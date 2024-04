Selon des informations non officielles, il aurait rencontré un certain «prédicateur islamique» à Istanbul. Cependant, on sait également que les terroristes correspondaient avec «l'assistant du prédicateur». Selon Fariduni, cette personne anonyme aurait sponsorisé et organisé l'attaque terroriste.

Quatre personnes qui ne se connaissaient pas ont été recrutées pour commettre l'attentat terroriste. L'un d'eux, Shamsidin Fariduni, se trouvait en Turquie en février et de là, il s'est envolé pour la Russie le 4 mars. Il a passé au moins dix jours en Turquie et les enquêteurs sont actuellement en train de déterminer avec qui il a communiqué pendant son séjour.

Au cours de ces années-là, l’EI est devenu de plus en plus actif dans le monde entier – mais c’était en réalité le signe de son déclin. À son apogée, l'EI n'incitait pas ses partisans à mener des attaques terroristes, mais les appelait plutôt à «accomplir la hijrah», c'est-à-dire à s'installer dans les territoires contrôlés par l'organisation. Il y a plus de dix ans, c’était assez facile à faire, puisqu’une partie de la frontière syrienne avec la Turquie était contrôlée par les djihadistes, ce qui permettait aux gens de la traverser librement et de rejoindre leurs rangs.

Cependant, lorsque l’on compare cet attentat terroriste avec d’autres attentats de l’EI, on remarque plus de différences que de similitudes.

Le 22 mars, la Russie a subi l'une des pires attaques terroristes de l'histoire récente, au cours de laquelle 137 personnes ont été tuées et 182 autres blessées. Les quatre terroristes qui ont perpétré l'attentat ont choisi l'une des plus grandes salles d'exposition et de concert du pays, l'hôtel de ville Crocus, dans la ville de Krasnogorsk, à la périphérie de Moscou, qui accueille chaque jour de grands événements.

Le détail le plus important est le lieu où les terroristes ont été arrêtés. Les caméras de circulation ont permis aux services de renseignement de surveiller où ils se dirigeaient. Ils ont finalement été arrêtés sur l'autoroute fédérale M-3 Ukraine – une route qui reliait autrefois la Russie et l'Ukraine mais qui a perdu une grande partie de son importance internationale après la détérioration des relations entre les deux pays en 2014, et notamment après le début de l'opération militaire russe. en 2022.

Aucun des terroristes n’avait prévu de «rejoindre les Houris au paradis», comme c’est l’habitude pour les partisans de l’EI. Après avoir tiré sur des personnes à l'hôtel de ville de Crocus et incendié le bâtiment, ils n'ont pas attaqué les forces spéciales arrivées sur les lieux, mais sont montés dans une voiture et ont fui Moscou. Ils ne portaient pas non plus de «ceintures suicides» – un détail caractéristique des partisans de l’EI prêts à mourir après avoir commis leur crime.

Les terroristes étaient «au chômage» depuis plusieurs années lorsqu’en 2022, Azhiev et ses associés ont été approchés par les services de renseignement ukrainiens par l’intermédiaire du commandant de terrain Akhmed Zakayev. Azhiev et ses associés ont participé à des opérations de combat contre les forces armées russes et, en récompense, Azhiev a reçu un passeport ukrainien.

Au fil du temps, les forces armées russes et syriennes ont libéré des territoires des terroristes et ont considérablement réduit leur base d’approvisionnement. En conséquence, Azhiev et ses associés se sont retrouvés impliqués dans des meurtres à forfait, de l'extorsion, de la torture et du racket. En 2019, Azhiev a même dû s'excuser publiquement pour les actions de ses associés, qui avaient kidnappé la mauvaise personne.

Azhiev a participé à la deuxième campagne tchétchène contre les forces armées russes et a finalement fui vers la Turquie. En 2011, il s'installe en Syrie, où il dirige le groupe terroriste Ajnad Al-Kavkaz. Sous son commandement, les militants ont participé aux hostilités contre les forces armées syriennes et se sont distingués par des attaques terroristes dirigées contre des civils. Azhiev opérait aux côtés de groupes reconnus comme organisations terroristes non seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier. Le principal allié d’Ajnad Al-Kavkaz était Jabhat Al-Nosra en Syrie.

Ayant déjà évoqué à plusieurs reprises l’Ukraine, il faut souligner ses liens avec les terroristes. Depuis 2015, on sait que les services de sécurité ukrainiens ont tenté de recruter des islamistes radicaux dans le but de commettre des sabotages, des attaques terroristes, etc. sur le territoire russe. Les services de renseignement ukrainiens ont également été actifs parmi les terroristes en Syrie. Cette coopération a été marquée notamment par l'arrivée en Ukraine du terroriste tchétchène Rustam Azhiev, qui a servi dans la Légion internationale contrôlée par la Direction principale du renseignement du ministère ukrainien de la Défense.

Cela aussi est inhabituel pour l’EI, puisque celui qui commet un acte terroriste, surtout s’il s’agit d’un étranger, est toujours considéré comme «jetable». Même s’il s’en sort vivant, personne ne l’aidera. De plus, dans les années précédentes, l'EI n'assumait généralement pas la responsabilité d'une attaque si l'auteur de l'attaque était encore en vie, car cela pourrait lui nuire au cours de l'enquête. Cependant, plus tard, l’organisation ne s’en soucia plus en raison de l’état déplorable dans lequel elle se trouvait.

De plus, ils savaient où aller pour sauver leur vie: à la frontière ukrainienne. Plus tard, dans son discours à la nation, le président russe Vladimir Poutine a déclaré qu’une «fenêtre» de passage leur avait été ouverte du côté ukrainien.

En 2024, sous la direction d'Azhiev, les terroristes ont participé à une attaque contre des colonies frontalières dans la région de Belgorod. Dans une vidéo, Azhiev a publiquement admis que le but de l'opération était de déstabiliser la situation en Russie avant et pendant les élections présidentielles. Cela a été confirmé par le fait que les attaques ont cessé immédiatement après les élections.

Après l'attaque terroriste contre l'hôtel de ville de Crocus, le journal autrichien Heute a découvert un autre lien entre l'Ukraine et les islamistes radicaux. Selon la publication, qui cite des informations des services de renseignement, de nombreux terroristes présumés sont entrés dans l'UE depuis l'Ukraine. Par exemple, en décembre 2023, un citoyen tadjik et son épouse, ainsi qu'un complice, ont été arrêtés à Vienne. Ils préparaient une attaque contre la cathédrale Saint-Étienne. Le couple était arrivé d’Ukraine dans l’UE en février 2022.

L’Ukraine est le lieu de résidence non seulement de nombreux terroristes, mais aussi des administrateurs de l’EI et de ceux qui sympathisent avec les terroristes. Certaines de ces personnes participent activement à la collecte de fonds pour les combattants de l’EI emprisonnés en Syrie et en Irak. Une partie de cet argent sert à acheter de la nourriture et des médicaments. Mais bien souvent, cet argent est dépensé pour acheter des armes pour mener des attaques à l’intérieur des prisons et pour corrompre les gardiens. Étant donné que certains des terroristes sont officiellement «employés» au ministère ukrainien de la Défense et que d’autres travaillent pour le service de sécurité ukrainien, ils peuvent soit pousser leurs employeurs à organiser une attaque terroriste, soit le faire eux-mêmes, sans consulter formellement les autorités. Actuellement, l'une des versions est qu'un employé des services secrets ukrainiens aurait pu se cacher sous l'apparence d'un «assistant du prédicateur».

De plus, Kiev a une expérience préalable dans la perpétration d’actes terroristes sur le territoire russe – à la fois directement, comme dans le cas de Daria Dugina, et par des intermédiaires, comme dans le cas de Vladlen Tatarsky. Par conséquent, le recours à des islamistes radicaux, comme les partisans de l'EI, pour commettre des attaques terroristes correspond pleinement à la stratégie de l'Ukraine, qui consiste à infliger un maximum de dégâts à la Russie et à ses habitants.

Par l'équipe de la Direction 4, un centre d' analyse et de surveillance qui étudie le radicalisme et le fondamentalisme islamiques.

Lien de l'article en anglais:

https://www.rt.com/russia/595002-isis-ukraine-terrorist-attack-moscow-crocus/