Sally Rooney a raison de boycotter Israël

La romancière Sally Rooney est attaquée pour avoir soutenu la campagne de boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) contre Israël. La position de Rooney pour les droits des Palestiniens est courageuse et nécessaire - elle mérite notre plein soutien.

Un article publié hier dans le Forward a lancé toute une flottille de gros titres affirmant que l'écrivaine irlandaise Sally Rooney avait refusé que son dernier roman soit traduit en hébreu. Mais le Forward n'a ajouté aucune évidence comme quoi Rooney s'opposait à ce que son livre paraisse en hébreu: c'était l'offre d'un contrat de traduction de la maison d'édition israélienne Modan qu'elle avait refusée, conformément aux principes de la campagne de boycott, désinvestissement et sanctions (BDS).

La déclaration de Rooney, publiée aujourd'hui, l'a clairement indiqué:

Les droits de traduction en hébreu de mon nouveau roman sont toujours disponibles, et si je peux trouver un moyen de vendre ces droits qui soit conforme aux directives de boycott institutionnel du mouvement BDS, je serai très heureuse et fière de le faire. En attendant, je voudrais exprimer une fois de plus ma solidarité avec le peuple palestinien dans sa lutte pour la liberté, la justice et l'égalité.

La maison d'édition israélienne Modan publie des livres en partenariat avec le ministère israélien de la Défense. C'est exactement le genre d'entreprise que la campagne BDS avait en tête lorsqu'elle a appelé au boycott des institutions culturelles israéliennes qui sont «complices du maintien de l'occupation israélienne et du déni des droits palestiniens fondamentaux».

Rooney avait auparavant apporté son soutien à la romancière pakistanaise-britannique Kamila Shamsie lorsqu'elle avait rejeté une offre de publication de son travail en Israël. La lettre ouverte de 2019 en faveur de Shamsie, signée par Rooney et d'autres écrivains, dont Arundhati Roy et JM Coetzee, est intervenue après que la ville allemande de Dortmund l'ait dépouillée d'un prix littéraire parce qu'elle soutenait la campagne BDS.

Shamsie a exposé son raisonnement dans les mêmes termes que Rooney :

Je serais très heureuse d'être publié en hébreu, mais je ne connais aucun éditeur (de fiction) en hébreu qui ne soit pas israélien, et je comprends qu'il n'y a pas d'éditeur israélien qui soit complètement détaché de l'État. Je ne veux pas franchir le piquet de grève formé par la société civile palestinienne, qui a demandé à tous ceux qui veulent changer la situation de ne pas coopérer avec des organisations qui sont en quelque sorte complices de l'État israélien.

Contre l'impunité

L'article de Forward de Gitit Levy-Paz qui a déclenché cette controverse contenait une partie de la rhétorique standard des opposants au BDS:

«La décision de Rooney m'a surpris et attristé. Je suis une femme juive et israélienne, mais je suis aussi une érudite littéraire qui croit au pouvoir universel de l'art. Rooney a choisi une voie qui est un anathème pour l'essence artistique de la littérature, qui peut servir de portail pour comprendre différentes cultures, visiter de nouveaux mondes et se connecter à notre propre humanité.»

Un discours aussi noble sur le «pouvoir universel de l'art» se fait au détriment de tout engagement avec les formes très particulières d'oppression que subissent les Palestiniens de la part d’Israël. Une lettre ouverte, publiée plus tôt cette année par des intellectuels palestiniens et approuvée par un certain nombre de personnalités de premier plan, dont Sally Rooney, a précisé certains des détails que Levy-Paz a omis:

«Les Palestiniens sont attaqués et tués en toute impunité par des soldats israéliens et des civils israéliens armés... En mai dernier, le gouvernement israélien a commis un autre massacre à Gaza en bombardant aveuglément et sans relâche des Palestiniens dans leurs maisons, bureaux, hôpitaux et dans la rue. Le bombardement de Gaza fait partie d'un schéma intentionnel et récursif où des familles entières sont tuées et les infrastructures locales sont détruites. Cela aggrave des conditions déjà invivables dans l'un des endroits les plus densément peuplés de la Terre... Présenter cela comme une guerre entre deux camps égaux est faux et trompeur. Israël est la puissance colonisatrice. La Palestine est colonisée. Ce n'est pas un conflit: c'est l'apartheid.»

Les opposants à la campagne BDS prétendent qu'elle «singularise» Israël d'une manière suspecte et vraisemblablement antisémite. Levy-Paz offre un exemple typique de telles insinuations:

«Un boycott, surtout culturel, compte parmi les pentes les plus glissantes. Le déploiement de boycotts a dans le passé conduit à des atrocités humaines dont toute âme aimante prendrait ses distances. On ne s'en souvient pas toujours, mais l'une des premières mesures prises par le régime nazi en Allemagne a été le lancement d'un boycott des entreprises juives.»

Bien sûr, il y a eu d'innombrables exemples de boycotts qui n'ont pas conduit à des résultats indésirables, sans parler des «atrocités dont toute âme vivante prendrait ses distances». Mais Levy-Paz préfère invoquer la mémoire du nazisme que l'exemple bien plus pertinent de la campagne contre l'apartheid sud-africain, sur laquelle le mouvement BDS se modèle explicitement.

En tant qu'érudite littéraire, Levy-Paz est sans aucun doute familière avec la technique rhétorique fallacieuse illustrée par le discours funèbre de Marc Antoine dans la pièce de Shakespeare Julius César. Marc Antoine n'est pas venu louer César mais l'enterrer; Levy-Paz ne vient pas accuser Rooney d'antisémitisme mais suggérer de manière détournée qu'elle pourrait reconsidérer ses actions:

«Je ne dis pas que Rooney est antisémite, ou que la critique d'Israël constitue automatiquement de l'antisémitisme. Mais compte tenu de la montée de l'antisémitisme ces dernières années, notamment en Europe, le timing de son choix est dangereux.»

En réalité, la société civile palestinienne a lancé l'appel BDS parce que les États-Unis et d'autres pays ont choisi Israël pour des niveaux sans précédent de soutien, militaire, économique et diplomatique. Dans sa déclaration, Rooney a expliqué qu'elle «répondait à l'appel de la société civile palestinienne, y compris tous les principaux syndicats et associations d'écrivains palestiniens» – un point crucial qui est invariablement négligé par ceux qui accusent les partisans du BDS de cibler sélectivement Israël.

Les boycotts par des citoyens privés et des organisations doivent compenser le refus à long terme des gouvernements d'imposer les sanctions les plus minimales à Israël pour son déni des droits palestiniens - ou même de retirer leur soutien actif à l'occupation. Les partisans d'Israël ne s'opposent pas à la critique en tant que telle: ce qu'ils jugent totalement inacceptable, c'est la critique appuyée par une action significative.

Une menace stratégique

Cette pratique consistant à singulariser Israël en toute impunité s'étend même à la campagne BDS elle-même. Les deux chambres du Congrès américain ont voté en 2019 pour approuver la «Loi sur la lutte contre le BDS» de Marco Rubio, décrite par un critique comme «une législation qui se lit comme si elle avait été écrite par le Comité central du Likoud».

La loi autorisait des mesures punitives contre les personnes engagées dans des actions «destinées à pénaliser, infliger un préjudice économique à, ou limiter de quelque manière que ce soit les relations commerciales avec Israël ou les personnes faisant des affaires en Israël ou dans les territoires sous contrôle israélien dans le but de contraindre à une action politique ou d'imposer des positions politiques au gouvernement d'Israël. Il complétait une panoplie de lois anti-BDS au niveau des États déjà en place aux États-Unis.

«Territoires contrôlés par Israël» est un euphémisme pour désigner la terre palestinienne qu'Israël occupe depuis 1967. Cela montre que les opposants au BDS ne s'opposent pas à la campagne simplement parce qu'elle s'applique à Israël dans son intégralité. Lorsque Ben & Jerry's a annoncé qu'il ne vendrait plus ses glaces dans les colonies de Cisjordanie, cela a déclenché une réaction virulente du gouvernement israélien et de ses partisans américains, avec des menaces de représailles contre la société et sa société mère Unilever.

À toutes fins utiles, les dirigeants israéliens considèrent que les colonies illégales font partie intégrante de leur État. Ils n'ont aucune intention de démanteler un jour ces colonies, ou le mécanisme répressif de contrôle sur les Palestiniens que le groupe israélien de défense des droits humains B'Tselem a décrit comme une forme d'apartheid. C'est pourquoi ils réagissent avec tant d'agressivité à la moindre pression, si modeste soit-elle.

C'est la véritable «pente glissante» qu'Israël et ses partisans ont en tête. Si l'État perd l'accès à quelque chose, n'importe quoi, parce qu'il continue d'opprimer les Palestiniens, cela crée un précédent selon lequel les actions devraient avoir des conséquences. Aujourd'hui, il pourrait s'agir d'une traduction de Beautiful World, Where Are You ou d'un pot de crème glacée à la pâte à biscuits qui disparaît; demain, ce pourrait être un veto américain aux Nations Unies, ou le dernier avion de guerre de haute technologie.

En d'autres termes, cela semble presque comique, mais un tel raisonnement explique pourquoi Israël a qualifié la campagne BDS de menace stratégique clé. L'hostilité intense dirigée contre le BDS est un hommage indirect à son importance. Les personnalités qui bravent une telle hostilité pour soutenir la campagne, comme l'a fait Sally Rooney, méritent tout notre soutien.

Daniel Finn est le rédacteur en chef de Jacobin. Il est l'auteur de One Man's Terrorist: A Political History of the IRA.

Lien de l’article en anglais:

https://www.jacobinmag.com/2021/10/sally-rooney-israel-palestine-bds-hebrew-translation