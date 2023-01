La gauche devrait s'opposer à la censure des grandes entreprises technologiques

Il est facile pour la gauche de se réjouir lorsque les racistes, les fascistes et les réactionnaires sont déclassés par les entreprises technologiques. Mais les censeurs ne sont pas nos amis. Nous devrions défendre la liberté d'expression en ligne - et affirmer que la meilleure façon de la protéger est avec un programme socialiste qui place les plateformes de médias sociaux privatisées sous le contrôle public.

Ben Burgis est professeur de philosophie et auteur de Give Them An Argument: Logic for the Left. Il anime le podcast Give Them An Argument.

Je suis l'hôte d'un podcast et d'une émission YouTube intitulée Give Them An Argument (GTAA). Le mois dernier, une vignette a été supprimée d'une de nos vidéos. C'était un extrait de mon entretien avec la YouTubeuse de gauche Natalie Wynn ("ContraPoints"). L'e-mail de YouTube affirmait qu'il violait leur politique "Sexe et nudité". Je vais vous montrer l'image. Je dirais que les prudes devraient détourner les yeux mais… eh bien…

Il y a au moins deux choses étranges à ce sujet. Tout d'abord, Natalie est entièrement vêtue dans cette image. Deuxièmement, c'est juste le cadre GTAA autour de la même photo de profil qu'elle utilise pour sa chaîne YouTube très populaire. La machine à censure de YouTube ne lui a jamais reproché de l'utiliser. Alors, qu'est-ce-qu'il s'est passé?

Je n'en ai aucune idée, car YouTube ne veut pas me le dire. L'entreprise est finalement revenue sur sa décision mais ne m'a jamais expliqué comment l'image avait été retirée en premier lieu.

Très ennuyeux, mais peut-être juste un malentendu ou un problème algorithmique. Pourtant, quelques semaines plus tard, une foule de partisans inconditionnels de Trump ont pris d'assaut le Capitole dans une dernière tentative pour annuler les élections de 2020. J'ai animé une diffusion en direct à ce sujet avec le philosophe Ryan Lake, l'historienne Djene Bajalan, mon producteur Forrest Miller et le poète et commentateur de gauche C. Derrick Varn. Pour le moins qu'on puisse dire, aucune de ces personnes n'est un partisan de Trump. En fait, une bonne partie du flux a été consacrée à l'analyse de la question de savoir si les partisans de Trump étaient techniquement considérés comme des «fascistes».

Tout cela est apparu plus qu'un peu surprenant lorsque, environ une semaine plus tard, YouTube a supprimé la vidéo au motif que nous faisions la promotion des théories du complot de Trump sur l'élection. L'e-mail de YouTube affirmait que nous avions violé leurs conditions d'utilisation en publiant du contenu «qui avance de fausses allégations selon lesquelles des fraudes, des erreurs ou des problèmes généralisés ont changé le résultat de l'élection présidentielle américaine de 2020».

Nous avons fait appel dès que le flux a été supprimé. Nous n'avons pas encore reçu de réponse.

Environ une semaine plus tard, j'ai été incarcéré pendant plusieurs jours dans ce qu'on appelle la "prison de Facebook". Je pouvais lire les messages, mais je ne pouvais pas interagir avec eux. Je pouvais recevoir des messages mais je ne pouvais pas y répondre.

J'avais posté le flux YouTube sur Facebook, il pourrait donc y avoir un lien entre le flux en cours de suppression et le "prisonnage" de Facebook. Ou les deux auraient pu être totalement indépendants. Facebook m'a dit que j'aurais violé les "normes communautaires" d'une manière ou d'une autre, mais ne m'a pas dit comment je les avais violées ni même quel message m'avait causé des ennuis.

Le fait que j'ai été «emprisonné» (bloqué) pour la première fois depuis que j'ai créé mon compte il y a quatorze ans, et que cela s'est produit alors que toutes les principales plates-formes technologiques intensifiaient la censure après l'émeute du Capitole est suggestif, mais cela aurait pu être une coïncidence. L'une des choses les plus frustrantes à propos de ce type de censure technologique est qu'il n'y a tout simplement aucun moyen de savoir ce qui se passe derrière le rideau.

Est-ce que tout cela a de l'importance? C'est certainement un inconvénient pour les podcasteurs et les streamers comme moi, mais cela se classe sûrement très bas sur toute liste d'injustices qui valent la peine de perdre le sommeil. Mais les actions de ces entreprises comptent. Les médias sociaux sont un élément clé de l'information au XXIe siècle, mais ils sont détenus par des entreprises privées.

Même si la bonne norme pour ce qui devrait ou ne devrait pas être dit sur les médias sociaux numériques se situe quelque part en deçà de l'absolutisme de la liberté d'expression, c'est un problème que les normes que nous avons soient arbitrairement établies et appliquées de manière opaque par des entreprises privées dont l'allégeance principale est de faire l'argent plutôt que de servir le bien public, et qui ne fournissent aucune procédure régulière de base aux utilisateurs pour faire appel des suspensions ou même découvrir ce qu'ils auraient fait de mal.

Socialisme et liberté d'expression

Certains progressistes ont excusé les entreprises technologiques de supprimer les plateformes des personnes que nous n'aimons pas en adoptant une définition fondamentalement libertaire de la "liberté d'expression", selon laquelle seule la censure gouvernementale peut la violer. L'idée est que, puisque les plateformes technologiques sont des propriétés privées, rien de ce qu'elles font ne peut être une menace pour la "liberté d'expression" par définition. Mais c'est beaucoup trop étroit.

Pensez, par exemple, à la liste noire d'Hollywood dans les années 1950. Dans un accès de paranoïa anti-communiste, les studios hollywoodiens ont dressé une liste de membres présumés du Parti et de sympatisans et leur ont refusé un emploi. L'effort pour mettre fin à la liste noire était un combat pour le droit des travailleurs d'Hollywood d'exprimer des idées politiques controversées - même si les studios étaient des entités privées.

La raison d'adopter une ligne dure contre la censure gouvernementale est que nous nous soucions de choses comme la valeur de l'expression individuelle et les avantages sociétaux d'une discussion libre et ouverte sur des idées controversées. La même considération devrait nous amener à considérer la liberté d'expression comme au moins une valeur importante à mettre en balance avec d'autres dans une variété de contextes non gouvernementaux. Et cela devrait certainement nous amener à nous inquiéter du degré de contrôle que quelques PDG de la technologie ont actuellement sur le flux d'informations dans notre société.

Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, prend la parole lors d'un événement médiatique au siège de Facebook à Palo Alto, 2011. (Justin Sullivan / Getty Images)

Les anecdotes avec lesquelles j'ai commencé à propos de mes propres problèmes avec les censeurs techniques sont relativement triviales. Mais nous avons vu des indications beaucoup plus inquiétantes sur la gravité de la censure technologique du secteur privé au cours des derniers mois.

Lorsque de nombreux libéraux craignaient que les révélations du New York Post sur Hunter Biden ne fassent basculer l'élection vers Donald Trump, Facebook et Twitter sont tous deux intervenus pour empêcher leurs utilisateurs de partager l'histoire. Une défense commune des actions des entreprises était qu'elles n'étaient pas motivées par des préoccupations politiques douloureusement évidentes, mais par l'incapacité du Post à respecter les normes journalistiques appropriées.

C'est difficile à prendre au sérieux dans les circonstances. Mais même si c'était vrai, l'idée que Jack Dorsey et Mark Zuckerberg - des PDG d'entreprises sans responsabilité démocratique envers le grand public - devraient être habilités à décider quels journaux sont suffisamment responsables sur le plan journalistique pour que les millions d'utilisateurs de Facebook et Twitter soient autorisés à les voir est profondément troublant.

De même, on peut affirmer que Donald Trump méritait d'être retiré de diverses plateformes de médias sociaux après les événements du 6 janvier. Mais quoi que vous pensiez du résultat, il est étonnant que la décision de couper les principales lignes de communication du l'élu le plus puissant de la planète auprès du grand public est aux mains de quelques corporations.

Il n'est pas non plus difficile d'imaginer des circonstances dans lesquelles la gauche s'indignerait à juste titre d'une décision parallèle. Imaginez une présidente Alexandria Ocasio-Cortez tweetant des encouragements aux travailleurs pendant une grève générale et accusée par les entreprises de médias sociaux d'avoir «incité» à toute violence qui a eu lieu sur les piquets de grève.

La semaine dernière, diverses pages socialistes ont été supprimées de Facebook. La société a déclaré plus tard que cela était dû à une "erreur d'automatisation". Peut-être que c'était le cas. D'autre part, les appels à l'abonnement Jacobin ont été bannis à plusieurs reprises de Facebook pendant des mois au motif qu'ils constituent des "publicités politiques". Mais le Wall Street Journal, par exemple, ne fait face à aucune restriction similaire.

En plus des considérations de principe sur la liberté d'expression, une bonne raison pour la gauche de s'opposer à la censure technologique est que nous devrions parfaitement savoir que les ploutocrates de la Silicon Valley ne sont pas nos amis. Si nous ne sommes pas actuellement les principales cibles des censeurs, c'est qu'ils ne nous prennent pas suffisamment au sérieux en tant que menace pour leurs intérêts économiques.

Aussi satisfaisant que cela puisse être sur le plan viscéral de voir les racistes, les fascistes et les réactionnaires déconsidérés, la gauche ne devrait pas adopter la définition libertaire "seule la censure gouvernementale compte" ou céder la question de la liberté d'expression à nos ennemis idéologiques. Au lieu de cela, nous devrions souligner que les censeurs des entreprises sont une énorme menace pour la liberté d'expression, en particulier lorsqu'ils possèdent nos communications communes en privé. Et nous offrons en fait des solutions à cette censure.

Par exemple, comme Shaun Richman l'a préconisé, nous devrions faire pression pour de nouvelles lois du travail agressives afin de protéger les travailleurs contre le licenciement pour avoir dénoncé le patron. Et nous devrions préconiser de faire en sorte que les plates-formes technologiques massives deviennent propriété publique afin que les protections du premier amendement s'appliquent à ces plates-formes.

Le souvenir persistant du modèle soviétique imparfait de socialisme d'État a donné à beaucoup de gens l'impression que le capitalisme et la liberté d'expression vont de pair. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Le cœur du socialisme démocratique est la reconnaissance que l'autoritarisme du secteur privé peut être autant une menace pour la liberté et l'égalité significatives que les politiques gouvernementales autoritaires. C'est pourquoi nous voulons étendre la démocratie au travail. Et c'est pourquoi nous voulons étendre la lutte pour la liberté d'expression au secteur privé.

Lien de l’article en anglais:

https://jacobin.com/2021/01/censorship-big-tech-facebook-twitter