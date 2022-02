Une brève histoire de la façon dont a communauté des Parsis a prospéré à Zanzibar (Freddie Mercury est le membre le plus connu de cette communauté)

Bien que peu nombreuse, cette communauté a joué un rôle influent dans la vie politique et culturelle de l'archipel de l'océan Indien jusqu'à la fin des années 1960. Par Ajay Kamalakaran pour Scroll.in magazine le 5 février 2022

Par Ajay Kamalakaran pour Scroll.in magazine le 5 février 2022 La rue Parsi Bazaar dans le quartier du Fort de Bombay avait un résident inhabituel à la fin des années 1860. Barghash bin Said, un prince omanais exilé de Zanzibar, vivait dans le quartier animé, se liant d'amitié avec les Parsis de la ville, alors qu'il envisageait de retourner à Zanzibar et de devenir le sultan de cet archipel de l'océan Indien. Au cours de son séjour de deux ans à Bombay, Barghash a réfléchi aux moyens de moderniser et d'améliorer la vie à Zanzibar. «Le séjour de Barghash en Inde lui a donné une perspective internationale, qu'il a utilisée pour développer son royaume», a écrit John Hinnels, un professeur de l’histoire des religions à la School of Oriental and African Studies de l'Université de Londres, dans son livre «The Zoroastrian Diaspora: Religion and Migration». Le livre non publié de l'ancien résident de Zanzibar et ancien secrétaire de l'Anjuman zoroastrien de Zanzibar Hoshang Kased qui a écrit un livre non publié «Parsee Lustre on the Emerald Island of Zanzibar», mentionne Barghash interagissant avec d'éminents intellectuels parsis à Bombay, tels que l'érudit et réformateur social Kharshedji Rustomji Cama (d'après qui l'Institut oriental KR Cama est nommé). Observant l'attention portée par les Parsis aux détails et ses compétences en anglais, Barghash, qui est devenu le sultan de Zanzibar en 1870, s'est arrangé pour que des érudits de la communauté déménagent dans l'archipel. Premiers immigrants Les récits de voyageurs étrangers à Zanzibar mentionnent quelques habitants parsis avant même que Barghash n'invite des membres de la communauté à s'y installer. Un récit de voyage de Sohrabji M Darukhanawala, qui était le surintendant de la santé du sultanat et l'une des premières personnes que Barghash a fait venir à Zanzibar, a parlé d'un homme Parsi qui avait des relations sur les îles en tant qu'agent d'un Seth Kamani dans la traite des esclaves dans les années 1830... Cet agent était apparemment consterné par l'entreprise et a démissionné. L'archipel était à une certaine époque le centre de la traite des esclaves en Afrique de l'Est, et il existe suffisamment de preuves historiques pour suggérer que les Indiens du Gujarat en ont tiré un profit lucratif. L'explorateur et écrivain britannique Richard Francis Burton a écrit à propos de deux agents commerciaux Parsi à Zanzibar en 1859 un livre intitulé «Zanzibar: City, Island and Coast». «Ceux-ci seront probablement suivis par d'autres, et si la plus énergique des races commerciales réussit une fois à faire bonne figure à Zanzibar, cela changera bientôt l'état du commerce.» Selon lui, les Arabes et les Africains de Zanzibar considéraient les Parsis sans préjugés. «Le regretté Seyyid (Saïd) était si soucieux d'attirer des Parsis qui pourraient le libérer de l'arrogance et de l'agacement des 'marchands blancs', qu'il leur aurait volontiers permis de construire une 'Tour du Silence' et de pratiquer de manière ininterrompue tous les rites de leur religion», a ajouté Burton. Ces agents n'étaient pas les premiers Parsis à s'installer en permanence sur les îles. Kased a écrit que le premier membre de la communauté à s'installer à Zanzibar était un commerçant de Surat, nommé Maneckji Mistry, qui est arrivé en 1845. On pense que le jeune homme s'est échappé de Surat sur un navire à destination de Zanzibar après avoir agressé un Sénior européen. La ville, alors sous le contrôle de la Compagnie des Indes orientales, avait un système juridique strict en vertu duquel Mistry aurait été passible de la peine de mort. Toutefois, après avoir créé une entreprise prospère à Zanzibar, Mistry s'est arrangé pour que sa femme et ses enfants s'y installent. S'enraciner Dans les années 1870, Barghash a pris l'initiative d'étendre le commerce avec l'Inde. «Pour obtenir de la nourriture et étendre ses ventes de clous de girofle, Barghash développa le commerce avec l'Inde, exploitant quatre navires à vapeur sur cette route, et en 1872, il lança un service mensuel de vapeur, Zanzibar-Aden, reliant ainsi le service postal de Londres» selon John Hinnels. L'un des ingénieurs des paquebots Bombay-Zanzibar, Bomanjee M Darukhanawala (frère de l'écrivain de récits de voyage Sohrabji), est devenu ministre des Travaux publics de Zanzibar.

Impressionné par les Parsis, Barghash bin Said, le deuxième sultan de Zanzibar, a emmené un certain nombre de spécialistes de cette communauté dans cet archipel de l'océan Indien. (Crédit photo: Maull & Co./National Maritime Museum, Greenwich/Wikimedia Commons [Domaine public].)

L'Anjuman zoroastrien a été fondé en 1875, bien avant qu'il y ait une communauté importante. «En 1882, Sohrabji Darukhanawala a amené avec lui d'Inde le premier prêtre zoroastrien à Zanzibar, Ervad Bhicaji P. Sidhwa d'Udwada, et il a allumé le premier feu rituel dans une pièce séparée au rez-de-chaussée de la propre maison de Darukhanawala», a écrit Hinnels. «La même année, les administrateurs ont acheté un terrain sur lequel des bâtiments communautaires devaient être érigés, et le sultan Barghash leur a donné un terrain pour un cimetière.» Cependant, on n’a jamais construit de tour du silence à Zanzibar. La migration de Parsis était cependant peu nombreuse et comprenait initialement des professionnels bien formés occupant des postes importants. Le médecin personnel de Barghash était le Dr Pestonji B Nariman. Barghash mourut en 1888 et deux ans plus tard, Zanzibar devint un protectorat britannique. Alors que l'archipel continuait d'être officiellement gouverné par les sultans, l'Empire britannique y exerçait un contrôle important. Les Britanniques ont mis en place un système judiciaire à double compétence. Pour les étrangers et les sujets britanniques, y compris les Indiens, il y avait une haute cour et des tribunaux inférieurs, appelés tribunaux subordonnés britanniques. Un système parallèle existait pour les sujets du sultan. De nombreuses lois indiennes ont été utilisées pour régir ceux sous juridiction britannique à Zanzibar. Entre autres, le code pénal indien, la loi sur les coups de fouet, la loi sur les successions indiennes, la loi sur les tribunaux civils de Bombay et la loi sur les contrats indiens étaient applicables à tous ceux qui n'étaient pas sujets du sultan. «A partir de 1897, le Code indien de procédure pénale et civile s'appliquait à Zanzibar, comme s'il s'agissait d'un district de la présidence de Bombay», écrit Hinnels. «Dans les affaires pénales, le juge assistant était réputé être un magistrat du district de la présidence de Bombay et la Haute Cour de justice de Bombay était réputée être la Haute Cour de Zanzibar - à l'exception des affaires impliquant les propres citoyens arabes du sultan.» Ces nouvelles réglementations ont conduit à l'immigration d'avocats et de policiers parsis sur l'île. À la fin du 19e siècle, la haute cour de Stone Town, la capitale de Zanzibar, comptait plusieurs avocats parsis, et il y avait aussi quelques officiers de police supérieurs de la communauté. Maneckji Dalal est devenu l'inspecteur en chef de la police. Les Britanniques ont encouragé l'immigration des Parsis à Zanzibar. La communauté est passée de 26 personnes en 1884 à 215 en 1945. L'île a été la rampe de lancement de la communauté vers l'Afrique et de nombreux Parsis ont ensuite déménagé sur le continent est-africain. L'élite de Zanzibar Au fur et à mesure que la communauté grandissait à Zanzibar, ses pratiques culturelles reflétaient celles des Parsis en Inde. Alors que la communauté était heureuse de proclamer son indianité, la politique britannique d'organisation de la population indienne en sous-groupes selon des modèles religieux, ethniques et sociaux a été bien accueillie par les Parsis, qui se sont mêlés aux Européens et aux Indiens. Quelques récits de voyageurs du début du XXe siècle indiquent que la communauté parsi exprimait un profond sentiment de loyauté envers les Britanniques mais s'abstenait de les singer. Dans son livre de 1908 intitulé «Glimpses of East Africa and Zanzibar», l'écrivaine britannique Ethel Younghusband parle des Parsis de Zanzibar en termes élogieux. «Les Parsis sont de loin les plus supérieurs des indigènes de l'Inde qui sont venus à Zanzibar. La plupart d’entre eux sont originaire de Bombay. Ce sont des gens très intéressants, très différents à presque tous les égards des autres enfants de l'Inde», a-t-elle écrit, ajoutant que certains d'entre eux avaient la peau aussi claire que les Européens et que d'autres étaient même encore plus blancs. L'auteure britannique a également félicité les membres de la communauté pour leur «gentillesse, générosité et bienveillance envers les autres moins nantis qu'eux», et a mentionné qu'ils ont construit de nombreuses institutions et souscrit «librement à lever des fonds pour toute cause digne». Bien que les Parsis se soient strictement abstenus de se marier en dehors de leur propre communauté, ils ont socialisé avec d'autres communautés de l'Inde. La langue a été utilisée comme terrain d'entente pour les interactions avec les familles d'affaires de Kutch, Kathiawar et Surat. Dans son livre, Hinnels a déclaré que ses sources de Zanzibar l'avaient informé que les Parsis se mélangeaient socialement le plus avec les Goans. «Le club social disposait d'installations de divertissement et de sport, notamment un terrain de badminton intérieur et un terrain de tennis extérieur, et les membres des deux communautés assistaient à des danses de salon au Parsi Club et au Goan Institute», a écrit Hinnels. La communauté a également réussi à former des équipes de cricket compétitives qui luttaient pour obtenir la coupe de cricket de Zanzibar. Leur lien avec les causes indiennes était tel que la communauté a collecté des fonds pour des causes sociales en Inde et a contribué au National Indian Defence Fund pendant la guerre Indo-Chinoise de 1962. Les célèbres Bulsara Il va sans dire que le fils Parsi le plus célèbre de Zanzibar était Freddie Mercury, né Farrokh Bulsara à Stone Town en 1946. Mercury, qui est devenu chanteur, auteur-compositeur et chanteur principal du groupe de rock Queen, a passé la majeure partie de son enfance en Inde, mais Zanzibar a profité du tourisme en son nom. La maison de Stone Town, où vivait sa famille, est une attraction touristique majeure.

Freddie Mercury avec sa fille au pair à Zanzibar ou il est né.