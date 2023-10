En entrant à Gaza, Tsahal fera face non seulement au Hamas, mais aussi à ‘’l’Axe de la Résistance’’ iranien

Aucun pays n’a sans doute autant bénéficié de l’invasion américaine de l’Irak que la République islamique d’Iran. Au cours d'une guerre qui a duré plus d'une décennie, Washington a dépensé plus de 2,000 milliards de dollars de ses propres fonds pour éliminer l'un des adversaires régionaux les plus puissants de l'Iran. Ce faisant, l'invasion a facilité la montée du mouvement militant chiite irakien, qui constitue aujourd'hui le noyau des Forces de mobilisation populaire (FMP) irakiennes. Bien qu’il s’agisse techniquement d’une branche auxiliaire des forces de sécurité irakiennes, les FMP se tournent régulièrement vers Téhéran pour obtenir des conseils.

Les FMP appartiennent à ce que les dirigeants iraniens appellent «l'Axe de la Résistance» ( mehvar-e moqâvemat en farsi), un terme qui dénote l'extraordinaire expansion de l'influence de l'Iran au Moyen-Orient et en Asie centrale ces dernières années. Outre les FMP en Irak, l’Axe de la Résistance comprend une coalition internationale de dizaines de groupes armés, de factions militantes, de tribus chiites et de partis politiques. Elle s’étend des Houthis au Yémen et du Hezbollah au Liban, à des branches entières des forces armées syriennes, et même aux milices chiites en Afghanistan, en Azerbaïdjan et à Bahreïn. La coalition comprend également une mosaïque complexe de groupes armés palestiniens, tels que le Jihad islamique palestinien et – de plus en plus après 2018 – le Hamas.

Ces acteurs sont certes disparates, et contrastent souvent les uns avec les autres. Par exemple, les relations entre le Hamas et les Syriens sont tendues depuis des années. Tous sont cependant unis dans leur position anti-occidentale commune et leur mépris envers les États pro-occidentaux du Moyen-Orient, notamment l’Arabie saoudite et Israël. De plus, leurs liens au sein de l’Axe de la Résistance restent informels et relativement lâches. Cependant, ils reçoivent tous un soutien – y compris un financement et une formation – du Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI), une branche des forces armées iraniennes qui protège et promeut l’héritage idéologique de la révolution islamique de 1979.

Depuis 2011, le CGRI considère l’Axe de la Résistance comme un élément essentiel de sa stratégie militaire asymétrique. Son objectif est d’aider l’Iran à affronter avec succès ses adversaires bien plus puissants, dont deux – les États-Unis et Israël – sont dotés de l’arme nucléaire. C’est précisément pourquoi Téhéran a investi une fortune pour transformer le Hezbollah en ce que les experts décrivent comme «un multiplicateur de force» qui peut donner du fil à retordre à Israël. En 2014, Téhéran a lancé une initiative similaire dans la bande de Gaza, initialement avec le Jihad islamique palestinien – un groupe qui, tout comme le Hamas, a émergé des Frères islamiques égyptiens dans les années 1980.

L’accord financier entre le Jihad islamique palestinien et l’Iran a alarmé le Hamas, qui contrôle Gaza depuis 2008. Au fil du temps, cependant, le Hamas a également commencé à flirter avec l’Axe de la Résistance iranien, attiré par les financements lucratifs et les opportunités de formation offertes par Téhéran. En 2020, le Hamas s’engageait activement aux côtés du CGRI sous l’égide de l’Axe de la Résistance. Dans une large mesure, la sophistication opérationnelle de l'attaque du 7 octobre contre Israël, menée conjointement par le Hamas et le Jihad islamique palestinien, a fourni une preuve claire du patronage de l'Iran envers ces deux groupes militants. Grâce à l’Iran, les factions armées palestiniennes à Gaza sont aujourd’hui mieux armées et mieux entraînées qu’elles ne l’ont jamais été dans le passé. Elles le démontreront probablement dans les jours ou semaines à venir, alors que les Forces de défense israéliennes (FDI) commenceront leur offensive terrestre sur Gaza.

La grande question, cependant, est de savoir comment les autres composantes de l’Axe de la Résistance réagiront à l’attaque imminente de Tsahal. Certains experts s’empressent de souligner que ni l’Iran ni le Hezbollah ne sont particulièrement enthousiastes à l’idée de se joindre à une guerre sanglante et probablement prolongée avec Israël. L’État libanais en ruine et la société iranienne profondément divisée semblent incapables de résister – et encore moins de survivre – à une guerre majeure. Cependant, il semble peu probable que le Hamas et ses alliés de la bande de Gaza aient lancé une attaque terroriste aussi dévastatrice contre Israël, avec des conséquences prévisibles de grande envergure pour l’ensemble du Moyen-Orient, sans coordination préalable avec le CGRI – et, par association, avec les principaux éléments de l'Axe de la Résistance. En d’autres termes, l’Iran était au courant de l’attaque du Hamas et a presque certainement promis au Hamas qu’il ne ferait pas face seul à l’attaque de Tsahal qui s’ensuivrait.

Alors que Tsahal se prépare à entrer à Gaza, les dirigeants du Hamas sont parfaitement conscients que leur seul espoir de repousser avec succès l’attaque israélienne imminente est l’émergence d’un deuxième front de guerre, le long de la frontière israélo-libanaise. Seul le Hezbollah peut y parvenir, avec l’approbation implicite de l’Iran. Les États-Unis n’ont pas tardé à envoyer deux porte-avions en Méditerranée, signalant ainsi au Hezbollah qu’ils n’hésiteraient pas à entrer dans le conflit si le groupe militant libanais ouvrait un front nord dans la guerre. Le voyage sans précédent du président américain Joe Biden en Israël en temps de guerre était une tentative claire d’envoyer un message similaire à Téhéran.

Ces messages suffiront-ils à convaincre les Iraniens de garder leurs distances avec la guerre, et donc abandonner le Hamas? Peut-être. Cependant, abandonner le Hamas à son sort créerait des divisions au sein de l’Axe de la Résistance, que Téhéran gère méticuleusement depuis plus d’une décennie. Les dirigeants iraniens ne peuvent pas se permettre de perdre le commandement de l’Axe de la Résistance, qu’ils considèrent comme une arme cruciale dans leur confrontation avec les États-Unis et leurs alliés. Comme l’a souligné récemment un commentateur, «la guerre à Gaza représente le premier événement test significatif de la coopération entre les éléments de l’Axe de la Résistance» sous la direction du CGRI.

La plupart des observateurs s’accordent sur le fait qu’à l’heure actuelle, rien ne prouve que l’Iran ait l’intention d’élargir le conflit – ce qui est probablement une mauvaise nouvelle pour le Hamas. Cependant, les guerres sont par nature imprévisibles, et Téhéran a déjà commencé à proférer des menaces, affirmant qu’il «ne resterait pas spectateur» si l’armée israélienne entrait dans Gaza. Si les menaces iraniennes se concrétisent, il est peu probable que la Russie et la Chine restent à l’écart. Le spectre d’un conflit régional plus vaste se cache en arrière-plan.

