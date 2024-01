Selon Maduro, l'opposition et la CIA préparent des 'attaques terroristes' pour déstabiliser le Venezuela

Le président vénézuélien Nicolas Maduro a accusé l'opposition soutenue par les États-Unis et la CIA de planifier des «attaques terroristes» afin de déstabiliser le pays à l'approche de l'élection présidentielle de cette année.

Maduro et les dirigeants de l’opposition soutenue par les États-Unis ont signé un accord le mois dernier, s’engageant à organiser une élection présidentielle compétitive. L'accord a été signé à la Barbade lors d'un événement organisé par le gouvernement norvégien et auquel ont participé des représentants américains.

«Le Venezuela entre dans une période d'élections présidentielles, mais l'extrême droite mercenaire et l'opposition parasitaire ne toléreront pas le processus électoral. Ils déclencheront une guerre pour nuire au peuple; ils mèneront une guerre et des attaques terroristes. Ils se préparent» a déclaré Maduro.

«La Central Intelligence Agency (CIA) des États-Unis, ainsi que la Drug Enforcement Administration (DEA), depuis son siège en Colombie, préparent des actions violentes, putschistes et anticonstitutionnelles contre le Venezuela», a-t-il ajouté.

«La CIA et la DEA, des agences qui opèrent de manière indépendante, sont des entités criminelles.»

Jeudi, Maduro a ordonné aux civils, à l'armée et à la police de tout le pays d'activer la Furia Bolivariana ou Plan Furie Bolivarienne, en vertu duquel chacun a le devoir de lutter contre «toute tentative terroriste» et de «défendre le droit à la paix».

«L'ordre est donné: vigilance maximale, unité et préparation à toute agression interne et externe contre la cohésion nationale et la loyauté absolue des FANB (Forces armées nationales bolivariennes du Venezuela)», a déclaré Maduro dans ses instructions au ministre de la Défense Vladimir Padrino López.

«Les ennemis de la Paix et de la Patrie ne se reposent pas, ils veulent empêcher la reprise et la tranquillité économique. Ils n'y arriveront pas!» a-t-il ajouté.

Maduro a également souligné lors d'un discours téléphonique lors d'un événement pour les travailleurs de l'État de Bolivar Amazon que l'opposition préparait des «tentatives de coup d'État» et des «manifestations violentes» ainsi qu'une «guerre» contre les services publics et notamment la compagnie nationale de l'électricité.

«Nous devons être prêts comme un boxeur à deux mains, de sorte que s'ils frappent dans le mauvais sens, nous les vaincrons.»

