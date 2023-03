Ante Pavelic, le nazi croate qui fut le plus grand boucher de l’histoire des Balkans

Ante Pavelic a été le plus grand "boucher des Balkans". C’était le chef du gouvernement fantoche nazi de "l'État indépendant de Croatie" qui est mort paisiblement à Madrid en 1959. Le meurtrier de masse de 80,000 Juifs, 30,000 Tsiganes et plus de 500,000 Serbes a survécu à la Seconde Guerre mondiale et n'a jamais été confronté à un procès pour crimes de guerre.

Au lieu de cela, Pavelic s'est vu offrir un sanctuaire par le Vatican et est devenu conseiller en sécurité de Juan et Eva Peron avant de se retirer dans l'Espagne fasciste. La clé de la survie de Pavelic était le soi-disant Trésor croate, rien de plus que la richesse personnelle de Pavelic, le pillage des camps de concentration et les massacres dans les Balkans et au-delà. Partout où les fidèles oustachis (nazis croates) ont servi Pavelic et Hitler, les églises chrétiennes orthodoxes ainsi que les synagogues juives ont été pillées et les biens des Serbes, des Juifs, des Tziganes et d’autres ont été confisqués. Les crimes de Pavelic et des Oustachis étaient si barbares que même les nazis endurcis en étaient dégoûtés.

Dans les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale, Pavelic et son entourage ont acheté et soudoyé leur chemin vers Rome où de l'aide l’attendait au Vatican. Pavelic a commis un génocide à un niveau bien supérieur à tout ce qui a été connu avant ou depuis dans les Balkans, mais il avait été personnellement reçu par Pie XII pendant son règne de terreur. L'Ordre franciscain et la banque du Vatican ont aidé avec empressement à blanchir le butin de Pavelic, dont le produit a été utilisé pour établir la fameuse filière vaticane qui a aidé des milliers de nazis et d'oustachis à s'échapper en Amérique du Sud.

Plus de 50 ans plus tard, un recours collectif a été déposé devant la Cour fédérale de San Francisco en 1998 pour obtenir un compte rendu du butin de Pavelic. Les accusés, la banque du Vatican, l'ordre franciscain et les Oustachis restants ont été invités à rendre compte de l'or, de l'argent et des pierres précieuses pillés il y a tant d'années. Un juge fédéral a pris l'affaire en instance.

En janvier 2002, un ancien responsable du renseignement de l'armée américaine a révélé que le corps de Pavelic était sécurisé dans un lieu secret à Madrid en attendant son éventuel retour dans la "patrie". Les partisans de Pavelic considèrent l'État croate actuel comme le successeur de l'État indépendant de Croatie inspiré par les nazis, leur héritage ne sera rempli que par le retour à Zagreb de leur chef suprême ou en langue croate, Poglavnik. Tudjman, le défunt dirigeant aux mains tachées de sang de la Croatie, était partisan du retour de Pavelic en Croatie et, en effet, le fantôme de Pavelic doit être ravi de trouver autant de nouveaux monuments publics à ses fidèles Oustachis surgissant comme des champignons après une pluie printanière dans la Croatie démocratique.

Les avocats du recours collectif en attendant la décision du tribunal ouvrent un deuxième front contre les nazis croates à Madrid. On pense qu'une grande partie du trésor croate a été cachée à Madrid et y reste encore avec les parents de Pavelic et les Oustachis toujours fidèles qui veillent sur la tombe de leurs dirigeants […]

Une cérémonie annuelle présidée par des prêtres franciscains croates a lieu chaque année le jour de l'anniversaire de Pavelic. Lors de telles cérémonies oustachies, la haine éternelle envers les Serbes et les autres est jurée sur un crucifix, un couteau et un revolver. De nombreux Oustachis sont retournés en Croatie en 1991 et ont joué un rôle dans les hostilités en Herzégovine.

Jonathan Levy est un avocat californien qui a représenté des organisations et des individus dans une variété de poursuites liées à l'Holocauste, notamment des affaires bancaires, d'assurance et de travail forcé.

Tom Easton est un avocat chevronné des droits civiques en Californie du Nord. Tom a beaucoup voyagé en Russie et en Europe et détient une maîtrise en histoire.

Lien de l’article en anglais:

https://www.counterpunch.org/2002/02/13/ante-pavelic-the-real-butcher-of-the-balkans/

