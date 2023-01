L’histoire peu connue de Cléopâtre Séléné, fille de la dernière reine d’Egypte Cléopâtre et de Marc-Antoine

La fille de Cléopâtre: l'héritage tragique du règne triomphant de Cléopâtre Séléné Jane Draycott révèle comment Cléopâtre Séléné, fille de Marc Antoine et de Cléopâtre, a transformé un héritage tragique en un règne triomphant...

Cléopâtre Séléné

Par Jane Draycott pour History Extra le 10 janvier 2023 Cléopâtre VII était la reine égyptienne que les Romains aimaient détester. À la fin de 30 avant JC, sa réputation atteignait des profondeurs. Elle était, après tout, le "monstre fatal" qui avait séduit Marc Antoine et l'avait attiré dans une alliance qui s'était soldée par une défaite face à l'empereur en attente de Rome, Octave. Tout l'épisode sordide avait atteint son paroxysme plus tôt cette année-là lorsque, alors que les forces d'Octave se rapprochaient de la capitale égyptienne d'Alexandrie, le couple s'était suicidé. Mais il y a un autre côté à cette histoire. Car en même temps que le nom de Cléopâtre était traîné dans la boue, l'enthousiasme pour l'Égypte - qu'Octave avait saisi pour l'empire romain - était à son plus haut niveau à Rome. Il y a eu une explosion de décorations d'inspiration égyptienne, des fresques ornées aux pyramides imposantes, comme l'imposante tombe de Gaius Cestius Epulo à la Porta San Paolo au sud de la ville. Ainsi, alors que Rome était consumée par une haine brûlante de Cléopâtre, son admiration pour le royaume qui l'avait produite ne s'estompait pas. Une personne qui aurait sans aucun doute été déconcertée par cette juxtaposition était la fille unique d'Antoine et de Cléopâtre, Cléopâtre Séléné.

Une statue de Cléopâtre Séléné et de son frère jumeau, Alexandre Hélios (Crédit photo: Alamy)

Née en 40 avant JC et élevée au Palais Royal d'Alexandrie, Cléopâtre Séléné avait environ 10 ans lorsque ses parents se sont suicidés. Elle et son frère jumeau fraternel, Alexandre Hélios, et leur frère cadet, Ptolémée Philadelphe, ont été ramenés à Rome par Octave et confiés à sa sœur - l'ex-épouse de leur père - Octavia, sur la colline du Palatin. Alors que le biographe d'Octave, Suétone, affirmait que le (futur) empereur était une figure paternelle bienveillante envers les enfants, insistant pour qu'ils soient pris en charge comme s'ils étaient sa propre progéniture, il y avait sans aucun doute une dimension politique à cette décision. Conserver le contrôle des enfants signifiait que toute menace potentielle pour le pouvoir de Rome sur l'Égypte était neutralisée. Le soleil et la lune Ce contrôle a été exprimé pour la première fois lors du Triple Triomphe d'Octave - un événement organisé pour célébrer ses succès militaires - à l'été 29 av. Le troisième et dernier jour du triomphe a commémoré sa conquête de l'Égypte, et en l'absence de leur mère, les enfants ont marché à côté d'une effigie d'elle enlacée avec les serpents qui avaient soi-disant mis fin à sa vie. Cléopâtre Séléné était habillée en lune et Alexandre Hélios en soleil, en référence aux noms célestes qu'Antoine leur avait conférés, afin de s'assurer que les foules qui bordaient la route processionnelle les reconnaîtraient. Heureusement pour eux, contrairement à d'autres ennemis de Rome comme Vercingétorix de Gaule, leur participation à un triomphe militaire n'a pas abouti à leur exécution rituelle. Mais après le triomphe, que faire d'une princesse qui n'était plus en possession d'un royaume? Octave s'est assuré que les autres enfants survivants d'Antoine étaient élevés comme des Romains traditionnels: Lullus Antonius, le fils d'Antoine par sa troisième épouse, Fulvia, a gravi le cursus honorum (échelle des offices) et a été élu consul. Antonia Major et Antonia Minor, les deux filles d'Antoine par Octavie (sa quatrième épouse), étaient mariées à des hommes romains convenables et comptaient parmi leurs descendants les empereurs Caligula, Claudius et Néron. Mais la situation de Cléopâtre Séléné n'était pas si simple. Elle avait, après tout, été déclarée reine de Crète et de Cyrénaïque (partie de la Libye moderne) à part entière par Antoine en 34 av. J.-C., et pouvait techniquement être considérée comme la reine légitime d'Égypte à la suite de la mort de sa mère.

La mort de Cléopâtre. Gravure: Domenichino (Crédit photo: Getty Images)

Heureusement pour Octave, une solution s'est présentée sous la forme d'un autre de ses pupilles, Gaius Julius Juba. Comme Cléopâtre Séléné, Juba était le dernier rejeton d'une famille royale déchue en exil. Son père, Juba I, avait été roi de Numidie (une région au nord du Sahara), mais avait soutenu le perdant de la guerre civile entre Jules César et Pompée le Grand. Après la défaite de Pompée, Juba I s'était suicidé, comme Cléopâtre, et son royaume, son trésor et sa progéniture avaient tous été confisqués par Rome. Et comme Cléopâtre Séléné, Juba avait été exposée dans une procession militaire: le Quadruple Triomphe de Jules César en 46 av. C’était un enfant à l'époque et le biographe de César, Plutarque, le décrit comme "le captif le plus heureux jamais capturé". Cléopâtre Séléné et Juba se sont mariés vers 25 avant JC avant d'être envoyés dans le royaume client romain nouvellement créé de Maurétanie (Maroc et Algérie actuels). Leur union fut commémorée dans un poème composé par le poète de la cour augustéenne Crinagoras de Mytilène: "Grandes régions limitrophes du monde que le plein fleuve du Nil sépare des Éthiopiens noirs, vous avez par mariage rendu vos souverains communs aux deux, transformant l'Égypte et La Libye en un seul pays. Puissent les enfants de ces princes régner à nouveau avec une domination inébranlable sur les deux terres." Une reine visible La Maurétanie était le seul royaume romain client à l'ouest de l'empire. C'était un vaste territoire, doté de ressources naturelles considérables qui comprenaient de nombreux produits de luxe dont les Romains rêvaient, tels que la teinture pourpre, le bois de cédrat et les animaux exotiques pour l'arène, ainsi que des produits de base comme les céréales et le poisson. Elle était peuplée par de nombreux groupes indigènes différents, qui sont aujourd'hui appelés collectivement "Berbères". Il y avait aussi des colonies grecques et romaines situées le long de la côte méditerranéenne de la région. Alors que les femmes au cœur même de l'empire romain n'étaient censées exercer qu’un pouvoir de façade, les reines clientes à la périphérie - dans des royaumes comme la Maurétanie - auraient été beaucoup plus visibles. Elles auraient bien sûr été impliquées dans tous les aspects de la gestion quotidienne de leurs royaumes, au point que leurs sujets auraient été lésés s'ils n'avaient pas pleinement participé. Et bien sûr, Cléopâtre Séléné aurait passé son enfance à voir sa mère faire exactement cela, non seulement diriger son royaume et recevoir des ambassades de toute l'ancienne Méditerranée, mais aussi visiter et correspondre avec d'autres femmes puissantes, telles que la reine Amanirenas, qui a dirigé le royaume voisin de l'Égypte, Kush. Cléopâtre Séléné n'aurait probablement vu aucune raison pour laquelle, une fois reine, elle ne devrait pas faire de même. Il n'est donc pas surprenant qu'elle n'ait montré aucune intention de se retirer et de permettre à Juba de prendre la tête de leur entreprise commune.

Cette pièce, montrant Juba d'un côté et Cléopâtre Séléné de l'autre, suggère qu'elle se considérait comme une partenaire égale dans la relation (Crédit photo: Alamy)

Elle était, après tout, celle qui avait la lignée la plus prestigieuse remontant à Ptolémée, un général d'Alexandre le Grand, et elle pouvait également se vanter d'avoir un lien direct avec la famille impériale par l'intermédiaire de ses demi-sœurs et de sa grand-mère paternelle, Julia. Au lieu de cela, la paire a régné ensemble, un fait que leur monnaie rend très clair. Dans les pièces émises conjointement (comme l'exemple ci-dessus), un portrait de Juba et la légende latine "Rex Iuba" (roi Juba) apparaît sur une face, tandis qu'un portrait de Cléopâtre Séléné et la légende grecque "Kleopatra Basilissa" (reine Cléopâtre) s'affiche de l'autre. Cependant, il est à noter que Cléopâtre Séléné a également émis ses propres pièces autonomes. Celles-ci regorgent non seulement de références à elle-même à travers des croissants de lune, mais également de motifs égyptiens tels que des crocodiles, des ibis, ainsi que la couronne et le sistre de la déesse Isis. Sur une émission de pièces, elle s'est même fait appeler "Reine Cléopâtre, fille de la reine Cléopâtre". C'est une preuve puissante de la fierté de la fille envers sa mère. Toujours prudent et plein de tact, le couple donna à la capitale de la Mauritanie un nouveau nom – Césarée – en l'honneur d'Octave. Cependant, ils ont quand même trouvé un moyen d'honorer Cléopâtre et la culture égyptienne à l'intérieur des murs de la ville. Le couple s'est lancé dans un programme de construction somptueux pour en faire un siège approprié pour leur dynastie naissante, et ils se sont clairement inspirés de l'ancienne maison de Cléopâtre Séléné à Alexandrie et des projets de construction de sa mère là-bas. Ils ont construit un phare dans le port semblable au célèbre Pharos, un vaste palais, un forum, un théâtre et un amphithéâtre. Ils ont également planté un bosquet sacré, rénové d'anciens temples et en ont consacré de nouveaux. Les dieux et déesses égyptiens sont rapidement devenus populaires en Maurétanie, et il y avait un temple d'Isis auquel Juba a dédié des crocodiles. Des œuvres d'art égyptiennes ont également été importées de l'ancien royaume de Cléopâtre Séléné. Ainsi, à bien des égards, Césarée a été influencée par Alexandrie, et avec le temps, elle deviendrait une cour hautement sophistiquée et multiculturelle, peuplée d'érudits grecs, romains, égyptiens et africains bien éduqués et prolifiques, et d'artisans talentueux et créatifs. Dans les propres écrits de Juba, il a inclus des anecdotes sur l'Égypte, Alexandrie et le Nil qui provenaient très probablement de Cléopâtre Séléné. C'était une façon pour elle de réutiliser ses souvenirs de sa mère et de son ancienne vie d'une manière acceptable pour les lecteurs romains. Problèmes dans l'au-delà Cléopâtre Séléné et Juba avaient, à tous points de vue, transformé des enfances mouvementées – défaite, captivité, suicides de leurs parents – en triomphe. Mais alors la catastrophe a frappé. À un moment donné au tournant du premier millénaire, cette réussite nord-africaine a été brutalement interrompue par la mort prématurée de la reine. Bien que nous ne connaissions pas la date précise du décès de Cléopâtre Séléné, un autre poème composé par Crinagoras de Mytilène peut fournir un indice, ainsi qu'un éloge évocateur des réalisations de la reine morte: "La lune elle-même, se levant tôt le soir, a obscurci sa lumière, voilant son deuil dans la nuit, parce qu'elle a vu son homonyme, la jolie Séléné, descendre morte dans l'Hadès trouble. Elle lui avait conféré la beauté de sa lumière, et avec sa mort elle a mêlé ses propres ténèbres." Dans son poème, Crinagoras semble suggérer que la mort de Cléopâtre Séléné a coïncidé avec une éclipse lunaire. Cela a conduit les historiens à proposer deux dates possibles pour sa disparition - le 23 mars 5 avant JC et le 4 mai 3 après JC - qui ont toutes deux été témoins d'éclipses lunaires visibles à Césarée et à Rome. La reine fut inhumée dans un magnifique mausolée dont on peut encore voir les vestiges près de Cherchell en Algérie aujourd'hui. Juba a continué à gouverner la Mauritanie pendant deux décennies après la mort de sa femme, et leur fils Ptolémée a été nommé co-dirigeant en 21 après JC. (Notez que son nom a été tiré de sa lignée maternelle plutôt que paternelle, une autre indication de la façon dont Cléopâtre Séléné promu sa mère et sa dynastie.)

Tombe de Juba II et de Cléopâtre Séléné, ruines de Tipasa, Algérie (Crédit photo: Getty Images)