informations spécifiques.

Le rapport DAWN affirme que l'infiltration saoudienne a entraîné l'arrestation et l'emprisonnement de deux volontaires de Wikipédia en Arabie saoudite. Le groupe a appelé l'encyclopédie en ligne à "assumer la responsabilité du fait que ses rédacteurs autorisés languissent aujourd'hui en prison pour le travail qu'ils ont fait sur les pages Wikipédia". Wikipédia dément cependant ces affirmations, affirmant que le rôle de l'État saoudien dans cette affaire n'a pas été prouvé. Mais dans une déclaration ultérieure, DAWN a mis Wikipedia au défi de divulguer des détails spécifiques sur son enquête sur "l'édition de conflits d'intérêts" et de publier une liste complète de toutes les pages Wikipedia qui ont été affectées par les éditeurs biaisés. Wikipédia n'a pas encore répondu à ces appels.

Lien de l’article en anglais:

https://intelnews.org/2023/01/09/01-3241/