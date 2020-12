Inde: l'incroyable résistance des agriculteurs

RIEN de pareil n'a jamais été vu en Inde au cours des dernières décennies - un gouvernement faisant la guerre à son propre peuple, à ses propres agriculteurs, au peuple de notre pays.

Mais c'est précisément ce que le gouvernement BJP-RSS (Le BJP ou Bharatiya Janata Party un parti nationaliste de droite hindou qui est l'aile politique du RSS ou Rashtriya Swayamsevak Sangh groupe nationaliste et paramilitaire hindou de droite) et sa police - au centre et à Haryana - a fait. Il a utilisé la force des canons à eau contre les agriculteurs du Pendjab et de l'Haryana. Il a monté une accusation de meurtre contre un jeune agriculteur qui avait grimpé dans un camion-citerne et éteint les canons à eau. Il a bombardé les agriculteurs avec d'innombrables grenades lacrymogènes. Il a eu recours à des charges policières brutales. Il a arrêté des centaines d'activistes paysans. Il a érigé d'énormes barricades et des clôtures en fil de fer barbelé. Il a même creusé de larges et profondes tranchées sur les routes nationales pour arrêter l'avancée des agriculteurs vers la capitale nationale de Delhi. Le gouvernement local du BJP de l'Uttar Pradesh a également sévi contre les agriculteurs qui se rendaient à Delhi de là-bas.

Ironiquement, tout cela se passait le 26 novembre, connu sous le nom de Jour de la Constitution. Il y a 71 ans ce jour-là, en 1949, l'Assemblée constituante de l'Inde adoptait la constitution de notre pays, qui caractérisait notre nation comme étant «souveraine, démocratique, laïque et socialiste». Le principe démocratique de base de la dissidence était piétiné avec une ferveur fasciste.

La répression du gouvernement fut sans précédent. Mais la résistance de la paysannerie a été incroyable.

Des dizaines de milliers de vaillants fermiers ont littéralement brisé ce mur de répression apparemment imprenable érigé par le gouvernement aux frontières du Pendjab-Haryana et de l'Haryana-Delhi. Parmi eux il y avait des jeunes et des vieux, des femmes et des hommes, de toutes religions et castes, en grand nombre. Leur nombre et leur détermination étaient leur véritable force. Ils sont venus dans des milliers de tracteurs et de trollies. Et ils sont venus avec suffisamment de provisions pour rester des mois. Le moment déterminant de cette lutte paysanne massive est survenu lorsque ces agriculteurs sont allés nourrir le même personnel de police qui avait fait pleuvoir la répression sur eux.

Confronté à cette remarquable résistance, le gouvernement central a été contraint à capituler. Il a annoncé que les agriculteurs pourraient enfin entrer à Delhi. Toutes ses actions jusqu'à présent visaient précisément à empêcher cela. Il a désigné un grand terrain à Burari où les agriculteurs pouvaient aller camper.

Et puis vint le coup de maître. Des dizaines de milliers d'agriculteurs ont simplement refusé d'entrer à Delhi. Ils ont décidé de rester sur les deux principales autoroutes nationales à la frontière Haryana-Delhi, à Singhu et Tikri. Au moment de la publication de cet article, depuis six jours, plusieurs kilomètres de routes nationales sont occupés aux deux points par des agriculteurs, leurs tracteurs et leurs trollies. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi ils faisaient cela alors que le gouvernement leur avait donné la permission d'entrer à Delhi, un jeune agriculteur a répondu infailliblement: «Nous n'irons pas à Burari parce qu'une fois que nous y serons, nous devrons rester assis pendant des jours et rien ne se passera. Ici, la frontière est verrouillée et ça a un impact.»

Lorsque je me suis rendu à la frontière de Singhu et que j'ai vu ce spectacle, je me suis immédiatement rappelé notre lutte de «mahapadav» dans le Maharashtra il y a quatre ans et demi. Les 29 et 30 mars 2016, des dizaines de milliers d'agriculteurs sous la bannière de l'AIKS se sont réunis dans l'immense club de golf Maidan à Nashik. Après la réunion publique massive qui a été organisée par Sitaram Yechury, Hannan Mollah et P Sainath entre autres, nous avons conduit l'énorme masse sur la place principale de Nashik et l'avons bloquée pendant deux jours et deux nuits. Toutes les autorités gouvernementales et policières de haut niveau nous persuadaient de retourner au Maidan et de continuer notre agitation. Nous avons refusé pour la même raison que le jeune fermier du Pendjab a donné. La ville entière de Nashik était bloquée. Dans les 12 heures, le ministre en chef du BJP de l'époque a été contraint d'inviter la délégation de l'AIKS à des entretiens à Mumbai.

Le gouvernement central avait initialement donné le 3 décembre comme date des pourparlers, tout en ayant l'illusion que la lutte s'éteindrait d'ici là. Lorsqu'il est devenu évident que rien de tel ne se produirait, le ministre de l'Intérieur du syndicat Amit Shah a posé la condition comme quoi le gouvernement tiendrait des pourparlers dès que les agriculteurs agités se rendraient sur le terrain de Burari. Les agriculteurs ont rejeté son offre avec le mépris qu'elle méritait. Finalement, le gouvernement a été contraint de céder et de tenir la première série de pourparlers le 1er décembre.

Mais le Premier ministre Narendra Modi avait déjà critiqué l'organisation des pourparlers par son récent Mann ki Baat, où il a fermement défendu les trois lois agricoles et déclaré une fois de plus qu'elles étaient bénéfiques pour les agriculteurs, au moment précis où des milliers d'agriculteurs assiégeaient la capitale nationale pour l'abolition de ces mêmes lois. Comme prévu, les discussions n'ont pas été concluantes. L'«offre» du gouvernement de créer un comité de cinq membres pour examiner les lois litigieuses a été rejetée d'emblée. La prochaine table ronde de pourparlers avec le gouvernement est prévue pour le 3 décembre. Il est clair pour le moment que cette lutte va être longue.

Le Sanyukt Kisan Morcha (SKM) mène cette lutte. Il comprend des représentants des organisations paysannes du Pendjab et de l'Haryana, le All India Kisan Sangharsh Coordination Committee (AIKSCC) qui compte plus de 250 organisations paysannes, dont l'AIKS, et le Rashtriya Kisan Mahasangh (RKMS) qui compte plusieurs autres organisations. Pour la première fois dans l'histoire de l'Inde, plus de 500 différentes organisations paysannes du pays se sont réunies dans cette lutte basée sur des enjeux. L'AIKSCC était représentée dans les pourparlers avec le gouvernement par le secrétaire général de l'AIKS, Hannan Mollah.

ABROGATION DES LOIS ANTI-AGRICULTEURS ET DE LA LOI D'ÉNERGIE

La revendication fondamentale du SKM est l'abrogation des trois lois anti-agriculteurs et pro-entreprises imposées de manière antidémocratique par le gouvernement central du BJP au parlement en septembre 2020. Parallèlement, le retrait du projet de loi sur l'électricité de 2020, qui augmentera considérablement les tarifs d'électricité non seulement pour les agriculteurs mais pour tous les consommateurs ruraux et urbains du pays. Immédiatement après l'adoption des trois lois agricoles, le gouvernement central du BJP a forcé le Parlement à faire adopter les quatre codes du travail anti-travailleurs et pro-entreprises. Il l'a fait à la hâte pendant la pandémie du Covid, sous l'illusion que les travailleurs et les paysans ne pourraient pas sortir dans la rue pour s'opposer à eux en raison de la pandémie. Le régime Modi agissait manifestement à la demande des entreprises indiennes et étrangères, ainsi que de l'impérialisme américain.

La magnifique grève de toute l'Inde du 26 novembre menée par les syndicats centraux (CTU) à laquelle ont répondu des millions de travailleurs (organisés et non organisés) et d'employés, et la lutte de toute l'Inde du 26 au 27 novembre menée par le SKM qui a mobilisé des millions de paysans et ouvriers agricoles dans tout le pays, ont été une gifle magistrale donnée au régime BJP. À cela s'ajoute cette lutte historique des agriculteurs à la frontière de la capitale nationale elle-même. L'importance primordiale de cette lutte de novembre est qu'elle était une manifestation glorieuse de l'unité ouvrière-paysan en action. La classe ouvrière et la paysannerie indienne ont soutenues mutuellement leurs revendications contre leur ennemi commun, le gouvernement central du BJP-RSS.

Les trois Farm Bills ont été introduits pour la première fois sous forme d'ordonnances le 5 juin 2020. Ils ont été immédiatement dénoncés par la plupart des organisations paysannes du pays. Les toutes premières manifestations nationales contre eux ont été menées par l'AIKS le 10 juin. Le 9 août 2020, le jour du Quit India Day, des millions de travailleurs et de paysans sont descendus dans les rues de l'Inde pour s'opposer à eux. Les trois projets de loi ont été "adoptés'' par subterfuge dans le Rajya Sabha, malgré l'opposition des députés du Parti communiste indien (marxiste) KK Ragesh (secrétaire adjoint, AIKS) et Elamaram Kareem (vice-président, CITU) et d'autres députés de l'opposition.

Immédiatement après, les syndicats centraux (CTU) ont lancé un appel à des actions de protestation massives le 23 septembre. L'AIKSCC a lancé un appel à des barrages routiers massifs dans tout le pays le 25 septembre. Des millions de travailleurs et de paysans sont descendus dans les rues. C'est juste après cela que l'AIKSCC a lancé un appel pour «Chalo Delhi» avec une lutte nationale les 26 et 27 novembre. Les UTC ont également lancé un appel pour une grève de toute l'Inde le 26 novembre. Les 26 et 27 octobre, une importante réunion du groupe de travail de l'AIKSCC s'est tenue à Delhi, qui a invité de nombreuses autres organisations du Pendjab, de l'Haryana et d'autres États. Ils ont tous finalement formé le Sanyukt Kisan Morcha (SKM), qui dirige conjointement la lutte actuelle.

APPEL À ÉLARGIR ET INTENSIFIER LA LUTTE À L'ÉCHELLE DU PAYS

La direction centrale de nos organisations de classe et de masse a visité régulièrement les lieux de la lutte des agriculteurs aux frontières de Singhu et de Tikri pour s'engager à fournir un soutien actif. Ils comprennent le secrétaire général de l'AIKS, Hannan Mollah, le président Ashok Dhawale, le secrétaire aux finances P Krishna Prasad, les co-secrétaires KK Ragesh, des députés et Badal Saroj; Le secrétaire général de la CITU Tapan Sen, le président K Hemalata, le secrétaire AR Sindhu; Le secrétaire général de l'AIAWU B Venkat et le co-secrétaire Vikram Singh; Le secrétaire général du SFI, Mayukh Biswas; et plein d'autres. Nos organisations de classe et de masse au Pendjab et en Haryana, ainsi qu'à Delhi, apportent de précieuses contributions à cette lutte cruciale.

Au stade actuel, il est vital d'élargir et d'intensifier la lutte dans tout le pays. Cinq partis de gauche, ainsi que des partis laïques comme le NCP, le RJD et le DMK, ont publié une déclaration commune soutenant la lutte des agriculteurs, et d'autres sont susceptibles de faire de même. L'AIKSCC a appelé à des actions de masse généralisées dans tout le pays à partir du 1er décembre.

L'AIKS a lancé un appel aux États autour de Delhi afin d'accroître leur participation à la lutte, pour des barrages routiers à l'échelle nationale le 3 décembre et une lutte d'une semaine sous différentes formes du 3 au 10 décembre. Le CITU, l'AIAWU, l'AIDWA, la DYFI et le SFI ont activement soutenu cet appel. La Nation for Farmers, dirigée par P Sainath, Dinesh Abrol et bien d'autres, qui a été formée dans plusieurs villes pour soutenir l'énorme AIKSCC Kisan Mukti March en novembre 2018, est entrée en action et mobilise des intellectuels, des personnalités littéraires, des artistes culturels et de nombreux autres en faveur de cette lutte historique des agriculteurs contre les politiques néolibérales du pouvoir en place.

Lien de l'article en anglais:

https://peoplesdemocracy.in/2020/1206_pd/incredible-resistance-farmers