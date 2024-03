L'économie de guerre permanente, c'est le mal à l'état pur

Il n’y a pas de lumière du jour entre les candidats à la présidentielle Joe Biden et Donald Trump sur l’économie de guerre permanente. Tous deux vantent l’industrie de l’armement comme une source d’emplois, et d’emplois, et encore d’emplois pour les Américains, sans jamais mentionner que les milliards de dollars gouvernementaux injectés dans le complexe militaro-industriel pourraient servir à autre chose. Pensez aux soins de santé universels, à l’enseignement supérieur gratuit ou peut-être simplement à l’économie verte – si l’argent dépensé dans ce que Politico appelle Bombenomics était consacré à la production de panneaux solaires et d’éoliennes, nous aurions des emplois ET une planète ne se réchaufferait pas à une vitesse vertigineuse. Malheureusement, nos deux candidats à la présidence n'ont jamais rencontré de système d'armes qui ne leur plaisait pas. Et comme le répète l'histoire récente, si vous dépensez tout votre argent pour construire des chars, des armes et des bombes, ils seront utilisés.

Pire encore, cette politique américaine oblige les autres pays à renforcer leurs forces armées. Prenez la Russie. Avant d'envahir l'Ukraine, l'industrie d'armement de Moscou a fonctionné, tout comme la conscription militaire, mais dès que le Kremlin s'est rendu compte qu'il n'avait pas de partenaires de paix à l'ouest ou en Ukraine – une révélation qui est apparue à Moscou lorsque le Premier ministre britannique de l'époque, Boris Johnson, a saboté les négociations de paix entre les deux adversaires au printemps 2022 – les choses ont changé. La Russie s’est mise sur le pied de guerre, de sorte que désormais sa base militaire industrielle bourdonne, produisant des chars, des missiles hypersoniques (qui manquent à l’Occident), des roquettes, des canons et sans oublier des bombes nucléaires. La Russie a également placé des armes nucléaires tactiques en Biélorussie.

La Chine, également, menacée par les États-Unis en raison de l’intention très publique et de longue date de Pékin d’absorber pacifiquement Taïwan, a renforcé tous les aspects de sa machine de guerre. Comme l’a récemment tweeté l’expert militaire Will Schryver: «Les États-Unis sont actuellement incapables de mettre en mer plus de quatre porte-avions en même temps – et pas plus d’environ 60 navires de guerre de tous types. La Chine dispose actuellement de 3 porte-avions, de près de 800 navires et d'une très grande quantité de missiles.»

Et aussi, il y a l’Iran – qui utilise désormais le système chinois de navigation par satellite Beidou, ce qui signifie, pour citer le rapport Sirius, que «les missiles iraniens sont capables d’utiliser un système de positionnement sur lequel les États-Unis n’ont aucun contrôle». Et Téhéran pourrait bientôt avoir des armes nucléaires, grâce au fait que Trump a détruit l’accord nucléaire entre l’Occident et l’Iran et que Biden a inexplicablement refusé de remédier à cette décision insencée. En d’autres termes, tous ces fiascos auraient pu être évités, successivement, si Washington avait contrôlé son agression et exercé sa formidable influence pour promouvoir la paix. Plus grave encore, une aggravation de la situation peut encore être évitée si les acteurs du Beltway abandonnaient les sanctions et arreteraient d'étendre leurs bases militaires étrangères pour encercler les ennemis perçus comme tels et mettrait fin aux révolutions de couleur dont l'unique but est de déstabiliser l'adversaire. Au lieu de cela, l’Empire pourrait adopter une approche du bon voisinage, même si, après tant de décennies de violence, il faudra peut-être un certain temps au monde non occidental pour croire à un tel changement radical.

Et puis il y a l’immoralité flagrante d’une économie de guerre, dont la santé dépend de l’effusion de sang. Pourtant, la production d’armes est l’une des rares industries manufacturières aux États-Unis qui n’a pas été entièrement délocalisée. C'est un mauvais aperçu. «Que fabrique votre pays? Oh, des armes, des chars et des bombes, pas grand-chose d'autre». Cela envoie un message au monde et, apparemment, nos dirigeants ne sont pas mécontents de ce message. Après tout, la principale carotte monomaniaque de Washington (qui est aussi son principal bâton) pendant de nombreuses décennies pour les gouvernements étrangers récalcitrants a été, pour reformuler le célèbre économiste Michael Hudson: «Faites ce que nous voulons et nous ne vous bombarderons pas et ne vous anéantirons pas.» Le fait que l’un des principaux produits industriels américains soit l’armement contribue à concentrer l’esprit du reste du monde sur cette menace.

En effet, Biden a «surdimensionné l’industrie de la défense», rapporte Responsible Statecraft le 23 février. Cette nouvelle stratégie industrielle de défense nationale «catalyserait le changement générationnel» de l’industrie de défense américaine. Ce n'est pas une surprise, à l'heure où nous avons récemment appris que depuis 2014, pendant le mandat de Biden en tant que vice-président chargé du portefeuille de l'Ukraine, la CIA a renforcé ses opérations en Ukraine, de sorte que ce pays est devenu essentiellement le plus grand projet de la CIA dans l'histoire de l'agence, hérissé avec des bases d'agence et des bunkers. Cette nouvelle a été publiée avec vantardise dans le New York Times, juste au moment où il est devenu évident que l'ensemble du projet militaire occidental en Ukraine avait échoué (Juste après que le Times se soit vanté de toutes ces bases de la CIA à la frontière entre la Russie et l’Ukraine, la Russie a utilisé son artillerie pour en liquider une, tuant ainsi on ne sait combien d’Américains. Rien de tel qu’une presse flatteuse si désireuse d’afficher les «réalisations» des services de renseignement pour envoyer certains de ces performants dans leurs tombes).

Et il n’y a aucune raison de supposer que cette nouvelle initiative de l’industrie de la défense n’échouera pas également. Le gang Biden «propose une génération d’investissements pour développer une industrie de l’armement qui, globalement, ne parvient pas à respecter les normes de coût, de calendrier et de performance», rapporte Responsible Statecraft. En d’autres termes, les avertissements du président Eisenhower concernant le complexe militaro-industriel sont pires qu’ignorés. Biden insuffle une nouvelle vie aux maux de l'industrie de guerre américaine et on pourrait donc vraiment dire qu'il est l'ennemi juré d'Ike.

Les fabricants d’armes constituent un puissant lobby à Washington, et ils «ont solidifié leur influence économique pour conjurer le potentiel politique de futures réductions de la sécurité nationale, quels que soient leurs performances ou l’environnement géopolitique». Ils peuvent produire des citrons ou des systèmes si capricieux qu’ils nécessitent une attention constante – la pièce A est nessecaire pour le F-35 – et néanmoins on peut les vendre à l’étranger pour des milliards. C'est parce que les entrepreneurs situent soigneusement leurs usines dans plusieurs États, afin de pouvoir jouer la carte de l'emploi auprès du Congrès. Le résultat final est une économie qui exige la guerre et encore la guerre, pour maintenir une industrie énorme et d’une vigueur mortelle. Pendant ce temps, Responsible Statecraft demande: «Qu’est-ce que l’armée retire réellement de l’augmentation des dépenses de sécurité nationale? Moins pour plus. Moins d’armes que ce qui était demandé, généralement en retard et au-delà du budget, et la plupart du temps dysfonctionnelles.

Ce n'est en fait pas si mal. Des armes qui ne fonctionnent pas pourraient permettre de sauver des vies, mais elles signifieraient également que d'autres choses ne seraient pas construites. Au lieu d’une base massive de véhicules électriques, d’une industrie textile en expansion ou d’un grand coup de pouce à la fabrication de panneaux solaires ou à la production de chaussures ou à l’assemblage de milliers d’articles estampillés «fabriqués en Chine», nous obtenons des missiles Patriot et des chars Abrams qui d’ailleurs ne sont pas tout ce qu'ils prétendent être, à en juger par les rapports sur la guerre en Ukraine.

Biden est tout à fait d’accord avec l’idée tordue selon laquelle investir de l’argent dans l’armement profite à l’économie, s’extasiant sur «les équipements qui défendent l’Amérique et qui sont fabriqués en Amérique: les missiles Patriot pour les batteries de défense aérienne fabriqués en Arizona; des obus d'artillerie fabriqués dans 12 États à travers le pays – en Pennsylvanie, en Ohio, au Texas…» Selon Truthout le 26 février, l'Arizona et la Pennsylvanie «sont des États charnières cruciaux pour sa candidature à la réélection, tandis que les deux autres sont des États rouges avec des sénateurs républicains qu'il a essayé de convaincre de voter pour une nouvelle série d’aides militaires à l’Ukraine.»

Plus macabre, «les lobbyistes de l’administration ont même distribué une carte, prétendant montrer combien d’argent une telle aide à l’Ukraine distribuerait à chacun des 50 États». Quel investissement sanglant et rentable que notre guerre par procuration en Ukraine! Des centaines de milliers d'hommes ukrainiens meurent en combattant pour les États-Unis, qui n'ont pas à risquer aucun soldat, tandis que les fabricants d'armements de leur pays s'engraissent du carnage et que les politiciens qui promeuvent ce fiasco sanglant ont le culot d'essayer de se se faire réélir! Pour les États-Unis, la guerre en Ukraine a véritablement été une entreprise commerciale gagnant-gagnant. Ce qui a quelque chose à voir avec le fait que Washington ne fait jamais face à la réalité et admet sa défaite. Lorsque les choses se compliquent, Washington s’y met, comme il l’a fait en Afghanistan, en Irak, au Vietnam, etc. L’astuce n’est jamais de combattre directement un concurrent, mais de bombarder sans discernement partout dans le monde, tout en gardant le culte de la mort à flot. Eisenhower doit se retourner dans sa tombe.

Eve Ottenberg est romancière et journaliste. Son dernier livre est Lizard People.

Lien de l'article en anglais:

https://www.counterpunch.org/2024/03/15/the-evil-of-a-permanent-war-economy/