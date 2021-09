Indonésie: Le phénomène de la vengeance pornographique

Le phénomène de la vengeance pornographique

Les médias sociaux indonésiens fonctionnent rapidement. En octobre 2017, les prétendues bandes sexuelles d'une ancienne étudiante de l'Université d'Indonésie (UI) ont été partagées sur des applications de messagerie. Apparemment téléchargées par son ancien petit ami, les vidéos se sont rapidement répandues dans l'archipel, entraînant une discussion animée dans les médias sur la pornographie, la moralité et la vengeance pornographique. Les gros titres se sont délectés en publiant «Des anciennes étudiantes deviennent des stars du porno!» et «La vidéo intime passionnante d'une étudiante devient virale!»

La jeune femme a nié que c'était elle, mais son identité avait déjà été publiée sur des sites de potins et dans les journaux. Les recherches sur Internet pour son nom renverront pour toujours vers des liens vidéos, ternissant sa réputation.

L'Indonésie est l'un des plus gros consommateurs de pornographie au monde. Une étude de 2013 des universités de Copenhague et de Surabaya a révélé que plus de 92% des hommes indonésiens avaient regardé de la pornographie au cours des 12 mois précédents. Ceci malgré une censure stricte d'Internet gérée par le gouvernement et un conservatisme islamique croissant.

Le porno de vengeance est également un phénomène à la hausse en Indonésie. Il implique le partage de photos ou de vidéos de nus et est souvent perpétré par des ex-amoureux pour se venger des femmes qui les ont quittés. Parfois, le matériel a été pris avec le consentement de la copine mais souvent les femmes n'avaient aucune idée que leurs partenaires avaient des photos d'elles nues.

«Les auteurs ne comprennent pas vraiment l'ampleur de l'impact social», a déclaré Sophia Hage, fondatrice de Lentera Sintas Indonesia, une ONG qui fournit un soutien psychologique aux survivantes de violences sexuelles. «Ils savent que cela aura un impact [sur leurs victimes], sinon ils ne le feraient pas. Mais dans quelle mesure, je ne pense pas qu'ils le comprennent pleinement. Leur motivation varie, mais la plupart le font par haine - c'est un acte de "vengeance".»

Plus inquiétant encore, la loi indonésienne autorise la poursuite des personnes apparaissant nues ou même à moitié vêtues sur des photos ou des vidéos. La loi de 2008 sur la pornographie stipule que toute personne impliquée dans le développement ou la distribution de matériel pornographique (pornografi) ou quelque chose appelé pornoaksi peut être inculpée et punie de 15 ans d'emprisonnement. Ce qui constitue ce pornoaksi est délibérément laissé indéfini, laissant les autorités capables de réprimer les actions «indécentes», comme en 2017 lorsque la loi a été utilisée pour accuser des homosexuels d'avoir joué en tant que danseurs go-go dans des clubs de Jakarta. Même les popstars ne peuvent y échapper - Nazril 'Ariel' Ilham, le chanteur du groupe Peterpan, a été condamné à trois ans de prison en 2011 après la diffusion de sa sex tape en ligne.

«Les hommes font parfois cela [diffusent du porno de vengeance] pour que les femmes soient prises au piège de la loi et soient accusées d'avoir participé à la réalisation de vidéos pornographiques», a déclaré Siti Lestari de la Women's Legal Aid Foundation à Jakarta. Cela rend les femmes «honteuses, effrayées et mal à l'aise… tellement de nos clientes ne veulent pas le signaler [à la police]. Sans oublier que le processus juridique est très long.»

Les femmes indonésiennes ciblées par le porno vengeur disent que cela a un impact négatif important sur leur vie. Mentalement, elles signalent une crise de confiance en soi, beaucoup d'entre elles devenant introverties et préférant passer du temps seules. Sur le plan social, elles ont perdu des amis et sont devenus la cible de haine et d'intimidation; les membres de la famille les ont presque reniés; certains ont même perdu leur emploi ou ont été expulsés de l'université. L'impact peut être si important que certaines victimes ont déclaré à Southeast Asia Globe qu'elles divisaient leur vie en deux parties: avant et après l'incident.

«Mon offre d'emploi a été retirée», a déclaré Ana*, qui vivait à l'étranger et est retournée en Indonésie pour participer à une campagne politique. L'épouse et les collègues du politicien ont vu les photos que l'ex-petit ami d'Ana avait téléchargées sur Facebook, et le politicien a soudainement cessé de renvoyer les appels et les courriels d'Ana. «Il a tout simplement arrêté de me parler», dit-elle.

Ana ne voulait pas aller voir la police, car elle savait qu'ils ne feraient rien à ce sujet. Sans oublier que parler à sa famille de ce qui s'était passé «n'a jamais été une option».

«Savez-vous comment cela affecterait ma famille?» Demanda Ana, les yeux vitreux alors que nous étions assis dans un café du centre de Jakarta. «La religion considère le sexe comme un péché. Ma famille est très impliquée dans l'église et ma sœur est enseignante.

L'expérience de Rika* était similaire - lorsque sa famille a vu les photos d'elle nue que son ex-petit ami avait téléchargées sur Facebook, elle a été forcée de mentir et de leur dire qu'elles avaient été retouchées. «J'avais peur d'être jugée», a déclaré Rika, disant que sa famille la verrait différemment s'ils découvraient qu'elle n'était plus vierge, d'autant plus qu'ils ne savaient même pas qu'elle sortait avec quelqu'un.

«Ma famille n'a pas l'esprit ouvert», a expliqué Rika. «Mes sœurs en particulier… Elles ne pourraient pas croire que leur propre sœur avait fait ce que j'ai fait [eu des relations sexuelles avant le mariage].»

La situation juridique précaire de ceux qui sont pris dans la pornographie de vengeance signifie également que Rika n'a jamais pensé à signaler l'incident.

«La police [est] censée être neutre, mais elle juge les victimes de viol, d'agression, ce genre de choses, et ce serait trop traumatisant pour moi de passer par là», a-t-elle déclaré. «J'ai sérieusement envisagé de le signaler une fois, mais je n'y ai plus jamais pensé.» Le fait que la loi sur la pornographie puisse entraîner sa criminalisation était trop après tout ce qu'elle avait déjà vécu, a-t-elle déclaré, d'autant plus qu'elle devrait dire clairement que c'était vraiment elle sur les photos.

«Nous avons partagé des photos intimes pour nos collections privées. Il voulait que je reste avec lui, alors il a menacé de partager mes photos.

Fauziah

Les relations sexuelles prénuptiales sont courantes dans toute l'Indonésie, mais elles sont largement considérées comme tabou. La religion est un facteur majeur à cet égard, en particulier avec la religion majoritaire du pays, l'islam, qui considère toute activité sexuelle en dehors du mariage comme zina ou immorale. Zina est un concept terrifiant pour beaucoup; un énorme péché qui ne peut être pardonné. Un nombre croissant d'Indonésiens conseillent même aux jeunes de se marier tôt plutôt que de risquer la zina - fin octobre, Southeast Asia Globe a assisté à une audience au cours de laquelle un juge a autorisé une fille de 15 ans à se marier afin qu'elle puisse éviter la zina (la fille était déjà sexuellement active avec son petit ami).

«Le sexe est toujours considéré comme tabou [en Indonésie]», a déclaré Hage. «Surtout pour les femmes. En s'engageant dans des relations sexuelles avant le mariage, elles sont considérées comme immorales, faciles, méchantes. Cela ajoute à la complexité de la façon dont le sexe dans une relation est perçu par l'homologue masculin. Il peut être utilisé comme une «arme» pour intimider, contrôler, manipuler et même blesser les femmes lors d’une relation.»

Les auteurs de pornographie de vengeance le font souvent dans le but de forcer leur partenaire à rester dans la relation, mais certains le font pour de l'argent ou pour extorquer plus de photos nues. La Fondation d'aide juridique pour les femmes de Jakarta a aidé quatre cas d'extorsion sexuelle en 2015, mais Lestari pense que beaucoup d'autres ne sont pas signalés. «Certaines vont voir la police, mais beaucoup de nos clientes ne veulent pas le faire», a-t-elle déclaré. «Elles ont honte, ont peur et sont mal à l'aise.»

Le porno de vengeance n'est en aucun cas limité à Jakarta. Fauziah* vit à Aceh, la seule province d'Indonésie à appliquer une forme de charia. Fauziah et son petit ami sont sortis ensemble pendant trois ans avant qu'elle tente de rompre avec lui parce qu'il avait commencé à être violent envers elle. Il était furieux et a menacé de diffuser des photos d'elle nue si elle insistait pour se séparer de lui.

«Nous avons partagé des photos intimes pour nos collections privées», a expliqué Fauziah via Twitter. «Il voulait que je reste avec lui, alors il a menacé de partager mes photos. Mais je l'ai menacé de revenir. Il était la seule personne à avoir ces photos, alors je lui ai dit que si elles apparaissaient en public, l'impact juridique serait énorme pour lui. Il avait une formation en droit, alors il a reconsidéré [s'il fallait diffuser les photos].

«Comme je vis à Aceh, l'intimidation aurait été bien pire. J'étais également encore à l'université à l'époque; J'aurais probablement été expulsé… Sans parler de la réaction de ma famille», a déclaré Fauziah.

Les auteurs de pornographie de vengeance utilisent des applications de messagerie et des réseaux sociaux pour diffuser des images intimes d'ex-amoureux

«Une fois qu'une femme est publiquement identifiée sur une sexe tape ou des photos, elle devient une paria.»

Hera Diani du magazine Magdalene

Hera Diani, fondatrice et rédactrice en chef de Magdalene, un magazine en ligne qui explore les problèmes liés au sexe et au genre en Indonésie, convient qu'il est extrêmement difficile pour les femmes indonésiennes de se remettre des atteintes à la vie privée telles que la vengeance pornographique. «La culture indonésienne est très patriarcale et impitoyable en ce qui concerne les femmes et la sexualité», a-t-elle expliqué. «Une fois qu'une femme est publiquement identifiée sur une sexe tape ou des photos, elle devient une paria. Elle sera blâmée [pour ce qui s'est passé] et les gens diront que c'est sa faute d'avoir eu des relations sexuelles.»

Fauziah et Ana sont encore traumatisés par ce qui leur est arrivé, mais tous les deux apprennent à y faire face. «Je faisais semblant d’en avoir rien à faire pour que mon ex-petit ami ne pense pas que j'étais faible», a expliqué Fauziah. «Mais maintenant, je refuse catégoriquement de documenter toute activité sexuelle avec mon nouveau petit ami. Il suffit de les vivre et de s'en souvenir.»

Malheureusement, ce n'est pas aussi facile que Fauziah le fait paraître. Prendre et partager des photos, y compris des photos nues, devient une partie courante de la vie sexuelle de nombreuses femmes. C'est en partie parce que plus de femmes embrassent et célèbrent joyeusement leur sexualité, mais aussi parce que les hommes font souvent pression sur leurs partenaires. C'est un élément du problème plus large des hommes qui ne comprennent pas l'importance du consentement sexuel, d'autant plus que prendre et envoyer des photos nues est un acte sexuel. Pour de nombreux hommes, encourager avec succès leurs partenaires à partager des photos nues leur donne un sentiment de puissance et de contrôle, tout comme s'ils se masturbent devant des femmes (comédien Louis CK), exposent leurs organes génitaux à des femmes (réalisateur Harvey Weinstein), ou font avances sexuelles non désirées répétées sur des femmes (feu le PDG de Fox News, Roger Ailes).

Ana a réussi à sortir du traumatisme de ce qui lui est arrivé, bien qu'elle admette qu'elle n'a jamais raconté l'histoire à qui que ce soit d'autre que Southeast Asia Globe. «J'étais prude avant», dit-elle en riant. «Mais après ça, je peux porter ce que je veux; les gens peuvent quand même voir ma peau sur les photos. Cela peut sembler fou, mais ce n'est en fait pas la fin du monde… D'une certaine manière, il m'a donné ma liberté.

*Les noms ont été modifiés pour protéger les victimes contre d'éventuelles poursuites et d'autres embarras.

Lien de l’article en anglais:

https://southeastasiaglobe.com/revenge-porn/