Biographie de Stepan Bandera par Grzegorz Rossoliński-Liebe: un portrait dévastateur de la figure de proue du fascisme ukrainien

Par Jason Melanovski pour le World Socialist Web Site le 4 octobre 2022 Peu connu en dehors de l’Ukraine occidentale de son vivant, Stepan Bandera est aujourd’hui une figure célèbre de l’Ukraine capitaliste moderne avec des rues, des statues et des musées glorifiant sa mémoire. Alors que la guerre impérialiste par procuration contre la Russie en Ukraine entre dans son huitième mois, Bandera est largement présenté comme un héros national et un «combattant de la liberté» malgré son sinistre bilan de collaborateur fasciste, antisémite et nazi. En juillet, Andrei Melnyk, l'ambassadeur d'Ukraine en Allemagne, a été démis de ses fonctions parce que sa glorification de Bandera en le décrivant comme un «combattant de la liberté» dans une interview avec un journaliste allemand avait provoqué un tollé général. Aux États-Unis, le New York Times, porte-parole du Parti démocrate, minimise régulièrement les crimes de Bandera, qualifiant la controverse autour de son héritage de simples «points de vue divergents» et rendant compte sans réserve d’éléments d’extrême droite en Ukraine, tels que le Bataillon Azov. La campagne réactionnaire visant à promouvoir l’une des figures les plus notoires de l’histoire du fascisme européen est favorisée par un manque important de connaissances historiques et de sensibilisation à propos de Bandera et de l’histoire génocidaire du fascisme ukrainien. Ce manque de connaissances est lui-même le produit d’un effort de plusieurs décennies des puissances impérialistes, travaillant de mèche avec les descendants des fascistes ukrainiens de la Seconde Guerre mondiale, pour dissimuler et blanchir leurs crimes. En effet, pendant plus de cinquante ans après son assassinat en 1959, aucune biographie scientifique sérieuse de Bandera n’a été ecrite. Heureusement, cela a changé en 2014 lorsque l’historien germano-polonais Grzegorz Rossoliński-Liebe (Université libre de Berlin) a publié son ouvrage complet sur Stepan Bandera intitulé Stepan Bandera: The Life and Afterlife of a Ukrainian Nationalist: Fascism, Genocide, and Cult (Stepan Bandera: La vie et l’au-delà d’un nationaliste ukrainien: fascisme, génocide et culte).

Couverture du livre de la biographie de Stepan Bandera par Rossoliński-Liebe édité par ibidem Verlag (Crédit photo: ibidem Verlag)

Dans l'ouvrage de Rossoliński-Liebe, nous trouvons une étude sérieuse et approfondie de Bandera qui efface à la fois les mensonges et la propagande nationaliste vulgaire ainsi que les distorsions staliniennes de l'histoire qui ont efficacement obscurci la véritable histoire de Bandera et de son mouvement criminel pendant des décennies. Quelles que soient les faiblesses du livre et les propres conclusions politiques de Rossoliński-Liebe, il ne laisse aucun doute sur le fait que Bandera n’était rien d’autre qu'un fasciste antisémite méprisable. Le climat réactionnaire actuel et la promotion agressive de l’extrême droite ukrainienne justifient une révision attentive de ce livre. Les origines politiques et idéologiques du fascisme de Bandera et de l'OUN Bandera est né en 1909, dans le village de Staryi Uhryniv, à l'ouest de l'Ukraine, qui faisait alors partie de la Galice dans l'empire austro-hongrois, dans une famille de classe moyenne imprégnée du nationalisme ukrainien. Il est impossible de comprendre l’évolution politique de Bandera et l’émergence de l’OUN en dehors du contexte de la révolution d’octobre 1917, au cours de laquelle la classe ouvrière, sous la direction du Parti bolchevique, a établi le premier État ouvrier de l’histoire.

Lénine et Trotsky lors d'une célébration du deuxième anniversaire de la Révolution d'Octobre

Partout en Europe, des mouvements et des organisations fascistes se sont désormais développés en opposition explicite au programme et aux principes de la révolution d’Octobre et du marxisme. Les nationalistes bourgeois de l’ancien Empire russe et de l’Europe centrale ont répondu à la révolution socialiste par un virage brusque vers la droite. En mettant l’accent sur la lutte commune de la classe ouvrière contre l’exploitation capitaliste, le socialisme s’opposait diamétralement à l’établissement d’un État capitaliste «ethniquement pur» idéalisé par les nationalistes ukrainiens. La violence contre-révolutionnaire, notamment en Ukraine, a pris un caractère violemment antisémite et nationaliste. Pendant la guerre civile, un grand nombre de pogroms contre les Juifs ont été perpétrés dans le centre et l’est de l’Ukraine avec le soutien et la participation des forces blanches et des soldats de la République nationaliste d’Ukraine occidentale dirigée par Simon Petlioura. Ces pogroms ont entraîné la mort d’environ 150 à 200,000 Juifs, dont la majorité en Ukraine.

Affiche des Blancs contre-révolutionnaires avec une caricature antisémite de Trotsky [Photo: Inconnu]

Le père de Stepan Bandera, Andriy, un prêtre gréco-catholique, a servi dans l'armée de Petlioura en 1918. Les vétérans de cette armée formeront ensuite l'Organisation militaire ukrainienne (UVO), puis plus tard l'OUN en 1929. L’UVO et l’OUN ont émergé de la période post-révolutionnaire immédiate avec des convictions explicitement racistes qui s’opposaient directement au marxisme et à l’internationalisme socialiste. Même si aucune des deux organisations n’opérait en Ukraine soviétique, Rossoliński-Liebe déclare «qu’elles considéraient l’Union soviétique comme l’ennemi le plus dangereux de l’Ukraine et le principal occupant du territoire ukrainien» (page 68). Alors que la violente réaction nationaliste et les pogroms contre la révolution russe sont évoqués, Rossoliński-Liebe n’explicite pas les origines de l’animosité politique entre socialisme et nationalisme et c’est l’une des principales faiblesses de son analyse de Bandera.

Les frontières de l'Ukraine soviétique dans l'entre-deux-guerres (Crédit photo: WSWS Media)

Cependant, le livre indique que les antécédents familiaux et de classe de Bandera ont façonné sa réponse aux événements cruciaux du début du XXe siècle: la Première Guerre mondiale, la guerre polono-ukrainienne, la révolution russe et les divers États ukrainiens en faillite. Il a vu tout cela à travers le prisme du nationalisme bourgeois ukrainien imprégné de christianisme et d’une amère hostilité envers le marxisme et le socialisme. Écrivant en 1954 sur la source de sa vision du monde idéaliste et nationaliste enragée, Bandera affirmait: «Sans aucun doute, le mouvement nationaliste libérateur-révolutionnaire ukrainien, tel que dirigé et formé par l’OUN, est un mouvement chrétien. Ses racines les plus profondes sont chrétiennes et ne sont pas simplement contradictoires avec le christianisme. En termes de vision du monde, le nationalisme ukrainien considère la spiritualité et la vision du monde de la nation ukrainienne comme ses sources. Et cette spiritualité et cette vision du monde sont très chrétiennes car elles ont été façonnées sous l’influence millénaire de la religion chrétienne (Cité page 105 du livre). L’OUN dans son ensemble tirait sa direction principalement de ce milieu instruit, bourgeois, gréco-catholique et antisoviétique. Outre Bandera, il s’agissait peut-être surtout de Yaroslav Stetsko, qui, à partir de 1946, a dirigé le Bloc des nations antibolchevique et, de 1968 jusqu’à sa mort, a présidé l’OUN en exil. Ayant grandi adolescent dans la Deuxième République polonaise dans les années 1920, Bandera a été influencé par le culte nationaliste construit autour de Józef Piłsudski, tout en détestant les autorités polonaises qui opprimaient la minorité ethnique ukrainienne du pays. Attiré par la variante ukrainienne de la politique nationaliste radicale, il a commencé à lire les œuvres d'écrivains nationalistes et racistes tels que Dmytro Dontsov, Ievhen Onats'kyi, Mykola Mikhnovsky et d'autres. Contributeurs importants à la fondation et à l’idéologie de l’OUN, ces écrivains ont épousé l’ultranationalisme, le fascisme, le racisme et l’antisémitisme populaires au sein des mouvements fascistes européens, mais les ont adaptés aux particularités de l’Europe de l’Est de l’après-Première Guerre mondiale. L'une des grandes forces du livre réside dans la discussion approfondie de Rossoliński-Liebe sur les fondements idéologiques de l'OUN et de Bandera. Parmi tous les premiers nationalistes ukrainiens, les Juifs figuraient comme des «ennemis éternels», censés travailler comme agents des propriétaires polonais ou de l’impérialisme tsariste russe.

Dmytro Dontsov

Dontsov et Mikhnovsky, en particulier, ont eu une énorme influence sur Bandera et sur le nationalisme ukrainien. Contrairement à l’OUN basée en Galice qui avait peu de contacts avec les Russes, Dontsov et Mikhnovsky étaient originaires de l’est de l’Ukraine et ont inculqué à l’OUN et à Bandera une haine envers les Russes. En 1904, Mikhonovsky écrivit dans le cadre des «Dix Commandements» pour son Parti national ukrainien: «N'épousez pas une étrangère parce que vos enfants seront vos ennemis, ne soyez pas en bons termes avec les ennemis de votre nation, parce que vous les rendez plus forts et plus courageux, ne traitez pas avec nos oppresseurs, parce que vous serez un traître.» À la suite du traité de Riga en 1921 entre la Pologne et l'Union soviétique, ce qui allait devenir plus tard l'Ukraine moderne a été divisée entre les régions de l'ouest de l'Ukraine sous contrôle polonais et une Ukraine soviétique nouvellement établie. Bien que l’Ukraine ait été pendant des siècles une région multiethnique dans laquelle vivaient d’innombrables populations, l’OUN considérait toute personne qui n’était pas d’origine ukrainienne comme un «occupant». En conséquence, le recours à la violence radicale est devenu un élément essentiel pour «nettoyer» l’ensemble de la région multiethnique et établir un État ukrainien «pur» dans ce que Bandera a appelé une «révolution nationale». Rossoliński-Liebe indique clairement que l’antisémitisme de l’OUN faisait à la fois partie intégrante et locale de leur idéologie. L’OUN mélangeait l’antisémitisme paysan ukrainien traditionnel, dans lequel les Juifs étaient décrits comme des agents supposés des dirigeants et exploiteurs polonais, avec un antisémitisme politique moderne, à la fois explicitement anticommuniste et raciste. Écrivant en 1929 pour le journal de l'OUN Rozbudova Natsii (Reconstruction de la nation), dans un langage qui n'est pas sans rappeler l'antisémitisme raciste militant des nazis, Yuri Mylianych a décrit les plus de deux millions de Juifs vivant en Ukraine comme «des étrangers et beaucoup d'entre eux comme un élément hostile de l’organisme national ukrainien.» Dmytro Dontsov, peut-être l’idéologue de l’OUN le plus influent, a décrit la population juive comme «piliers du système soviétique» et a popularisé l’idée du «bolchevisme juif» au sein du nationalisme ukrainien, une idée également partagée bien évidemment avec le nazisme allemand. Plus tard, en 1940, lorsque l'OUN-B de Bandera publia sa brochure «Résolutions de la deuxième grande assemblée de l'OUN», écrit Rossoliński-Liebe, «ils répétèrent presque textuellement les remarques de Dontsov sur les Juifs en tant que piliers de l'Union soviétique» (page 107 du livre). Bandera a rejoint l'OUN en 1929 et a gravi rapidement les échelons. En 1930, il dirigeait la section de propagande de l'exécutif national de l'OUN. En juin 1933, Bandera fut officiellement nommé chef de l’exécutif du pays. Comme d’anciens membres de l’OUN l’attesteront plus tard, Bandera a rapidement décidé de radicaliser l’OUN et de concentrer ses activités sur le terrorisme, les assassinats et les «actes de combat» contre les autorités polonaises et les ennemis de l’OUN.

Stépan Bandera

En effet, Bandera est resté obsédé par les assassinats et les représailles tout au long de sa vie et s’est souvent impliqué personnellement dans la planification et la réalisation des assassinats, choisissant à la fois les assassins et leurs victimes. En plus de cibler les autorités polonaises, l’OUN a assassiné des responsables soviétiques et des Ukrainiens impliqués dans des organisations politiques rivales telles que l’Alliance démocratique nationale ukrainienne (UNDO). Les membres de l’OUN eux-mêmes étaient également tués s’ils se heurtaient à Bandera ou étaient considérés comme des «traîtres» ou des «informateurs». En juin 1934, l'OUN a commis son assassinat le plus médiatisé lorsque Hryhorii Matseiko, membre de l'OUN, a abattu le ministre polonais de l'Intérieur Bronislaw Pieracki à Varsovie (Matseiko s'est ensuite enfui en Argentine où il a vécu jusqu'en 1966). Bandera avait d'ailleurs été arrêté juste un jour avant l'assassinat de Pieracki avec 20 autres membres de l'OUN. Bandera restera détenu par les Polonais jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale. Durant ses années dans les prisons polonaises, Bandera a subi deux procès distincts. Leurs actes documentent clairement la nature fasciste de l’OUN avant la Seconde Guerre mondiale. Le premier procès, dans lequel Bandera et douze autres membres de l'OUN furent accusés de l'assassinat de Pieracki, eut lieu à Varsovie du 18 novembre 1935 au 13 janvier 1936. L'OUN et Bandera considéraient avant tout ce procès comme une occasion idéale de propager leur soi-disant «lutte de libération» comme cela a été largement couvert par la presse polonaise et ukrainienne. Le procès a également marqué le premier salut public fasciste de «Slava Ukraini» (Gloire à l’Ukraine). Ce slogan «Slava Ukraini» a été inventé à l'origine par la Ligue des fascistes ukrainiens en 1920, qui a ensuite fusionné avec l'OUN. Le slogan, combiné à une main droite levée d'inspiration nazie, est devenu une salutation régulière pour l'OUN pendant les procès. Bandera a finalement été condamné à mort, mais sa peine a été réduite à la prison à vie après l'abolition de la peine capitale le 2 janvier 1936. Lors du dernier appel de Bandera, il a crié: «Le fer et le sang décideront entre nous!» Le deuxième procès a eu lieu à Lviv, qui faisait alors partie de la Deuxième République polonaise, et a débuté le 25 mai 1936. Bandera et 23 autres membres de l'OUN ont été accusés d'être membres de l'OUN et d'être impliqués dans une série de meurtres politiques, notamment celui d'Ivan Babii, du membre de l'OUN Bachynskyi, du consul soviétique à Lviv et de plusieurs autres responsables polonais. Lors du témoignage de Bandera le 5 juin 1936, il reconnut les meurtres politiques et déclara: «le communisme est un mouvement extrêmement contradictoire avec le nationalisme». La déclaration la plus remarquable de Bandera a peut-être eu lieu le 26 juin 1936, dans un autre discours devant le tribunal. Pontifiant sur l'OUN, son programme et ses motivations, Bandera a déclaré: «Notre idée, à notre avis, est si énorme que, pour sa réalisation, ce ne sont pas des centaines mais des milliers de vies humaines qui doivent être sacrifiées pour la réaliser.» L'OUN-B pendant la Seconde Guerre mondiale La Seconde Guerre mondiale déclenchée par l’Allemagne nazie avec l’invasion de la Pologne le 1er septembre 1939 allait finalement rendre sa liberté à Bandera et libérer pleinement les forces fascistes de l’OUN. Au début de l’invasion nazie de l’Union soviétique le 22 juin 1941, l’aile de l’OUN de Bandera (OUN-B) s’était déjà séparée de l’ancienne génération de membres de l’OUN alignés sur Andriy Melnyk et connus sous le nom d’OUN-M. La scission s’est produite en grande partie sur des questions d’ordre tactique. La proclamation par les Oustachis fascistes croates de l’État indépendant de Croatie le 10 avril 1941, sous l’égide de l’Allemagne nazie, a amené l’OUN à croire qu’eux aussi pourraient être en mesure d’établir leur propre ethno-État fasciste.

L’Europe de l’Est sous occupation nazie pendant la Seconde Guerre mondiale (Crédit photo: WSWS Media)

En mai 1941, l'OUN-B a produit un document intitulé «La lutte et les activités de l'OUN en temps de guerre». Bandera et d'autres membres dirigeants de l'OUN ont clairement exposé leur plan de collaboration avec les nazis et ont identifié les «ennemis» ethniques à éliminer dans les prochains jours suivant la Révolution nationale ukrainienne. Les forces nazies devaient être traitées comme une «armée d’alliés». Les Juifs, principal pilier du régime bolchevique et «avant-garde de l’impérialisme russe en Ukraine», devaient être expulsés des «territoires ukrainiens». Avant l’opération Barbarossa, en 1940 et 1941, l’OUN avait déjà commis une série d’assassinats de Polonais, de Juifs ainsi que d’opposants politiques ukrainiens alors qu’elle se demandait quand exactement mener sa «révolution nationale». Selon Rossoliński-Liebe, l'OUN a tué environ 2000 Polonais dans l'est de la Galicie et environ 1000 en Volhynie ainsi qu'un nombre indéterminé de Juifs et d'opposants ukrainiens au cours de cette période. Bandera a visité l'est de la Galice à cette époque et devait être bien au courant des meurtres, mais il ne les a jamais mentionnés dans ses écrits ultérieurs. Rossoliński-Liebe a mené d'importantes recherches sur la collaboration de l'OUN avec les nazis. La collaboration du mouvement raciste ukrainien avec le gouvernement général nazi en Pologne occupée et avec le service de renseignement militaire (Abwehr) était particulièrement étendue, même avant l’invasion nazie de l’Union soviétique. Elle a constitué la base de la formation des bataillons Nachtigall (également connu sous le nom de bataillon Stepan Bandera) et Roland, composés de soldats ukrainiens dirigés par des officiers allemands. Ces bataillons, ainsi qu'environ 20,000 membres de l'OUN-B derrière les lignes ennemies, furent chargés d'attaquer les forces soviétiques après le début de l'invasion nazie le 22 juin 1941. En outre, l'OUN-B créa un service d'espionnage dans l'ouest de l'Ukraine en utilisant certains de ses membres comme espions et d’autres comme traducteurs pour l'Abwehr. Les militants de l’OUN-B ont également planifié la prochaine «Révolution nationale ukrainienne» et ont reçu l’ordre de tuer les «militants indésirables polonais, moscovites (russes ou soviétiques) et juifs» sélectionnés à partir de listes dressées avant l’invasion. Pour Bandera et l’OUN-B, l’invasion nazie a marqué le début de leur nouvelle nation ukrainienne idéalisée. Ils ont rapidement proclamé leur propre État ukrainien, malgré l’opposition catégorique d’Hitler à un État ukrainien même théoriquement indépendant. Entrant à Lviv le 30 juin 1941, avec les unités allemandes et le bataillon Nachtigall, les membres de l'OUN-B déclarèrent à 20 heures leur nouvel État. Bandera lui-même avait été arrêté par l'Allemagne et empêché d'entrer dans les «territoires nouvellement occupés». Lue par Yaroslav Stetsko, la déclaration annonçait la création d'un État ukrainien «sous la direction de Stepan Bandera» et promettait la coopération de l'Ukraine avec la «Grande Allemagne nationale-socialiste qui, sous la direction d'Adolf Hitler, est en train de créer un nouvel ordre en Europe et dans le monde et aide la nation ukrainienne à se libérer de l’occupation moscovite. L'événement s'est déroulé en présence de deux officiers allemands, Hans Koch et Wilhelm Ernst zu Eikern, qui ont mis de l'eau froide à l'occasion en rappelant aux Ukrainiens que ce n'était pas le moment de créer un État et que Hitler seul déciderait du sort de l'État ukrainien.

L'OUN de Bandera et des responsables nazis lors d'une célébration conjointe consacrée à l'établissement de l'État ukrainien dans l'ouest de l'Ukraine, le 7 juillet 1941

Quelles que soient les divergences avec les nazis au sujet d'un État ukrainien, dès le 1er juillet 1941, les forces allemandes et ukrainiennes massacraient conjointement les Juifs de Lviv et incitaient les habitants à faire de même. Cette section du livre devient difficile à lire car Rossoliński-Liebe documente abondamment les crimes de l'OUN-B et de sa milice contre la population juive locale. La découverte la veille de 2,800 à 4,000 cadavres dans les prisons de Lviv, assassinés par des officiers staliniens du NKVD en fuite, a été utilisée pour attiser la violence antisémite en employant le stéréotype du «bolchevisme juif», qui était au cœur de l’idéologie de l’OUN et du nazisme. Tout au long de la journée, des Juifs, souvent des familles entières, étaient systématiquement traînés de chez eux vers les prisons de la ville et battus publiquement. Là, ils ont été forcés de transporter les cadavres des personnes tuées par le NKVD. Les passages à tabac se sont rapidement transformés en meurtres lorsque les Allemands et les Ukrainiens ont sauvagement attaqué les Juifs avec «des crosses de fusil, des barres de métal, des gourdins, des pelles et d’autres objets». Rossoliński-Liebe rapporte que sur les quelque 2,000 Juifs incarcérés dans la prison de Brygidki à Lviv, seuls 80 environ ont survécu. À la périphérie de la ville, les Einsatzkommandos dirigés par les SS ont procédé à des fusillades massives de Juifs au cours des jours suivants. Dans les rues de Lviv également, les Juifs ont été battus, déshabillés et forcés d’accomplir des rituels «bolcheviques», chantant des chansons russes et louant Staline. Concernant la violence omniprésente et publique, le survivant Jacob Gerstenfeld a raconté plus tard: «Des vieillards, des enfants et des femmes [dans un cratère de bombe] ont été contraints, sous une pluie de coups, d'arracher les pavés à mains nues, puis de déplacer les premiers d'un endroit à un autre. Une femme a été attachée à un homme qui travaillait à proximité et ils ont été forcés, sous les coups, de courir dans des directions opposées. Un adolescent s'est évanoui sous les coups et d'autres ont été appelés pour enterrer vivant le cadavre apparent. À cet endroit, j’ai vu quatre ou cinq personnes assassinées. Une soixantaine d’entre eux étaient impliqués. Malgré les violences dans la rue, la vie a continué selon sa routine habituelle. Les passants s'arrêtèrent un instant, certains pour rire du regard «ridicule» des victimes et repartirent tranquillement» (Cité page 209). Rossoliński-Liebe cite des estimations selon lesquelles 7,000 à 8,000 Juifs ont été tués lors du pogrom de Lviv. Alors que les Ukrainiens et les Polonais commettaient des atrocités, les Ukrainiens – une minorité à Lviv à l'époque – étaient considérés comme les plus dangereux par les survivants juifs car ils étaient étroitement alliés aux nazis au pouvoir et étaient enhardis par la propagande omniprésente de Bandera et de l'OUN dans toute la ville qui foisonnait de drapeaux à croix gammée bleu et or.

Une femme juive lors du pogrom du 1er juillet 1941 à Lviv. Bien qu'encouragé par les occupants nazis, le pogrom a été principalement perpétré par des nationalistes ukrainiens, en particulier l'Organisation des nationalistes ukrainiens (Crédit photo: Collection de photos Yad Vashem, 80DO2).

Un autre pogrom a eu lieu à Lviv du 25 au 28 juillet. Il avait été présenté comme les «journées Petliura» et son but était de venger le meurtre du héros nationaliste ukrainien et président de l'éphémère République populaire ukrainienne Simon Petliura, qui avait été tué à Paris en 1926 par Sholem Schartzband, un proche des victimes des pogroms anti-juifs de l'armée de Petlioura. On estime que 1,500 Juifs supplémentaires ont été tués pendant les «jours de Petlioura», bien que le nombre exact soit inconnu. Plusieurs milliers d'autres ont été tués dans des pogroms dans l'ouest de l'Ukraine dans les mois qui ont suivi l'invasion nazie, le nombre de victimes étant estimé à 39,000. L’invasion nazie et l’occupation ultérieure de l’Ukraine soviétique, soutenues et encouragées par Bandera, se révéleraient être un désastre aux proportions historiques, tuant environ 6,850,000 personnes, soit 16,3 % de la population totale. Les forces allemandes et leurs collaborateurs ont assassiné plus de 1,6 million de Juifs ukrainiens.

Les forces de l'OUN de Bandera, qui étaient tombées en disgrâce auprès de leurs suzerains nazis en raison de leurs revendications pour leur propre État, allaient finalement former «l'Armée insurrectionnelle ukrainienne» (ou UPA) en novembre 1942, un nom qu'elles avaient volé à une autre armée dirigée par par Taras Boul'ba Borovets et qui s'est opposé à la proclamation de l'indépendance de l'OUN-B. Lors de la prise de contrôle violente de l'ancienne UPA et de la formation d'une nouvelle UPA dirigée par l'OUN, les membres de l'OUN-B ont tué plusieurs officiers de Boul'ba-Borovets. En 1943, l'UPA était principalement composée de membres de l'OUN, de policiers ukrainiens, d'anciens combattants du bataillon 201 Schutzmannschaft dissous dirigé par les nazis ou de déserteurs de la tristement célèbre division Waffen-SS Galizien. L'UPA comptait entre 25,000 et 30,000 partisans et a pu en mobiliser jusqu'à 100,000 en 1944. Cette armée nationaliste et totalement raciste a été formée en réponse à la prise de conscience par les fascistes ukrainiens que leurs maîtres allemands étaient en train de perdre la guerre et que la création d’une Ukraine bourgeoise et capitaliste était gravement menacée à l’approche des forces soviétiques. L’OUN-B a donc commencé à se réorienter vers une alliance avec l’impérialisme britannique et américain. Menée principalement par Roman Shukhevych, membre de l’OUN-B, l’UPA a continué à utiliser les salutations de l’OUN-B «Slava Ukraini» mais a abandonné le salut à la main levée associé aux nazis. Conscientes de l’imminence d’une défaite nazie, l’OUN-B et l’UPA ont commencé à propager le mythe selon lequel ils avaient combattu à la fois les Soviétiques et les nazis pour une Ukraine indépendante, tout en courtisant les Alliés. Les dirigeants de l’OUN-B ont également commencé à discuter de «démocratisation» dans le cadre de leur appel au soutien de Londres et de Washington. Lors de sa troisième conférence en février 1943, l’OUN-B officialisa ce tournant vers la «démocratie». En plus d'abandonner le salut à la main levée de type nazi, ils ont également officiellement abandonné le Führerprinzip, mais Bandera était censé redevenir leur chef après sa libération. Au moins en paroles, l’OUN-B a proclamé «l’égalité de tous les citoyens ukrainiens», mais uniquement avec ceux «conscients d’un sort commun avec la nation ukrainienne». Ils envoyèrent même des représentants en Suède, en Italie et en Suisse pour établir des contacts avec les Alliés et tentèrent des négociations avec l'Armée intérieure polonaise, jusqu'alors l'un des principaux ennemis de l'OUN-B. Le mythe de l'UPA en tant que «combattants de la liberté démocratique» trouve son origine dans ce virage frauduleux vers la «démocratie» de l'OUN-B en 1943. Aujourd'hui encore, il est promu par les nationalistes ukrainiens et leurs défenseurs, malgré le fait que l'UPA a continué à collaborer avec les forces nazies et perpétrer d'horribles massacres génocidaires contre la population polonaise d'origine en Volhynie et en Galicie orientale de 1943 à 1945. La région où l’UPA-OUN a concentré ses massacres génocidaires était en grande partie bilingue. Les Polonais de souche parlaient ukrainien à un niveau natif et ne pouvaient donc pas être identifiés simplement par leur langue. Après des siècles de vie commune, les mariages mixtes étaient monnaie courante. Comme l'écrit Rossoliński-Liebe, le nettoyage ethnique des Polonais a été clairement décrit dans les documents internes de l'UPA et de l'OUN-B qualifiant de tels massacres de «nettoyage» (chystka). Les Polonais des villages où les mariages mixtes avec des Ukrainiens étaient courants se sont révélés particulièrement vulnérables car ils n’avaient auparavant aucune raison de soupçonner que leurs voisins ukrainiens voulaient les tuer. En janvier et février 1943, les membres de l’OUN-B avaient déjà tué des centaines de Polonais qui n’avaient pas suivi les demandes de l’OUN-B demandant aux Polonais de quitter les «territoires ukrainiens». Mais le pic des massacres génocidaires commença au printemps et dura jusqu’à la fin de 1943. L’horrible cruauté de l’UPA que Rossoliński-Liebe documente ici est encore une fois difficile à lire, mais essentielle pour quiconque s’intéresse à la véritable histoire du nationalisme ukrainien. Les partisans de l’UPA et les membres de l’OUN-B, ainsi que les Ukrainiens locaux sympathisants, ont tué des Polonais «avec des instruments comme des haches et des fourches» qui étaient parfois bénis au préalable par des prêtres orthodoxes et catholiques ukrainiens. Les forces de l’UPA et de l’OUN-B ont fréquemment attaqué des villages, puis sont revenues deux ou trois jours plus tard «chercher les survivants afin de les massacrer», y compris les femmes et les enfants. Les Ukrainiens mariés à des Polonais ont été contraints de tuer leurs conjoints et leurs enfants, l’OUN considérant les mariages mixtes comme un «crime». Les unités de l’UPA, souvent composées d’anciens soldats des bataillons nazis, ont copié les tactiques utilisées par les nazis pour assassiner les Juifs d’Ukraine. Ainsi, ils invitaient les Polonais à une réunion de village dans une grange puis la brûlaient. De cette manière, la quasi-totalité de la population polonaise de plusieurs villages a été anéantie et de nombreux villages polonais ont entièrement disparu de la carte. Les services religieux catholiques du dimanche étaient également régulièrement pris pour cible par les partisans de l’UPA qui «jetaient des grenades dans l’église, la brûlaient ou entraient et assassinaient tout le monde à l’intérieur» (page 269). La fréquence à laquelle les forces de l’UPA ont assassiné des Polonais était le résultat logique de la propagande nationaliste dérangée que Bandera et les acolytes de l’OUN avaient produite pendant des années auparavant. Rien qu'en juillet 1943, les forces de l'UPA ont attaqué «520 localités et tué entre 10,000 et 11,000 Polonais» (Ibid.)

Victimes civiles polonaises du massacre de l'UPA à Lipniki le 26 mars 1943 (Crédit photo: Wikimedia Commons)

Conformément à leur idéologie antisémite, les forces de l’UPA et de l’OUN-B ont également ciblé les Juifs qui avaient jusqu’ici réussi à survivre à l’Holocauste en s’échappant des ghettos ou des transports vers les camps d’extermination nazis. Cachés dans des camps et des forêts, s’ils étaient découverts par l’OUN ou l’UPA, «vingt à cent Juifs, voire plus, pourraient être assassinés à la fois» (page 273). En mars 1944, les forces de l'UPA ont forcé un Polonais aidant soixante-cinq Juifs à révéler leur cachette, puis en ont tué cinquante et un. Les médecins, dentistes et personnel médical juifs étaient fréquemment contraints de travailler pour les forces de l'UPA. Comme l’ont attesté plusieurs survivants juifs, à l’approche de l’Armée rouge soviétique, l’UPA a tué ses médecins juifs. De manière perverse, dans la période qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, la propagande de l’OUN a continué à faire circuler le mythe des médecins juifs servant volontairement dans l’UPA comme «preuve» que l’UPA, et par extension l’OUN et Bandera, n’étaient pas antisémites. De tels mensonges ignobles perdurent aujourd’hui dans la propagande nationaliste ukrainienne. Au total, on estime que les massacres génocidaires perpétrés par l'OUN-UPA en Volhynie et en Galicie orientale ont entraîné la mort de 70,000 à 100,000 Polonais. Entre 10,000 et 20,000 Ukrainiens ont été tués lors d'attaques de représailles, bien que celles-ci se soient produites en grande partie dans des régions situées aujourd'hui à l'est de la Pologne, où les Ukrainiens eux-mêmes constituaient une minorité. Entre 1,000 et 2,000 Juifs supplémentaires ont été tués lors des massacres de Volyhynie et de Galicie orientale, bien que Rossoliński-Liebe note que ce chiffre est loin d'être certain et probablement bien plus élevé. Bandera lui-même est resté en captivité allemande jusqu'en 1944, où il a vécu comme prisonnier privilégié dans le camp de concentration de Sachsenhausen. Contrairement aux autres détenus du camp, qui étaient hébergés dans des casernes surpeuplées et insalubres, subissaient de cruelles tortures et devaient se soumettre au travail forcé, Bandera disposait d'une chambre, d'un salon et d'une cuisine et communiquait régulièrement avec l'OUN par l'intermédiaire de sa femme. Selon Rossoliński-Liebe, il n’a trouvé «aucun document confirmant que Bandera approuvait ou désapprouvait le nettoyage ethnique ou le meurtre des Juifs et d’autres minorités» (page 280). On ne peut s’empêcher de se demander pourquoi Rossoliński-Liebe ne condamne pas complètement Bandera, malgré le fait que Bandera soit resté en contact avec les dirigeants de l’OUN-B et de l’UPA par l’intermédiaire de son épouse pendant cette période. La documentation fournie par Rossoliński-Liebe sur les opinions de Bandera et son rôle dans la construction de l'OUN-B prouve amplement que Bandera, même s'il n'a pas personnellement dirigé chaque massacre, en porte l'entière responsabilité politique. En fait, l’ensemble du dossier historique démontre que l’OUN-B et l’UPA ont été délibérément conçues par Bandera pour être des organisations fascistes et terroristes engagées à réaliser l’idéal exprimé d’une « révolution nationale ukrainienne » qui incluait nécessairement l’extermination des minorités ethniques de ce qu’il avait déclaré. perçues comme des « terres ukrainiennes ». Les conclusions de Rossoliński-Liebe concernant le rôle de Bandera, bien que certainement négatives, auraient pu être beaucoup plus claires et sans ambiguïté. Comptant sur une troisième guerre mondiale et l’intervention des Alliés, l’UPA poursuivra ses opérations contre les Soviétiques lors de leur entrée dans l’ouest de l’Ukraine en 1944. La répression contre l’UPA par la bureaucratie stalinienne fut immense et aveugle. Incapable de faire appel aux larges masses soviétiques et craignant plus que tout leur mobilisation, la bureaucratie stalinienne a plutôt eu recours à des mesures bureaucratiques de déportation, d’emprisonnement et de meurtre d’une partie importante de la population ukrainienne alors qu’elle tentait d’écraser l’OUN et l’UPA. On estime que les autorités soviétiques ont tué 153,000 personnes, arrêté 134,000 autres et déporté 203,000 Ukrainiens vers d’autres régions de l’Union soviétique. Il ne fait aucun doute que bon nombre des victimes n’étaient pas des «bandérites». Les répressions staliniennes aveugles ont finalement conduit à un ressentiment généralisé dans l’ouest de l’Ukraine à l’égard de l’Union soviétique et ont contribué à créer le terrain pour la résurgence du nationalisme ukrainien d’extrême droite lors de la restauration stalinienne du capitalisme à partir de 1985. L'UPA, pour sa part, s'efforçait d'éviter les combats directs avec les forces soviétiques car leurs partisans étaient clairement sous-équipés. Au lieu de cela, ils ont continué les tactiques sadiques utilisées contre les Polonais de 1943 à 1945. Cependant, ces mesures terroristes étaient désormais dirigées contre les Ukrainiens occidentaux soupçonnés d’être communistes ou sympathisants soviétiques. L'UPA incendiait fréquemment leurs maisons et tuait des familles entières. Lors d'un incident particulièrement barbare survenu en août 1944, des membres de l'OUN-UPA «arrachèrent les yeux des membres de deux familles» devant un village entier soupçonné de contenir des partisans soviétiques (page 303). Même les paysans qui n’avaient rien fait d’autre que rejoindre une ferme collective étaient considérés comme des «traîtres communistes». Ces tactiques finiraient par se retourner contre l’OUN-UPA, à mesure que le soutien parmi les Ukrainiens ruraux s’érodait, notamment à cause de ces meurtres sadiques. Il a fallu cinq ans aux forces soviétiques pour détruire l’UPA-OUN en tant qu’organisation fonctionnelle dans l’ouest de l’Ukraine. Bien que considérée aujourd’hui par les nationalistes de droite comme des héros nationaux pour leur résistance aux forces soviétiques au cours de cette période, l’OUN-UPA a en fait réussi bien mieux à tuer ses compatriotes ukrainiens que les soldats soviétiques. Comme le note Rossoliński-Liebe, l’OUN-UPA a tué plus de 20,000 civils ukrainiens et près de 10,000 soldats soviétiques. Pendant cette période, Bandera était de nouveau absent du territoire ukrainien, ayant fui Vienne vers Innsbruck en avril 1945 afin d'éviter d'être à proximité des forces soviétiques. Prenant le nom de Stepan Popel, il déménagera plus tard à Munich, située dans la zone d'occupation américaine de l'Allemagne et deviendra le centre des opérations de l'OUN en dehors de l'Ukraine. Au cours des 15 dernières années de sa vie, Bandera recevra une aide à différents niveaux de la part de la CIA, du M16 britannique, de l’Espagne de Franco et des anciens nazis d’Allemagne de l’Ouest. Fabriquer le mythe de Bandera après la Seconde Guerre mondiale Dans la période qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, Bandera et l’OUN ont délibérément nié leurs crimes et se sont plutôt présentés comme un «mouvement de résistance idéaliste et héroïque antiallemand et antisoviétique». Plus tôt en 1943, l’OUN avait déjà ordonné la destruction de documents reliant ses dirigeants à des pogroms et à des atrocités ethniques. En plus de les aider à éviter des poursuites pour leurs crimes, le blanchiment a également permis aux services de renseignement britanniques et américains à collaborer plus facilement avec les fascistes ukrainiens dans des activités antisoviétiques. Les Juifs et les Polonais n’étaient plus qualifiés d’«ennemis de la nation» dans les écrits de Bandera, car il concentrait plutôt sa colère presque exclusivement sur l’Union soviétique. Le «bolchevisme juif» était désormais devenu «l’impérialisme bolchevique russe». Les mots «libération», «liberté» et «indépendance» apparaissaient fréquemment dans ses écrits et ses discours, même si pour Bandera, ces termes n’avaient de pertinence que dans la mesure où ils se rapportaient à la création de son ethno-État ukrainien fasciste idéalisé. Dans l’esprit dérangé de Bandera et de l’OUN, une troisième guerre mondiale était à la fois souhaitable et nécessaire pour atteindre enfin leur objectif. Le caractère antisoviétique de Bandera après la guerre lui a permis de visiter les communautés ukrainiennes d'Autriche, de Belgique, du Canada, d'Angleterre, des Pays-Bas, d'Italie et d'Espagne afin de susciter un soutien à l'OUN. Avec l'aide de la CIA, du MI6 britannique et d'autres agences de renseignement occidentales, de nombreux Ukrainiens de droite se sont enfuis via des camps de prisonniers de guerre vers des pays occidentaux où ils ont propagé des mensonges de l'OUN concernant Bandera et les activités de l'organisation pendant la Seconde Guerre mondiale. Rossoliński-Liebe indique clairement que Bandera était pleinement conscient des atrocités de l’OUN et de l’UPA et que lui et l’OUN ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour brouiller les traces. Résumant cette période, il écrit : «Il [Bandera] a ignoré et dissimulé les atrocités commises par l'OUN et l'UPA pendant et après la guerre parce qu'il estimait que les nationalistes ukrainiens avaient le droit de tuer des milliers de civils pour atteindre leurs objectifs. Ses écrits suggèrent qu’il n’éprouvait aucune empathie pour les personnes assassinées au nom de la «libération» ou de «l’indépendance». Il s'est présenté, ainsi que l'OUN et l'UPA, comme des victimes parce que c'était la seule manière de poursuivre la lutte pour l'indépendance. Admettre les atrocités commises par le mouvement et sa vaste organisation fasciste le compromettrait lui-même, ainsi que les autres émigrés, ainsi que l’idée même de «libération» et d’«indépendance» (page 346). Nous avons également un aperçu du caractère personnel de Bandera au cours de cette période et le tableau qui s’en dégage n’est pas positif. Vivant grâce aux fonds de l'OUN et aux cadeaux des agences de renseignement occidentales à Munich, Bandera était à la fois un coureur de jupons et un batteur de femme qui, à un moment donné, a tenté de violer la femme de son garde du corps. Raciste comme toujours, il interdit à ses enfants de socialiser avec des enfants polonais, russes ou juifs. Bien qu’ils aient protégé Bandera contre les tentatives d’assassinat du KGB, les États-Unis étaient bien conscients de son caractère suspect. Les autorités américaines refusèrent sa demande de visa en 1955 au motif que Bandera et son organisation étaient largement détestés par les émigrés de toutes convictions et nationalités. On pense que Bandera souhaitait se rendre dans ce pays pour mener une campagne politique contre les organisations politiques légitimes ayant des liens avec des groupes ukrainiens à l'étranger, que l'Agence soutient [comme le ZP UHVR] ou qu'elle considère avec faveur (Cité page 336). En 1954, le MI6 britannique cessa de soutenir directement Bandera, après avoir réalisé qu’il avait peu ou pas d’influence en Ukraine soviétique et que presque tous ses agents dans le pays étaient sous contrôle soviétique. L'Espagne fasciste de Franco et l'Allemagne de l'Ouest ont cependant maintenu leur soutien. Le Kremlin n’a pas non plus oublié Bandera et a continué tout au long des années 1950 à tenter de le retrouver et de l’assassiner. Finalement, le 15 octobre 1959, un agent du KGB nommé Bohdan Stashyns'kyi tua Bandera à l'aide d'un pistolet au cyanure. Pendant les trente années suivantes, Bandera restera une figure connue presque exclusivement parmi les nationalistes de droite des communautés émigrées ukrainiennes, qui continuaient à vénérer le Providnyk (Führer ou leader). À l’exception notable de Philip Friedman, spécialiste de l’Holocauste d’origine polonaise, les études critiques et sérieuses sur l’OUN et Bandera étaient rares, voire inexistantes. Les universitaires occidentaux ont largement accepté et même promu le mythe de Bandera en tant que combattant patriotique de la liberté. Les grandes universités, tant publiques que privées, ont été infiltrées par des nationalistes ukrainiens après la Seconde Guerre mondiale, avec des personnalités ouvertement racistes, comme Dmytro Dontsov de l'Université de Montréal, qui ont obtenu des postes universitaires. L'Université libre d'Ukraine (UVU), fondée à Munich en 1921, a été infiltrée par des membres de l'OUN-B, dont certains avaient été membres de la division Waffen-SS Galizien. L'UVU a accordé des doctorats à un certain nombre de membres de l'OUN-B alors qu'ils continuaient à propager le mythe du «combattant de la liberté» de Bandera. L'un d'eux, Petro Mirchuk, a publié en 1961 le livre Stepan Bandera: Symbol of Revolutionary Uncompromisingness (Stepan Bandera: Symbole de l'intransigeance révolutionnaire), qui promouvait ouvertement le mythe de Bandera et le mensonge selon lequel l'OUN-B combattait à la fois les nazis et les Soviétiques et n'avait rien à voir avec l'Holocauste. ou des massacres anti-polonais. Un certain nombre d'autres anciens membres de l'OUN-B ont obtenu des postes à l'Université Rutgers dans le New Jersey, à l'Université McMaster et à l'Université de l'Alberta au Canada, ainsi qu'à l'Université Johann Wolfgang Goethe de Francfort-sur-le-Main, en Allemagne. Dans les années 1970, la diaspora ukrainienne d’après-guerre a créé l’Institut de recherche ukrainien de Harvard (HURI) et l’Institut canadien d’études ukrainiennes (CIUS) à l’Université de l’Alberta. Au Canada comme aux États-Unis, la communauté immigrante ukrainienne, auparavant largement associée à la politique et aux organisations de la classe ouvrière, s’est fortement orientée vers la droite et a commencé à promulguer un nationalisme extrême et le mythe de Bandera. La crise de l’Union soviétique dans les années 1980 et sa liquidation ultérieure par la bureaucratie stalinienne en 1991 conduiront finalement au retour officiel de Bandera dans la politique ukrainienne. Témoignant clairement du caractère réactionnaire et nationaliste du Parti communiste ukrainien stalinien, en 1990, lors du 28e Congrès, les staliniens ukrainiens ont débattu de la réhabilitation potentielle de l’OUN et de l’UPA. Finalement, le parti s’est prononcé contre la réhabilitation mais a qualifié la guerre entre l’OUN-UPA et les responsables soviétiques de «guerre fratricide».

Monument Stepan Bandera à Lviv (Crédit photo AP Photo/Bernat Armangue)

En 1990, le premier monument de Bandera est apparu dans le village natal de Bandera, Staryi Uhryniv. De nombreux autres suivront dans l’ouest de l’Ukraine à mesure que les émigrés de l’OUN reviendront en Ukraine, entreront en politique et créeront des organisations nationalistes telles que le Centre Stepan Bandera pour la renaissance nationale à Kiev. Rossoliński-Liebe montre comment la promotion officielle de Bandera a pris de nouvelles dimensions avec l'installation du président Viktor Iouchtchenko en 2004, à la suite de la soi-disant révolution orange soutenue par les États-Unis. En 2007, Iouchtchenko a déclaré Roman Choukevych, leader de l’UPA et de l’OUN-B, héros de l’Ukraine. En 2010, il a décerné le même titre à Bandera. Comme le note Rossoliński-Liebe, «de nombreux intellectuels locaux «libéraux» et «progressistes» ont légitimé les commémorations nationalistes par leur silence et leur admiration dissimulée» (page 499).

Un timbre-poste ukrainien de 2007 dédié à Roman Shukhevich, un membre éminent de l'OUN qui dirigeait le bataillon nazi Nachtigall pendant la Seconde guerre mondiale

Au fur et à mesure que le culte de Bandera se propageait à nouveau en Ukraine, les partis politiques fondés sur son idéologie fasciste d’extrême droite, comme le Parti social-national d’Ukraine, se sont également répandus. Le parti Svoboda émergera plus tard du Parti social-national et jouera un rôle central dans le coup d’État de 2014 soutenu par les États-Unis contre le président élu Viktor Ianoukovitch. Le chef du parti, Oleh Tyahnybok, a un jour affirmé que l'Ukraine était contrôlée par la «mafia juive russe», faisant écho au langage utilisé il y a quatre-vingts ans par Bandera. Cela n’a pas empêché le vice-président américain Joe Biden et le ministre allemand des Affaires étrangères Frank-Walter Steinmeier de lui serrer la main. L'Ukraine aujourd'hui La biographie de Bandera de Rossoliński-Liebe a été publiée en octobre 2014 et ne commente pas le coup d'État de 2014 contre le président élu Viktor Ianoukovitch par l'impérialisme occidental de concert avec les forces nationalistes ukrainiennes d'extrême droite qui ont continué à considérer Bandera comme un héros. Rossoliński-Liebe n’a pas non plus été en mesure de commenter la guerre civile qui a duré près de huit ans dans le Donbass, menée par les gouvernements soutenus par l’OTAN de l’ancien président Porochenko et de l’actuel président Volodymyr Zelensky, qui a entraîné la mort de 14,000 civils et soldats. Quant à la guerre actuelle, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH) a constaté un total de 5,827 morts de civils en Ukraine, même si les chiffres réels sont sans aucun doute plus élevés. Plus de 7 millions de réfugiés ukrainiens vivent désormais dans toute l'Europe. La Russie et l’Ukraine surveillent de près leur nombre respectif de soldats tués, mais les chiffres s’élèvent certainement à des dizaines de milliers pour chaque camp. La guerre, à tous égards, est un désastre qui aura des conséquences historiques de grande envergure pour l’humanité. En ce qui concerne Bandera, cette guerre et la précédente guerre civile de près de huit ans dans le Donbass ont été accompagnées d’une glorification sans précédent de l’héritage fasciste du nationalisme ukrainien, avec des soldats ukrainiens régulièrement vus portant à la fois les symboles nazis et OUN (B). Le gouvernement ukrainien post-coup d’État de 2014 lui-même a été secoué par un nombre apparemment incalculable de scandales le liant à des éléments fascistes. En 2019, l'ancien vice-président de Zelensky, Oleksiy Honcharuk, a assisté à un concert de rock néo-nazi. La même année, Zelensky a qualifié Bandera de «héros incontestable» qui avait «défendu la liberté de l’Ukraine».

Des membres de divers partis nationalistes portent des torches et un portrait de Stepan Bandera lors d'un rassemblement à Kiev, en Ukraine, le samedi 1er janvier 2022 (Crédit photo: AP Photo/Efrem Lukatsky)

Bien entendu, la guerre actuelle en Ukraine ne peut pas être imputée uniquement à l’héritage de Bandera et aux éléments fascistes au sein de la société ukrainienne contemporaine. C’est plutôt le résultat de la destruction désastreuse de l’Union soviétique par la bureaucratie stalinienne et de trois décennies de guerres incessantes et de l’encerclement de la Russie par l’impérialisme américain. Dans ce processus, l’impérialisme occidental, et les États-Unis en particulier, ont trouvé une fois de plus un allié utile dans les forces fascistes ukrainiennes pour mettre en œuvre leurs plans de longue date visant à démanteler la Russie en petits États et à piller ses ressources naturelles. En termes simples, sans l’armement et le soutien de forces fascistes telles que le bataillon Azov, qui joue un rôle de premier plan au sein des forces armées ukrainiennes, l’Ukraine n’aurait pas été en mesure de mener la guerre actuelle. En 2020, Reuters a estimé que ces milices, composées et dirigées en grande partie par des extrémistes d’extrême droite, constituaient 40 % des forces ukrainiennes et étaient au nombre de 102,000. Même si Zelensky lui-même et le gouvernement ukrainien ne sont pas de véritables fascistes comme le bataillon Azov et le secteur droit, l'héritage de Bandera et les éléments d'extrême droite qui le vénèrent ont trouvé un foyer bienvenu au sein de l'État ukrainien en raison de leur volonté de faire la guerre et d'infliger des représailles violentes envers ses opposants. La déclaration de Bandera en 1936 selon laquelle la réalisation de la «révolution nationale» ukrainienne nécessiterait «non pas des centaines mais des milliers de vies humaines qui doivent être sacrifiées pour la mener à bien» a maintenant, dans un certain sens, porté ses fruits. De telles idées, souligne Rossoliński-Liebe, faisaient «partie intégrante de l'agenda» du nationalisme de Bandera et sont désormais utilisées dans l'intérêt de l'impérialisme occidental. Un commentaire de Rossoliński-Liebe sur l’état actuel du «culte de Bandera» constituerait un ajout important à toute édition mise à jour de ce livre. Conclusion Malheureusement, Rossoliński-Liebe conclut sa biographie en affirmant qu'il y avait une certaine «ambiguïté» – un concept qu'il utilise à plusieurs reprises – en ce qui concerne la culpabilité de Bandera pour les crimes de l'OUN. Après avoir déclaré que Bandera ne partage pas la même culpabilité qu'Hitler en raison de sa détention, Rossoliński-Liebe écrit: «Tenir Bandera pour personnellement responsable des crimes commis par l'UPA pendant la période de son arrestation serait contrefactuel et irrationnel.» Il ajoute qu'en termes «d'enthousiasme pour la violence de masse contre des «ennemis» ou contre un groupe ethnique particulier, il ne semble pas avoir été substantiellement différent d'Hitler ou de Pavelić» (page 543). Là, Rossoliński-Liebe semble délibérément éviter les conclusions politiques pointues nécessaires après avoir écrit un livre entier prouvant la vision du monde et les activités meurtrières de ce fasciste. Il convient également de noter que, comme pratiquement tous les historiens les plus connus de la Russie et de l’Ukraine, Rossoliński-Liebe a adopté une position désorientée sur la guerre impérialiste par procuration contre la Russie en Ukraine , soutenant effectivement l’Ukraine dans le conflit et minimisant le rôle des pays lointains et des forces de droite dans la société ukrainienne et dans l’armée. Il a également exprimé son soutien à la révolte de Maïdan en 2014, la qualifiant de «mouvement démocratique», même si elle a conduit au coup d’État de Kiev, dans lequel les forces d’extrême droite ont joué un rôle de premier plan. Les faiblesses de la biographie de Rossoliński-Liebe et de ses positions politiques sont liées notamment à son incapacité à s'attaquer aux origines de classe du fascisme, à la révolution d'Octobre et au rôle du stalinisme. Dans ce contexte, il est remarquable que Léon Trotski, originaire d’Ukraine qui a joué un rôle déterminant dans la guerre civile en Ukraine après 1917 et qui a écrit des ouvrages importants sur la «question ukrainienne», n’est mentionné que deux fois dans l’ensemble du livre. Toute l'histoire de l'expulsion de Trotski de l'Union soviétique et de l'adoption par les staliniens du programme nationaliste du «socialisme dans un seul pays», contrairement au programme internationaliste de révolution permanente, est totalement absente. Même si on ne peut pas s'attendre à ce que Rossoliński-Liebe consacre une grande partie de sa biographie à cette histoire, il est tout simplement impossible d'expliquer l'influence de Bandera et de l'OUN pendant la Seconde Guerre mondiale et leur résurrection dans l'Ukraine moderne sans une compréhension approfondie des écrits de Trotski sur la réaction stalinienne et nationaliste contre la révolution d’octobre. Avec des mots qui ont encore une grande signification quatre-vingts ans plus tard, Trotski jugeait sévèrement la nature réactionnaire de la bourgeoisie ukrainienne dans son essai de 1939 «Le problème de l’Ukraine».

Léon Trotski