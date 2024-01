Depuis le début de sa carrière politique, Joe Biden a reçu plus de 4 millions de dollars du lobby israélien

L’argent du sang: Les 10 hommes politiques américains qui ont reçu le plus d’argent du lobby israélien Par Alan MacLeod pour MintPress News le 18 décembre 2023

Dessin de Carlos Latuff

Alors que l’attaque israélienne contre Gaza, le Liban et la Syrie s’intensifie, l’opinion publique américaine est consternée. Un nouveau sondage révèle que les Américains soutiennent un cessez-le-feu permanent dans un rapport de plus de 2 pour 1 (y compris la grande majorité des démocrates et de beaucoup de républicains). Et pourtant, malgré cela, seuls 4% des membres élus de la Chambre soutiennent ne serait-ce qu’un cessez-le-feu temporaire, et les États-Unis continuent d’opposer leur veto aux résolutions de l’ONU visant à mettre fin à la violence. Walter Hixson, un historien spécialisé dans les relations étrangères américaines, a déclaré à MintPress News: «Un soutien sans entrave à Israël et à son lobby met constamment les États-Unis en désaccord avec les organisations internationales de défense des droits de l'homme et la grande majorité des pays à propos des crimes de guerre commis par Israël et des violations flagrantes du droit international. Le vote actuel de l’ONU sur un cessez-le-feu à Gaza [auquel les États-Unis ont opposé leur veto] n’est que le dernier exemple en date.» Là, Hixson fait référence au lobby pro-israélien, un réseau vague de groupes influents qui dépensent des millions en campagnes de pression, en programmes de sensibilisation et en dons aux politiciens américains, le tout avec un seul objectif en tête: s'assurer que les États-Unis soutiennent la politique du gouvernement israélien, notamment en soutenant l’expansion israélienne, en bloquant la création d’un État palestinien et en s’opposant à un mouvement croissant de boycott, de désinvestissement et de sanctions (BDS) dans le pays. Sur le plan international, Israël a perdu pratiquement tout son soutien. Mais il a toujours un soutien majeur: le gouvernement américain. Cela est sans aucun doute dû en partie aux efforts extraordinaires déployés par le lobby pour obtenir un soutien, notamment en inondant les politiciens américains de millions de dollars de contributions. Dans cette enquête, MintPress News classe les dix hommes politiques actuellement en poste qui ont reçu le plus d’argent pro-israélien depuis 1990. Numéro 1: Joe Biden, 4,346,264 $ Le plus grand bénéficiaire de l’argent du lobby israélien est le président Joe Biden. Dès le début de sa carrière politique, Biden, selon son biographe Branko Marcetic, «s’est imposé comme un ami implacable d’Israël», passant sa carrière au Sénat «à apporter à Israël un soutien inconditionnel, même lorsque son comportement suscitait l’indignation des deux partis». Le futur président a joué un rôle clé dans l’obtention de sommes record d’aide américaine à l’État juif et a contribué à bloquer une proposition de paix avec la Palestine en 1998. Le soutien à la politique israélienne s’est poursuivi jusqu’à présent, son administration insistant sur le fait qu’il n’y a «aucune ligne rouge» qu’elle ne pourrait franchir et qui lui ferait perdre le soutien américain. En substance, Biden a donné carte blanche au Premier ministre Benjamin Netanyahu pour enfreindre les règles, normes ou lois qu’il souhaite.

Biden monte un escalier pour s'adresser à la conférence 2016 de l'American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) à Washington (Crédit photo: Owen|PA)

Cela inclut le nettoyage ethnique et les crimes de guerre tels que le bombardement d’écoles, d’hôpitaux et de lieux de culte à l’aide d’armes interdites comme les munitions au phosphore blanc. Les armes qu’Israël utilise sont fournies directement par les États-Unis. En novembre, l’administration Biden a approuvé un programme d’aide militaire supplémentaire de 14,5 milliards de dollars à Israël, garantissant ainsi la poursuite du carnage. Pour son soutien indéfectible, Biden a reçu plus de 4,3 millions de dollars de groupes pro-israéliens depuis 1990. Numéro 2: Robert Menéndez, 2,483,205 $ Le sénateur du New Jersey a reçu près de 2,5 millions de dollars de contributions et, à la suite de l’attaque du Hamas du 7 octobre, il a joué un rôle clé dans la mobilisation du soutien à Israël. Décrivant l'opération Al-Aqsa Flood comme des «atrocités barbares» qui constituaient un «affront à l'humanité elle-même», Menéndez a prononcé un discours passionné au Sénat où il s'est adressé directement à Biden, déclarant: «Monsieur le Président, face à un mal indicible, nous ne devons pas mâcher nos mots. Nous ne devons pas faiblir dans notre détermination. Chacun d’entre nous dans cette enceinte a la responsabilité morale de s’exprimer – sans équivoque et sans excuse – alors que nous sommes aux côtés d’Israël et de son peuple. Je suis résolument dévoué à cette cause depuis 31 ans au Congrès.» Il a poursuivi en affirmant qu’Israël et les États-Unis sont intrinsèquement liés et fondés sur les mêmes principes. Menéndez a également suscité la controverse après avoir exigé que les États-Unis aident Israël à «effacer le Hamas de la surface de la Terre», alors même qu’Israël rasait Gaza avec un tapis de bombes. En octobre, il a coparrainé une résolution du Sénat «aux côtés d’Israël contre le terrorisme» qui a été adoptée à l’unanimité, sans dissidence. Numéro 3: Mitch McConnell, 1,953,160 $ Le leader de la minorité sénatoriale est l’un des hommes politiques les plus puissants d’Amérique et a utilisé son influence pour tenter de faire adopter une législation criminalisant le BDS. Il a décrit cette tactique pacifique comme «une forme économique d’antisémitisme qui cible Israël». McConnell est connu pour être très proche du Premier ministre Netanyahu et a soutenu un projet de loi condamnant les Nations Unies et appelant les États-Unis à continuer d’opposer leur veto à toute résolution de l’ONU critiquant Israël. Le mois dernier, il s’est fermement opposé aux mesures prises pour appliquer les lois fondamentales américaines et internationales sur les expéditions d’armes vers Israël. En vertu de la loi américaine actuelle, Washington a le devoir de cesser de fournir des armes aux pays commettant de graves violations des droits de l’homme. McConnell a cependant déclaré qu’appliquer ces normes à Israël serait «ridicule», expliquant que: Notre relation avec Israël est la relation de sécurité nationale la plus étroite que nous ayons avec n'importe quel pays du monde, et il me semble totalement inutile de conditionner, en fait, notre aide à Israël au respect de nos normes. C’est une démocratie et un de nos alliés, et je ne pense pas que nous ayons besoin de conditionner le soutien que nous espérons apporter très prochainement à Israël. McConnell a reçu près de 2 millions de dollars de groupes pro-israéliens. Numéro 4: Chuck Schumer, 1,725,324 $ Le prochain sur la liste est l'opposant démocrate de McConnell, le leader de la majorité sénatoriale Chuck Schumer, qui a récupéré plus de 1,7 millions de dollars auprès des groupes de pression israéliens. Ces dernières semaines, Schumer a pris l’initiative d’éloigner le débat public des crimes d’Israël et de s’orienter vers une prétendue montée de l’antisémitisme à travers l’Amérique. «Pour nous, peuple juif, la montée de l’antisémitisme est une crise. Il s’agit d’un incendie qui doit être éteint», a déclaré le sénateur de New York, ajoutant que «les Juifs américains se sentent montrés du doigt, ciblés et isolés. À bien des égards, nous nous sentons seuls.» L'idée selon laquelle la haine antisémite explose aux États-Unis vient en grande partie d'un rapport publié par l'Anti-Defamation League (ADL), qui affirme que les incidents antisémites ont augmenté de 337% depuis le 7 octobre. Cependant, 45% de ces incidents «antisémites» recensés par l’ADL sont des marches pro-palestiniennes et pro-paix appelant à des cessez-le-feu, y compris celles dirigées par des groupes juifs comme If Not Now ou Jewish Voice for Peace (MintPress a récemment publié une enquête sur les chiffres truqués de l’ADL et sur son historique de travail pour Israël et d’espionnage sur des groupes progressistes américains).

Schumer, à droite, s'exprime pendant que le républicain Mike Johnson, à gauche, et le démocrate Hakeem Jeffries, assistent à une marche pro-israélienne à Washington, le 14 novembre 2023 (Crédit photo: Mark Schiefelbein/PA)

Schumer, cependant, a délibérément tenté de confondre l’opposition aux bombardements israéliens contre ses voisins avec le racisme anti-juif, en écrivant: «Aujourd’hui, trop d’Américains exploitent les arguments contre Israël et se lancent dans un antisémitisme virulent. La normalisation et l’intensification de cette montée de la haine constituent le danger que beaucoup de Juifs craignent le plus.» Il est même allé jusqu’à qualifier Dave Zirin – un journaliste juif qui soutient la justice pour les Palestiniens – d’antisémite. En tant que leader de la majorité au Sénat, Schumer a utilisé son influence pour faire adopter des programmes d’aide militaire à Israël, même si Israël mène des actions que beaucoup ont qualifiées de crimes de guerre, écrivant ceci: «L'une des tâches les plus importantes que nous devons accomplir est d'adopter un projet de loi de financement pour garantir que nous, ainsi que nos amis et partenaires en Ukraine, en Israël et dans la région indo-pacifique, disposons des capacités militaires nécessaires pour affronter et dissuader nos adversaires et concurrents.» Il a ajouté que «les sénateurs devraient être prêts à rester à Washington jusqu’à ce que nous ayons terminé notre travail» et qu’ils devraient s’attendre à travailler «de longues journées et nuits, et potentiellement des week-ends de décembre», jusqu’à ce que l’accord soit conclu. Numéro 5: Steny Hoyer, 1,620,294 $ L'ancien leader de la majorité parlementaire est l'un des partisans les plus virulents d'Israël à la Chambre des représentants. Hoyer a exigé que «le Congrès finance Israël immédiatement et sans condition», donnant ainsi le feu vert à l’administration Netanyahu pour faire ce qu’elle veut. Fervent sioniste, le natif du Maryland a expliqué qu’il pensait que: «… le devoir du monde qui a mis de côté une terre, une terre qu'Israël occupe depuis des millénaires, et qui a dit: ceci est votre lieu de sauvegarde, ceci est votre lieu de souveraineté, ceci est votre lieu de sécurité.»

Hoyer prend la parole lors de l'événement Stand with Israel du Conseil des relations avec la communauté juive, le 13 octobre 2023 (Crédit photo: House.gov)

Plus tôt ce mois-ci, Hoyer a également voté en faveur d’un projet de loi déclarant que l’antisionisme est intrinsèquement antisémite, déclarant ainsi toute critique d’Israël comme invalide parce que raciste. Hoyer a reçu plus de 1,6 million de dollars de dons de groupes de pression pro-israéliens. Numéro 6: Ted Cruz, 1,299,194 $ Au cours de sa carrière, le républicain du Texas a reçu 1,3 million de dollars du lobby israélien. Après le 7 octobre, Cruz est passé à l’action, annonçant qu’il était «essentiel» que chaque Américain soutienne Israël «à 100%». «Israël va être diabolisé par les démocrates à travers les médias corporatifs corrompus actuels. Nous devons préciser que le Hamas utilise des boucliers humains et qu’Israël a le droit de se défendre», a déclaré Cruz, reprenant de nombreux arguments pro-israéliens classiques. Cruz est également allé au-delà de ses attentes dans sa défense des crimes israéliens dans une interview bizarre avec Ryan Grim de Breaking Points. Lorsqu’on lui a demandé s’il s’opposait aux responsables israéliens suggérant une attaque nucléaire sur Gaza, Cruz a répondu: «Je ne condamne rien de ce que fait le gouvernement israélien. Le gouvernement israélien ne cible pas les civils; ils ciblent des cibles militaires… Il n’existe aucune armée sur la planète, y compris l’armée américaine, qui fasse autant d’efforts que l’armée israélienne pour éviter les pertes civiles.» Confronté aux déclarations de Tsahal réfutant directement son argument, notant qu’elles se concentrent sur les dégâts et non sur la précision, Cruz a inversé sa réponse en répondant: «Oui, les dommages au Hamas, aux terroristes». Et lorsque Grim lui a donné d'autres déclarations de hauts responsables de Tsahal contredisant explicitement sa déclaration précédente, Cruz a rétorqué: «Ce n'est tout simplement pas vrai. Ils ciblent les terroristes», défendant ainsi Tsahal même contre elle-même. Numéro 7: Ron Wyden, 1,279,376 $ Le sénateur Ron Wyden (Démocrate) est depuis longtemps l’un des plus ardents défenseurs d’Israël à Washington, soutenant la décision du président Trump de déplacer l’ambassade américaine à Jérusalem et s’opposant au BDS sous toutes ses formes. En 2017, il a co-parrainé un projet de loi qui érigeait en crime fédéral, passible d’une peine de prison maximale de 20 ans, le fait pour les Américains de participer ou même d’encourager des boycotts contre Israël et les colonies israéliennes illégales. Concernant les colonies, il était l’un des opposants les plus vigoureux à la résolution 2334 du Conseil de sécurité de l’ONU, qui les qualifie de «violation flagrante» du droit international. Pour son soutien, Wyden a reçu 1,279,376 dollars de groupes pro-israéliens. Numéro 8: Dick Durbin, 1,126,020 $ D’une certaine manière, Dick Durbin doit sa carrière politique au lobby israélien. En 1982, ce professeur d’université alors obscur a énormément bénéficié de l’argent de l’AIPAC pour vaincre le président sortant Paul Findley, un ardent défenseur du peuple palestinien. Ce démocrate de l’Illinois a appelé à une aide militaire immédiate à Israël et a cosigné une résolution du Sénat réaffirmant le soutien de Washington au «droit d’autodéfense» d’Israël au lendemain du 7 octobre. Malgré cela, il a suscité la colère de certains pro-israéliens en soutenant les initiatives du président Obama visant à réduire les tensions avec l'Iran et s'est désormais prononcé en faveur d'un cessez-le-feu à Gaza. Numéro 9: Josh Gottheimer, 1,109,370 $ Bien qu’il ne soit au pouvoir que depuis 2017, Gottheimer a déjà reçu plus de 1,1 million de dollars de groupes de pression pro-israéliens. Le membre du Congrès du New Jersey a servi de chien d’attaque pro-israélien à Washington, co-parrainant le projet de loi assimilant l’opposition à la politique du gouvernement israélien à de l’antisémitisme et introduisant une législation visant à bloquer et à criminaliser le boycott de l’État d’Israël. À la suite du 7 octobre, Gottheimer a tenté d'exclure un certain nombre de personnalités publiques. Plus tôt ce mois-ci, par exemple, il a tenté de faire pression sur l’Université Rutgers pour qu’elle annule un événement sur la Palestine mettant en vedette l’ancien présentateur de CNN, Marc Lamont Hill, et l’organisateur et journaliste Nick Estes, qui soutiennent tous deux les droits des Palestiniens et la création d’un État palestinien.

Gottheimer s'exprime au Forum de Washington du Mouvement Sioniste Américain à Washington, DC, le 12 décembre 2018 (Crédit photo: Michael Brochstein/Sipa via AP Images)

Gottheimer a même provoqué des divisions au sein de son propre parti, attaquant la petite aile progressiste des démocrates qui n’a pas voulu s’aligner sur Israël contre le Hamas. «Hier soir, 15 de mes collègues démocrates ont voté CONTRE le fait de se tenir aux côtés de notre allié Israël et de condamner les terroristes du Hamas qui ont brutalement assassiné, violé et kidnappé des bébés, des enfants, des hommes, des femmes et des personnes âgées, y compris des Américains. Ils sont méprisables et ne parlent pas au nom de notre parti», a-t-il écrit, faisant un certain nombre d'affirmations hautement incendiaires et discutables. Numéro 10: Shontel Brown, 1,028,686 $ Peut-être qu’aucun autre cas politique ne révèle le pouvoir du lobby israélien que celui de Shontel Brown. En 2021, Nina Turner, socialiste démocrate, coprésidente nationale de la campagne électorale de Bernie Sanders pour 2020 et fervente défenseure de la justice en Palestine, s'est présentée aux élections dans le 11e district du Congrès de l'Ohio. Son adversaire était Brown, peu connu mais fortement pro-israélien.

Shontel Brown (Crédit photo: Wikipedia)