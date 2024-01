Bien à vous, Henry Kissinger...

À l'occasion de son décès à l'âge de 100 ans, les louanges et les dénonciations d'Henry Kissinger sont chantées et vitupérées en un nombre record. Permettez-moi d'ajouter aux "louanges". Plus que quiconque, Henry, avec son patron, Richard Nixon, est responsable de ma transformation en activiste.

Ce passage du statut d'intellectuel flottant à celui d'activiste s'est fait de manière inattendue. Elle s'est produite en avril 1970, lorsque Kissinger et Nixon ont déclaré qu'ils allaient mettre fin à la guerre du Viêt Nam en l'étendant au Cambodge. Je me dépêchais de passer sur Prospect Road - où se trouvaient les "eating clubs" ou fraternités de Princeton - pour aller en cours lorsque j'ai été frappé par une effervescence près du siège de l'Institut d'analyse de la défense (IDA). Une foule d'une centaine de gens entourait une quinzaine de personnes qui s'étaient assises, et joignaient leurs bras pour bloquer l'entrée de l'Institut, connu pour ses travaux sous contrat avec le Pentagone. J'ai traversé la rue pour voir de quoi il retournait, plus par curiosité qu'autre chose. Puis une phalange de policiers est arrivée et a bousculé les gens afin d’arriver jusqu’à ceux qui étaient assis par terre, les bras joints, et les arrêter.

Lorsque la police a commencé à couper brutalement la chaîne humaine et à faire monter les gens dans la charrette, quelque chose en moi s'est déclenché: j'ai sauté dans l'espace laissé vide par une personne arrêtée et je me suis retrouvé entre deux personnes dont j'ai appris plus tard qu'il s'agissait d'Arno Mayer, un éminent professeur d'histoire diplomatique, et de Stanley Stein, un tout aussi éminent professeur d'histoire latino-américaine. En les rejoignant, je n'avais qu'une idée en tête: c’en était fini de mon doctorat. À l'époque, les étudiants étrangers qui étaient arrêtés lors d'événements politiques pouvaient s'attendre à être expulsés selon les règles du Service de l'immigration et de la naturalisation. En une fraction de seconde, j'avais renoncé à mon avenir de sociologue.

Après notre arrestation au siège de la police de Princeton, j'ai appelé Madge, ma femme, et lui ai raconté ce qui s'était passé, sans toutefois mentionner la probabilité que nous soyons expulsés. J'avais franchi le pas et, étonnamment, je ne le regrettais pas car j'avais l'impression d'avoir trouvé ma place dans la vie: être un activiste, un acteur du changement social. Comme les autres participants au rassemblement de l'IDA, j'ai été jugé coupable d'intrusion et de résistance à l'arrestation et j'ai été condamné à des travaux d'intérêt général, c'est-à-dire à nettoyer les rues de Princeton les week-ends pendant un mois entier.

J'ai attendu l'ordre d'expulsion. Et j'ai attendu. Après un mois d'attente, j'ai commencé à comprendre ce qui se passait. Le gouvernement local de Princeton ne coordonnait pas son travail avec les services d'immigration et de naturalisation, comme on me l'avait laissé entendre. Cela n'arriverait qu'après le 11 septembre, sous l'égide du nouveau département de la sécurité intérieure, plus de 30 ans plus tard.

Mon métier de sociologue, pour lequel je me formais à Princeton, prenait un nouvel essor. Mais je n'étais plus le même. L'arrestation m'avait transformé.

À ce moment-là, ma priorité pendant mon séjour à Princeton était d'arrêter la guerre au Vietnam, et quand je n'étais pas plongé dans la lecture de Marx, des marxistes et des post-marxistes, une grande partie de mon travail consistait à diriger ou à participer à des groupes de discussion sur la manière d'organiser de plus en plus d'étudiants pour former une masse critique sur le campus contre la guerre.

Au moment où Kissinger et Nixon ont envahi le Laos au début de l'année 1971 pour détruire le trafic sur la piste Ho Chi Minh, je faisais partie de la direction informelle du mouvement anti-guerre sur le campus. Nous avons appelé au boycott des cours, mais l’action majeure a été la prise de contrôle et la fermeture de ce qui s'appelait alors la Woodrow Wilson School, l'école d'administration publique de Princeton, école qui servait de terrain de recrutement à la Central Intelligence Agency et aux bureaucrates formés par les gouvernements étrangers alliés des États-Unis. J'ai organisé l'occupation de l'école par des centaines d'étudiants, mais au prix de l'inimitié perpétuelle de l'un de ses professeurs. L'éminent sociologue de la modernisation, Marion Levy, a fait de son mieux au cours des années suivantes pour devenir membre de mon comité de thèse, dans le seul but de torpiller la personne qu'il considérait comme ayant sali sa bien-aimée Woodrow Wilson School.

J'ai poursuivi ma thèse, une étude de la contre-révolution dans le Chili de Salvador Allende d'un point de vue marxiste. Elle a été approuvée en 1975, en partie grâce aux efforts consentis par le président du département, Marvin Bressler, pour empêcher Marion Levy de faire partie de mon comité et exercer sa vengeance.

J'ai poursuivi mon travail clandestin à plein temps en tant que cadre du parti communiste des Philippines pendant les 15 années suivantes, subissant d'autres arrestations et emprisonnements pour désobéissance civile lors de manifestations aux États-Unis contre le dictateur Ferdinand Marcos. Plus tard, en tant qu'activiste international à l'époque de George W. Bush, j'ai de nouveau donné libre cours à ma passion anti-guerre, en participant à des mobilisations dans le monde entier, de Bagdad à Londres en passant par Beyrouth.

Alors, à toi, vieux démon, Henry, pour m'avoir sauvé de ce qui aurait sûrement été une vie académique peu excitante, spécialisée dans un champ d'activité aussi peu reluisant que la "théorie de la modernisation" de Marion Levy.

Walden Bello, né le 11 novembre 1945 à Manille, est un sociologue et un écrivain engagé philippin. Chroniqueur pour Foreign Policy in Focus, il est l'auteur ou le coauteur de 19 livres, dont les plus récents sont Capitalism's Last Stand? (Londres : Zed, 2013) et State of Fragmentation: the Philippines in Transition (Quezon City: Focus on the Global South et FES, 2014).

Lien de l’article en anglais:

https://www.counterpunch.org/2023/12/06/and-heres-to-you-henry-kissinger/