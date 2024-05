L’Occident a inventé une formule magique pour cacher ses jeux géopolitiques

Par Tarik Cyril Amar, historien allemand travaillant à l'Université Koç d'Istanbul, sur la Russie, l'Ukraine et l'Europe de l'Est, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, la guerre froide culturelle et la politique de la mémoire pour RT America le 4 mai 2024

Les élites et les grands médias occidentaux sont tellement accros aux doubles standards qu’en repérer un autre n’est guère une nouveauté. Ce sont ces gens-là qui viennent de nous livrer un génocide rebaptisé «légitime défense», qui abhorrent les sphères d’influence sauf lorsqu’elles sont mondiales et appartiennent à Washington (avec un rôle d’acolyte pour Bruxelles), et qui insistent sur le règne de l’État. tout en menaçant la Cour pénale internationale si elle ose regarder dans leur direction.

Pourtant, il y a quelque chose de spécial dans le dernier cas de schizophrénie occidentale des «valeurs», cette fois dans le concept de «société civile» en conjonction avec deux luttes politiques, l’une aux États-Unis et l’autre dans la nation du Caucase qu’est la Géorgie.

Aux États-Unis, des étudiants, des professeurs et d’autres protestent contre le génocide israélien en cours contre les Palestiniens et contre la participation américaine à ce crime. En Géorgie, l’enjeu est un projet de loi visant à imposer la transparence au secteur des ONG, tentaculaire et exceptionnellement puissant. Ses détracteurs dénoncent cette loi comme une prise de pouvoir du gouvernement et comme étant en quelque sorte «russe» (ce qui n’est évidemment pas le cas).

Les réactions très différentes à ces deux cas d'intenses conflits publics de la part des élites politiques et des grands médias occidentaux montrent que, pour eux, il existe en réalité deux types de société civile: il y a la variété «dynamique», avec une variété «vibrante» et un cliché ossifié presque comique utilisé par le comité de rédaction du Washington Post, dans les déclarations de l'UE et par le porte-parole de la Maison Blanche, John Kirby, pour n'en citer que quelques-uns. C'est presque comme si quelqu'un avait envoyé une note utilisant la terminologie appropriée. Cette société civile dynamique et positive doit être célébrée et soutenue.

Et puis il y a le mauvais type de société civile, qui doit être rejetée. Le président américain Joe Biden vient d’exprimer l’essence de cette attitude: «Nous sommes une société civile et l’ordre doit prévaloir». Il s’agit bien entendu d’une étrange lecture erronée de l’idée de société civile. Idéalement, ses principales caractéristiques sont l’autonomie par rapport à l’État et la capacité d’établir un contrepoids efficace, et même, si nécessaire, d’y opposer une résistance. Mettre plutôt l’accent sur «l’ordre» est ignorant ou malhonnête. En réalité, la société civile n’a aucun sens, même en tant qu’idéal, si elle ne bénéficie pas d’un degré substantiel de liberté de désordre. Une société civile suffisamment ordonnée pour ne déranger personne n’est qu’une feuille de vigne pour un conformisme forcé et – du moins – un autoritarisme naissant.

Mais laissons de côté le fait banal que Joe Biden dise des choses qui témoignent de l’ignorance ou de la duplicité. Ce qui est plus important, c'est que «l'ordre», dans son expression, est un euphémisme évident: selon le New York Times, au cours des deux dernières semaines, plus de 2,300 manifestants ont été arrêtés sur près de 50 campus américains. Les arrestations ont souvent été effectuées avec une brutalité démonstrative. La police a utilisé des équipements anti-émeutes, des grenades assourdissantes et des balles en caoutchouc. Ils ont agressé massivement des étudiants ainsi que certains professeurs.

Le cas individuel le plus connu à l'heure actuelle est celui d'Annelise Orleck, professeur au Dartmouth College. Orleck a 65 ans et a tenté de protéger les étudiants des violences policières. En réponse, elle a été projetée au sol dans le pire style de MMA (sigle anglais de Mixed martial arts, en français Arts martiaux mixtes), agenouillée par des policiers costauds, qui manquent clairement de décence élémentaire, et traînée après avoir subie un violent traumatisme, comme si elle avait été victime d'un grave accident de voiture. Ironiquement (si c'est le mot), Orleck est juive et, à une époque, elle dirigeait son programme universitaire d'études juives.

Dans un autre développement extrêmement inquiétant, à l’Université de Californie à Los Angeles (UCLA), une violente répression policière – comprenant l’utilisation de balles en caoutchouc – a été précédée par une attaque brutale de soi-disant «contre-manifestants» pro-israéliens. En réalité, il s’agissait d’une foule cherchant à infliger un maximum de dégâts aux manifestants anti-génocide qui, selon une enquête du New York Times, ont maintenu une position presque entièrement défensive. Les forces de sécurité de l'université et la police ne sont pas intervenues pendant des heures, laissant libre cours aux «contre-manifestants». C’est un schéma que tout historien de la montée du fascisme en Allemagne de Weimar reconnaîtra: d’abord, les foules SA du parti nazi naissant avaient les mains libres pour attaquer la gauche, puis la police s’en prendrait également à cette même gauche.

C’est le véritable visage de «l’ordre» que le président Biden et un trop grand nombre de membres de l’établissement occidental soutiennent. Mais seulement chez eux. En ce qui concerne les troubles en Géorgie, le ton est totalement différent. Ne vous y trompez pas, il y aurait eu des violences considérables en Géorgie de l'ordre de celles que Biden dénoncerait comme un «chaos» si cela se produisait en Amérique. En effet, alors que les manifestants anti-génocide américains n’ont pas été violents mais désordonnés (oui, ce sont des choses très différentes), les manifestants en Géorgie ont eu recours à une véritable violence, par exemple lorsqu’ils ont tenté de prendre d’assaut le Parlement.

Rien de comparable n’a été fait par les manifestants américains contre le génocide. Concernant les intrusions et les nuisances publiques qui agitent tant le président américain, il y en a eu beaucoup dans la capitale géorgienne, Tbilissi. Selon la logique de Biden, une manifestation ne doit même pas perturber ou retarder une cérémonie de remise des diplômes sur un campus. Qu’est-ce que cela impliquerait de bloquer un nœud de trafic central dans la capitale?

Ne vous méprenez pas: les manifestants géorgiens dénoncent également les tactiques policières violentes utilisées contre eux et, plus largement, le bien ou le mal de leur cause, ou le projet de loi qu'ils rejettent, dépassent le cadre de cet article. Je crois qu’ils sont utilisés par l’Occident pour un jeu géopolitique de style Révolution de couleur, mais là n’est pas la question.

Le point pertinent ici est, une fois de plus, l’hypocrisie stupéfiante de l’Occident: un Occident qui pense que tenter de prendre d’assaut le Parlement fait partie d’une société civile «dynamique» en Géorgie, ne peut pas arrêter en masse et brutaliser les manifestants anti-génocide sur ses propres campus. C’est bien entendu également le message du Premier ministre géorgien Irakli Kobakhidze, qui en a visiblement assez de l’absurdité.

Dans un article retentissant sur X (anciennement Twitter), Kobakhidze s’est vigoureusement opposé aux «fausses déclarations» américaines sur le projet de loi controversé ainsi que, plus important encore, à l’ingérence américaine dans la politique géorgienne en général. Le Premier ministre, en substance et de manière très plausible pour les non-naïfs, a dénoncé l'honteuse habitude de Washington de tenter une «révolution de couleur» à intervalles réguliers. Enfin, il a rappelé à ses interlocuteurs américains «la répression brutale du rassemblement de protestation des étudiants à New York». Avec cette phrase qui représente clairement l’ensemble de la répression policière contre les jeunes Américains opposés au génocide, Kobakhidze a renversé la situation.

Et c’est peut-être là la leçon la plus intrigante de ce nouvel épisode, mais pas sans précédent, de la longue saga des doubles standards occidentaux. Condamner et réprimer des manifestations presque entièrement pacifiques contre le génocide, alors que des manifestations plus violentes contre une loi réglementant les ONG sont célébrées – c'est honteux mais pas nouveau. Comme auparavant, la géopolitique l'emporte sur les «valeurs».

Mais la «société civile» était autrefois un concept clé pour projeter le soft power occidental par le biais, essentiellement, de la subversion et de la manipulation. Elle était si utile parce que sa charge idéologique était si puissante que sa simple invocation étouffait la résistance. Aujourd’hui, en montrant comment il gère sa propre société civile chez lui, l’Occident ruine encore une autre illusion utile.

Lien de l'article en anglais:

https://www.rt.com/news/596994-us-georgia-civil-society/